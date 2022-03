Odlučili ste rekonstruirati ili izgraditi novu građevinu? Imate važeću građevinsku dozvolu, ali nakon gradnje ili rekonstrukcije ne možete tek tako početi koristiti kuću, stan, prostor… Potrebna vam je uporabna dozvola. U nastavku doznajte koje korake morate poduzeti da bi dozvola što prije bila u vašim rukama.

Poznato je da je hrvatska birokracija spora, ali ako na vrijeme želite dobiti uporabnu dozvolu neka investitor, odnosno vlasnik građevine što prije podnese zahtjev za izdavanje nadležnom tijelu za upravne poslove graditeljstva. Sreća je što se dozvola izdaje u roku od osam dana od obavljenog tehničkog pregleda.

Također, zahtjev možete podnijeti u elektroničkom obliku putem sustava eDozvola. Zahtjevu trebate priložiti:

fotokopiju građevinske dozvole, to jest primjerak glavnog projekta za građevinu koja se može graditi ili radove koji se mogu izvoditi

podatke o sudionicima u gradnji

pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine

ako se radi o takvoj građevini, izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina izgrađena u skladu s geodetskim projektom

geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama, odnosno geodetski elaborat vodova (infrastrukture), koji je ovjerilo tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar nekretnina, odnosno geodetske poslove u jedinici lokalne samouprave, ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru, odnosno katastru vodova (infrastrukture)

ako se radi o takvoj građevini, izjavu ovlaštenog inženjera geodezije

da je građevina smještena na građevnoj čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju

energetski certifikat zgrade, ako zgrada mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti

Prije nego li dobijete uporabnu dozvolu, kao što je već navedeno, trebate proći tehnički pregled. Na uvid se mora dati rješenje o upisu u sudski registar, odnosno obrtnicu i suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja sukladno posebnom propisu za izvođača radova, ugovor o građenju sklopljen između investitora i izvođača, akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta, odnosno voditelja radova, ugovor o stručnom nadzoru građenja sklopljen između investitora i nadzornog inženjera, građevinsku dozvolu s glavnim projektom, odnosno glavni projekt, građevinski dnevnik. Zatim, dokaze o svojstvima ugrađenih građevnih proizvoda u odnosu na njihove bitne značajke, dokaze o sukladnosti ugrađene opreme i/ili postrojenja prema posebnom zakonu, isprave o sukladnosti određenih dijelova građevine temeljnim zahtjevima za građevinu, kao i dokaze kvalitete (rezultati ispitivanja, zapisi o provedenim procedurama kontrole kvalitete i dr.) za koje je obveza prikupljanja tijekom izvođenja građevinskih i drugih radova za sve izvedene dijelove građevine te po potrebi i drugu propisanu dokumentaciju.

Ako se utvrdi da je građevina ispunjava sve potrebne uvjete na temelju građevinske dozvole ili na temelju glavnog projekta – dobit ćete uporabnu dozvolu u roku od osam dana od dana obavljenoga tehničkog pregleda.

>>OVDJE pročitajte više informacija o izdavanju uporabne dozvole, kao i što vam je činiti ako imate građevinu izgrađenu na temelju akta za građenje izdanog do 15. veljače 1968. godine ili do 1. listopada 2007. godine, ako je akt za građenje uništen ili nedostupan ili kako do dozvole za građevinu koja je izgrađena, rekonstruirana, obnovljena ili sanirana u provedbi propisa o obnovi.

Građevinska dozvola također je potrebni dokument da bi uopće počeli gradnju. Kako do dozvole pogledajte >>OVDJE.