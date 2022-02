Virusna pandemija je prouzročila mnoge promjene i prilagodbe u poslovanju. Na tada novonastalu situaciju trebali su se uz poslodavce priviknuti i radnici koji su stambene prostore preko noći morali pretvoriti u urede, jer su počeli svoje poslovne obaveze raditi od kuće. Kako bi se radnici trebali postaviti prema poslodavcima prilikom ovakvog ugovaranja poslovne suradnje?

Kada su prava radnika u pitanju ona su sasvim jasna u Hrvatskoj, no dvije godine traje utrka s COVID-19 i prilagodbom radnika prilikom izvršavanja poslovnih obaveza, naročito kod onih koji su izašli iz ureda i poslove donijeli u okruženje svojih obitelji. Prema trenutnom Zakonu o radu i drugim srodnim propisima, a koji se odnose na rad na izdvojenom radnom mjestu prvo što treba jest potpisati ugovor s poslodavcem u kojem su ugovoreni uvjeti rada od kuće.

"Na prvome mjestu treba definirati između poslodavca i radnika pitanje radnog vremena. U kojem radnom vremenu radnik koji radi od kuće treba biti dostupan poslodavcu radi ispunjavanju svojih radnih obaveza. Taj radnik ima pravo na svoju dnevnu pauzu, na koju ima pravo i kada bi radio na poslu. Ima također pravo na dnevni, tjedni, pa i na godišnji odmor. Kada bi radniku radno vrijeme završilo u recimo 17 sati, a on nastavi odgovarati na neka pitanja ili nešto, to zapravo aktiviralo pitanje prekovremenog rada", rekao je za Informer Antonio Volarević, odvjetnik za radničko pravo.

Trenutno zakonodavstvo pitanje rada od kuće propisuje dobrovoljnim te u posljednje dvije godine mnoga pitanja nisu zakonski uređena. Ima li onda smisla određivati odredbe koje bi trebale biti uvrštene u novi Zakonu o radu koji bi trebao biti objavljen sredinom 2022. godine?

"Sada kada se ljudi trebaju početi vraćati u normalu, zakonodavac će zakašnjelo rješavati te stvari", dodaje Volarević.

Također ističe da je najbitnije za radnike definirati alate s kojima raspolažu u radu od kuće.

"Radeći svoj posao od kuće radnik koristi svoje resurse, neke svoje alate, svoje računalo, struju, vodu, internet i tako dalje. Prema trenutnom Zakonu o radu ni jedno od tih pitanja nije riješeno. Sve je to stvar dogovora poslodavca i radnika."

Prema Nacrtu novog Zakona o radu, najavljuje se da će poslodavac biti u obavezi rješavati troškove prema radniku. Međutim, također bi trebalo uvrstiti i sankcije za poslodavce koji nemaju mjeru u određivanju vremena prilikom obavljanja rada od kuće.

"Mora se riješiti pitanje nekakvih nadzora, možda od strane inspektorata nad radnim odnosima radnika koji rade od kuće jer trenutno to pitanje nije uopće riješeno", dodao je Volarević.

Poslodavac je tako dužan omogućiti radniku rad, bilo da je riječ o poslovnim prostorijama poslodavca ili na izdvojenom radnom mjestu. Za radnika to znači da mora imati ista prava kao i radnik koji radi u prostorijama poslodavca. Njegova plaća ne može biti umanjena, radno vrijeme mora biti definirano, ali i mora biti omogućena komunikacija s nadležnim tijelom, ako dođe do kršenja radničkih prava. Provjerili smo je li to uistinu tako.

"Od kuće radim već dvije godine. Znači, kada je krenulo to prvo zaključavanje gospodarstva, s tom malom promjenom da sam se prije nekakvih šest mjeseci na pola vratila u ured. Omogućeno nam je da par dana radimo od doma i par dana u uredu. Međutim, kako je korona ponovno uzela maha ponovno smo uglavnom doma. Kad radite od doma onda ne znate kad počinje privatno, a kad počinje poslovno, pa se to nekada zna dobro izmiješati. Primjerice možete raditi i kuhati ručak, a s druge strane nekada se malo zaboravite pa radite do 20 sati", ističe Gordana Bjelica, specijalistica za akviziciju i selekciju talenata.

Gordanin poslodavac se pobrinuo da djelatnici tvrtke bilo da je riječ obavljanja posla kod kuće ili u poslovnom prostoru tvrtke svi imaju jednake mogućnosti.

"Prije svega svu tehničku opremu, mislim na laptop, mobitel, kolege iz IT-a koji su uvijek na raspolaganju, sve do psihološke pomoći s obzirom na to da smo u ove dvije godine imali i koronu i lockdown, dva potresa i vjerojatno su neki ljudi malo teže prihvatili to ostajanje kod kuće", nadodala je Gordana.

Ističe da u ovakvom načinu rada vidi budućnost poslovanja.

"Možda nećemo biti doma 24 sata, ali vjerojatno će ostati nekakva mogućnost dolaska i odlaska. Posao će se odrađivati jedan dio od doma, drugi dio iz ureda, i to će vjerojatno ostati zauvijek."

I za kraj treba dodati da ovakva vrsta poslovanja utječe na radnike jer osim što rade od kuće posljednje dvije godine, nisu okruženi s kolegama s kojima mogu komunicirati po pitanju mnogih informacija, ali i gubi se natjecateljski duh. Stoga se sve više radnika počinje suočavati s depersonalizacijom.

