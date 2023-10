Raste minimalac, ali građani su i dalje zabrinuti: "Ja ne znam kako ljudi žive s tom plaćom i mirovinom"

Prvo porezna reforma, a onda i povišica. Kad se sve zbroji, za građane s najnižim plaćama od 1. siječnja mogla bi stići povišica od sto eura. Za njihove plaće dosta, za rastuće cijene života - premalo

"Ja ne znam kako ljudi žive s tom plaćom i mirovinom, meni to nije jasno", rekao je za Dnevnik Nove TV Aleksandar iz Zagreba.

Ipak, sa 654 eura lakše nego sa 554 eura, koliko radnici na minimalcu primaju danas.

"Napredak je niz promjena u pravom smjeru. Ako je pravi smjer da bude malo veća plaća, pa onda malo-pomalo, skupit će se", smatra Goran.

A upravo to događa se posljednjih sedam godina. Malo-pomalo minimalna plaća od 2016. je rasla brže nego sve ostale plaće. Tada je iznosila oko 331 euro, što je bilo otprilike 45 posto medijalne plaće. Od prvog siječnja sljedeće godine to će biti već više o 60 posto medijalne plaće. No paralelno s tim raste i inflacija.

