Meteorolog Dnevnika Nove TV otkriva do kad će trajati pogoršanje

Stabilizacija vremena je kratko potrajala. Uskoro se vrijeme ponovno mijenja. Naime, sa sjevera se brzo priblIžava hladna fronta koja će do Hrvatske stići u četvrtak poslijepodne. Ta je fronta dio ciklone koja se nalazi daleko na sjeveroistoku Europe, nad Baltičkim zemljama.

Četvrtak će početi sunčano i relativno toplo, tek uz malo oblaka. Vjetar će ujutro biti slab do umjeren - na kopnu jugozapadni, a na obali jugo. Najniža temperatura bit će od 6 do 8, a na Jadranu od 13 do 15.



Poslijepodne - druga priča. U središnjoj Hrvatskoj već će se oko podneva naoblačiti, no još uvijek će biti toplo, s temperaturom do 23, 24. Zatim stižu kiša i pljuskovi, između 13 i 16 sati, prvo u Međimurje i Zagorje, no brzo će se širiti prema jugu. Bit će grmljavine, a lokalno je moguće i kraće nevrijeme. Pri tome će zapuhati jak, prolazno i olujan sjeverac, i osjetno će zahladnjeti. Navečer prestanak oborina.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu slično. Temperatura će rano popodne biti oko 24, zatim će se naoblačiti, no ovdje će kiša, pljuskovi i grmljavina stići malo kasnije, uglavnom tek nakon 16 sati. Zapuhat će jak i olujan vjetar sa sjevera pri čemu će prilično zahladnjeti.



U Istri, Primorju i na Kvarneru poslijepodne će u početku biti sunčano i toplo, ali postupno uz sve više oblaka. Ipak, prve pljuskove ovdje očekujemo tek navečer. Tijekom dana će puhati slabo do umjereno jugo uz temperaturu oko 22, a onda će nakon 20 sati naglo okrenuti na jaku i olujnu buru te zahladnjeti. U Gorskom kotaru će se ranije naoblačiti i početi kiša te pljuskovi, već u kasnopopodnevnim satima. A u Lici navečer. Pri tome će zapuhati jak sjeverac i zahladnjeti. Prije toga oko 20 stupnjeva.



U Dalmaciji u drugom dijelu dana djelomice do pretežno sunčano, s promjenjivom naoblakom. I dalje će puhati umjereno jugo, uz najvišu temperaturu od 22 do 24. Na buru će okrenuti tek kasno u noći na petak, kad će biti i lokalnih pljuskova.

Tri dana kopno

U petak i za vikend, u unutrašnjosti će biti promjenjivo oblačno, sa sunčanim razdobljima, ali u popodnevnim satima mogući su i kraći lokalni pljuskovi, osobito u subotu i nedjelju. U petak će biti hladnije, i puhat će sjeverac koji će pojačavati osjet svježine. Zatim za vikend ugodnije, danju oko 20 stupnjeva. Samo će jutra ostati svježa.

Tri dana more

I na Jadranu promjenjivo oblačno, ali ovdje uz više sunčanih razdoblja i manju mogućnost za kišu. U petak je poneki pljusak moguć na jugu, a u subotu i nedjelju na sjeveru. U petak će pri tome puhati jaka i olujna bura, dok će za vikend ona oslabjeti i okrenuti preko tramontane na maestral, a u nedjelju na jugo. I ovdje će zbog bure u petak malo zahladiti.

Što očekivati za vikend?

Znači, pogoršanje koje stiže u četvrtak, bit će kratkog vijeka. Već u petak i za vikend imat ćemo puno sunca, no treba ipak računati i na to da su u poslijepodnevnim satima izgledni kraći lokalni pljuskovi, osobito na kopnu. Uz to, bit će svježije nego u srijedu i četvrtak, na moru uz jaku buru u petak.