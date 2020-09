Hrvatske županije u vladu su poslale 5925 projekata za koje vjeruju kako mogu povući iz europskog fonda za oporavak 9 milijardi i 400 milijuna eura. Novac bi počeo dolaziti sljedeće godine, a Hrvatska svoje milijarde eura može potrošiti do 2026. Stoga ministrica EU fondova Nataša Tramišak razgovara sa županima svakodnevno.

O toj temi, ali i nedavnim odlukama Ustavnog suda s varaždinskim županom Radimirom Čačićem razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Mislav Bago.

Čačić kaže kako su projekti koji su spremni za apliciranje oni koji su prošli procedure barem do razine glavnog projekta, a procedure će još trajati 4-5 mjeseci.

Problematično može biti što županije moraju participirati u financiranju projekata, a u poreznim reformama zadnjih godina su izgubile dio svojih prihoda.

"Reforma Lalovca je rasteretila građane i gospodarstvo, ali je uzela regionalnim samoupravama. Marić je dio toga vratio, ali ne sve. Svako daljnje zadiranje u naše izvorne prihode, a da ne govorimo o koroni, to će nas u potpunosti onemogućiti u realizaciji projekata", rekao je Čačić.

Marić najavljuje novu poreznu reformu, a Čačić kaže da je već iznio svoj stav o tome. "Bili smo jasni, razgovori su obavljeni, premijer ponudi svoj stav, projekt i reformu, ali traži i mišljenje, a naše je da je svako porezno rasterećenje dobro došlo, ali ne smije biti na teret lokalne i regionalne samouprave, a rasterećenje poreza na dohodak je samo na teret lokalne i regionalne samouprave."

Čačić kaže da taj stav nema veze sa strankama jer su svi župani, načelnici i gradonačelnici u istoj poziciji. "Svi su već rekli svoj stav, neki glasnije, a neki u diskretnom stranačkom krugu", rekao je Čačić te dodao: "Nesumnjivo Marić će ići prema kompromisu, ako dođe do zadiranja, bit će minimalno, u zadiranje izvornih prihoda".

Komentirao je i Zakon o obnovi Zagreba za koji je kazao Vladi da je ovo zadnji put da se na taj način dižu ruke za taj zakon.

"Razumijem hitnost i problem u kojem se našla Vlada, Zagreb i dvije županije. Hitnost je neupitna, ali neke ozbiljne teme nisu dodirnute, tehničke amandmane su prihvatili, o tome nema spora, ali prihvatili su jedan ključni politički, a to je da se izjednači pravo na neplaćanje svim invalidima, to je dobar, pametan, human poez", rekao je Čačić koji smatra da je ovaj zakon neusporedivo bolji od prve verzije za koju kaže da nije vrijedna komentara.

Osvrnuo se i na odluku Ustavnog suda o radu Nacionalnog stožera.

"Nisam se iznenadio, to je praksa Europe, dobro je da je jasno upozorio na političku odluku vezanu za rad nedjeljom, to nije trebalo učiniti", kaže Čačić koji ne očekuje da će trgovački centri tražiti odštete.

Na najave premijera Plenkovića kako će ove godine donijeti zakon o zabrani rada nedjeljom Čačić kaže kako ga neće podržati jer je protiv zabrane rada nedjeljom, ali ističe da bi taj rad trebao biti barem dvostruko plaćen.

Za Plenkovića kaže da ima većinu koja stoji iza njega. "Ima momentum, ozbiljnu, odgovornu većinu, to nije populistička, demagoška, to nisu žetončići. To su stranke koje su izborile svoje mandate i koje stoje iza Plenkovića", zaključio je.

