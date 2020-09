Andrija Jarak u Dnevniku Nove TV s odvjetnicom Lidijom Horvat razgovarao je o odluci Ustavnog suda prema kojoj je rad Nacionalnog stožera zakonit.

Ustavni sud je odlučio - odluke Nacionalnog stožera u skladu su sa zakonom i Ustavom. Većina sudaca kaže da su mjere ustavne jer im je cilj zaštita života i zdravlja građana. No jedna je ipak bila sporna - zabrana rada nedjeljom.

Andrija Jarak prati priču s odlukama Ustavnih sudaca. Vrijedi li ova odluka Ustavnog suda i za buduće odluke Stožera? Što ako u prosincu opet donese neke, nazovimo ih tako, sporne odluke? O tome je razgovarao s odvjetnicom Lidijom Horvat.

Rekla je kako je očekivala takvu odluku suda. "Nije me iznenadila. Bila je očekivana. Svaka drugačija odluka bila i radikalna i povukla bi za sobom jako velike posljedice", objasnila je.

"No kad imamo zadiranje u temeljna ljudska prava i to u takvoj mjeri, smatram da se ne smije misliti o posljedicama na taj način, hoće li biti tužbi nego samo misliti jesu li ljudska prava prekršena ili ne", dodala je.

Stožer dobio legitimitet

Na pitanje je li trebalo primjenjivati članak 16., odnosno 17. Ustava koji kaže da Sabor sa dvotrećinskom većinom mora proglasiti izvanredno stanje jer je neposredna ugroza odgovara: "Kada bi članak 16. bio dovoljan, tada članak 17. ne bi postojao u Ustavu. Iako u članku 16. ne piše u kojim slučajevima se primjenjuje već kaže da možemo ograničiti prava i slobode kada je to razmjerno, smatram da se to odnosi na blaže slučajeve. Članak 17., se odnosi na ekstremne slučajeve. U takvim slučajevima zakon se mora donositi dvotrećinskom većinom ili ga uz supotpis predsjednika Vlade donosi predsjednik države".

Smatra da je Stožer ovom odlukom dobio legitimitet. "Apsolutno je dobio. Nije stvar samo toga je li to bilo potrebno ili ne, stvar je načina na koji se to može ili ne može provesti. Smatram da to na ovaj način Ustav ipak nije predvidio", kazala je.

Abolira ova odluka budući rad stožera? "Hoće li biti nekih novih prijedloga za ocjenom ustavnosti, to ćemo vidjeti, no definitivno je osnažena pravna valjanost Stožera", obrazložila je.

Komentirala je i činjenicu da je sud zabranu rada nedjeljom proglasio neustavnom.

"Tu je najmanje bila vidljiva ta razmjernost. Mislim da građani mogu ići s pojedinačnim tužbama", rekla je i zaključila kako je zbog velikog javnog interesa trebalo omogućiti da sjednica bude javna.



