Kada imate pravo na neplaćeni dopust za osobnu skrb i kako ga ostvariti

Zakonom o radu propisana je mogućnost da poslodavac radniku, na njegov zahtjev, odobri neplaćeni dopust. Tijekom tog razdoblja miruju prava i obveze iz radnog odnosa.
Važno je znati da se ne radi o automatskom pravu radnika, nego o mogućnosti koju poslodavac može, ali ne mora odobriti. Dakle, poslodavac odlučuje hoće li zahtjev prihvatiti i u kojem trajanju.
Zakon o radu ne navodi razloge zbog kojih se neplaćeni dopust može odobriti, kao ni vremensko ograničenje trajanja. O svemu odlučuju radnik i poslodavac dogovorom. To se najčešće koristi za obrazovanje, stručno usavršavanje, privatne obveze ili osobne razloge.
Ako koristite neplaćeni dopust, poslodavac vas može odjaviti iz sustava obveznog mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, neovisno o duljini dopusta.
Važno je naglasiti da poslodavac može, ali ne mora radnika odjaviti iz sustava HZMO-a i HZZO-a. O tome odlučuje sam poslodavac, ovisno o internim pravilima i trajanju dopusta.
U tom slučaju možete sami uplaćivati doprinose, dok status osigurane osobe u zdravstvenom sustavu možete ostvariti prema propisima HZZO-a.
Tijekom dopusta plaća se ne isplaćuje, a radni odnos ne prestaje, već miruje što znači da radni staž najčešće ne teče, osim ako nije drukčije uređeno kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.
Zakon o radu dodatno propisuje posebno pravo na neplaćeni dopust u trajanju od pet radnih dana godišnje radi pružanja osobne skrbi članu uže obitelji ili osobi iz istog kućanstva koja ima ozbiljan zdravstveni razlog.
Riječ je o pravu radnika, a ne o odluci poslodavca. U ovom slučaju, poslodavac ne smije odjaviti radnika iz sustava mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.
Poslodavac, međutim, može zatražiti dokaz o ozbiljnom zdravstvenom razlogu, kao i dokaz da osoba kojoj se pruža skrb živi u istom kućanstvu (npr. potvrda o prebivalištu).
Kako zatražiti neplaćeni dopust
Radnik mora podnijeti pisani zahtjev poslodavcu s obrazloženjem i predloženim razdobljem dopusta.
Poslodavac odlučuje hoće li dopust odobriti (osim u slučaju dopusta za osobnu skrb, koji mora omogućiti).
Ako se dopust odobri, poslodavac izdaje pisanu odluku ili sporazum o trajanju i uvjetima dopusta. Po isteku razdoblja dopusta, radnik se vraća na posao, a ako je bio odjavljen iz osiguranja, poslodavac ga ponovno prijavljuje.
Tijekom neplaćenog dopusta radnik ne prima plaću, a prava iz radnog odnosa miruju. Radnik ne bi smio sklapati novi ugovor o radu s drugim poslodavcem bez suglasnosti sadašnjeg poslodavca, jer to može biti protivno obvezama lojalnosti iz radnog odnosa.
Neplaćeni dopust je privremeno odsustvo, a ne prekid radnog odnosa.