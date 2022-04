Nagla poskupljenja sirovina dovela su građevinare pred zid. Rast troškova broji se u milijunima kuna po projektu i milijardama kuna u sektoru. Građevinari od države traže hitnu intervenciju. Kažu da više ne mogu izvršavati preuzete obveze, a upitni su i projekti na Banovini.

Ugovori i investicije unaprijed su dogovoreni po jednim cijenama – a sada poskupljenja divljaju.

"U postupku izgradnje materijali skaču dva do tri puta u nekom kratkom periodu, i to nisu male oscilacije u cijenama, što predstavlja problem i nama kao izvođaču radova, a tako i investitoru", rekao je inženjer građevine Mario Curić.

Cijena čelika s 4,5 kuna skočila je na više od 9 kuna. Za dvije zgrade to bi značilo da je za armaturu prije bilo potrebno oko 1,3 milijuna, a danas je to više od 2,7 milijuna kuna.

Odluka Vlade iz rujna prošle godine je da javni naručitelji moraju platiti troškove iznad 10 posto povećanja – iz HUP-a kažu da se ne provodi, a rat u Ukrajini dodatno je utjecao na cijene. Željezo i drvo uglavnom su stizali iz Ukrajine, pa i Rusije.

Zlatko Sirovec iz HUP-a, Hrvatske udruga poslodavaca u graditeljstvu, kaže: "Od tada do danas prošlo je šest mjeseci. Javni naručitelji se oglušuju i ništa se nije dogodilo. Potpisali smo ugovore s fiksnim cijenama. Pristajemo snositi 10 posto neke razlike u cijeni materijala, ali ne možemo ovdje gdje to skočilo 100 posto. A u projektima to su deseci milijuna kuna, u sektoru milijarde kuna koje bi trebali snositi građevinari."

Trebate uporabnu dozvolu za nekretninu? Doznajemo kako što prije do potrebnog dokumenta

Za Uskrs i vikend najavljen pojačan nadzor prometa: Policija uputila apel mladim vozačima i roditeljima

Došli su, kažu, do stupnja kada ne mogu ispunjavati preuzete obveze. Dodaje: "Meni je jako žao, ali to će biti ugovori i koji su na potresom pogođenim područjima i ugovori koji se financiraju iz sredstava EU."

A upravo takav europski projekt je i rekonstrukcija lapadske obale u Dubrovniku. Grad je već dobio zahtjev od izvođača za dodatna sredstva. Traži se rješenje.



"Mi moramo osigurati sredstva, za sada nismo sigurni da ćemo moći, idemo s dodatkom ugovora prema SAF-u da vidimo bi li nam uvažio i priznao trošak. Ja se nadam da će se to riješiti", izjavila je Paula Pikunić Vugdelija iz Upravnog odjela za izgradnju Grada Dubrovnika.



I izvođač na pristupnim cestama za Pelješki most najavio je kako će tražiti novac za dodatne troškove. Ministar prometa Oleg Butković kaže - za građevinski sektor traže se rješenja: "To jedan složen proces. Imamo rješenje za njega i kroz 10-ak dana ćemo metodologiju i formulu kojom ćemo računati tu razliku u cijeni."

Građevinari su imali sastanke u Ministarstvu graditeljstva, no još čekaju zaključak koji će ih izvući iz ove situacije. Na naš upit s kojim će konkretno mjerama ići prema građevinskom sektoru iz Vlade nisu odgovorili.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr