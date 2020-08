U ovako kriznom razdoblju sve su oči uprte u ministricu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Natašu Tramišak, koja je večeras bila gošća Dnevnika Nove TV. Imamo 22 milijarde eura na raspolaganju, no pitanje je kada će taj novac doći. S ministricom je razgovarala Sabina Tandara Knezović.

Hrvatska bilježi pad BDP-a od 15 posto. Reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović pitala je ministricu Natašu Tramišak jesmo li dodatnuli dno.

"Ne bih tako rekla. Ovaj pad je u ovom tromjesečju 2020. godine, u periodu kad je inače najveći fokus na turizmu. Najveći pad bio je na vrhuncu turističke sezone. Inače ovo tromjesečje bilježi blagi pad aktivnosti u ostalim gospodarskim djelatnostima", kazala je ministrica.

Nezaposlenost i pad BDP-a bi se mogli nastaviti na jesen, no ministrica ističe kako imamo 80 milijardi kuna vrijednosti ugovorenih europskih projekata od kojih su realizirane 32 milijarde te imamo prostor od 48 milijardi kuna projekata koji su u provedbi u iduće dvije godine. "Veći dio očekujemo do kraja ove godine, a ostatak 2021. i 2022. godine. To su prva sredstva iz Fondova EU za koja računamo da će doći u državni proračun", kazala je ministrica.

Spomenula je kako je Vlada u ožujku pokrenula mjere za očuvanje likvidnosti i radnih mjesta te istaknula kako će prioritet i dalje biti osiguravanje plaća za sektore koji bilježe značajan pad gospodarskih aktivnosti. "Upravo iz sredstava Europske unije i programa React i Sure ćemo osigurati dodatnih šest milijardi kuna koje bi trebale doći iz plana za oporavak. Nacionalni plan oporavka je u izradi, međuresorna skupina je osnovana, vode se razgovori između resornih ministarstava, a imamo i smjernice Europske komisije kako bi one trebale izgledati", kaže Tramišak te dodaje kako u listopadu šalju plan oporavka, a do kraja godine očekuju prva sredstva iz instrumenta React. "To su sredstva za spas gospodarstva, govorimo o 200 milijuna eura koji će sigurno pomoći i o ovim nacionalnim sredstvima", rekla je ministrica.

Na pitanje kako natjerati banke da malo olabave odobravanje kredita građanima i poduzetnicima ministrica odgovara: "Osigurana je milijarda i 840 milijuna kuna za financijske instrumente, odnosno Covid zajmove, tu je već prijavljeno 3957 tvrtki, a HAMAG BICRO koji sada evaluira zahtjeve i ima dovoljno sredstava da svi oni budu odobreni".

Nacionalna razvojna strategija bila je gotova još u ožujku, no zbog pandemije koronavirusa su je ažurirali pa je u nju sad dodano poglavlje o jačanju gospodarstva zbog moguće druge krize. U to treba ukalkulirati i pad BDP-a od 15 posto jer su sve projekcije radili na rastu BDP-a pa tu strategiju za idućih 10 godina možemo očekvati u listopadu.

Tramišak smatra da je zatvaranje na proljeće bilo opravdano i da je "učinjeno ono što je najbolje za Hrvatsku", ali je imalo značajan utjecaj na građane. "Po pitanju psihičkog učinka na stanovništvo i gospodarstvenike. U padu BDP-a je i pad osobne potrošnje. Bilo je bitno sačuvati javno zdravlje stanovništva", smatra ministrica te kaže kako na jesen neće biti ponovnog zatvaranja jer sad imamo više saznanja o koronavirusu.

Ugostitelji najavljuju prosvjede u rujnu, 40% njih boji se da neće opstati do iduće sezone, a Tramišak kaže da su "ministri gospodarstva i socijalne politike najavili kako će nastaviti s mjerama kako bi se sačuvale te djelatnosti kako ne bi morale davati otkaze, te kako bi se sačuvale radna mjesta i njihove aktivnosti.

Ministrica je kazala i kako je pad pad BDP-a u drugim zemljama EU utjecao i na hrvatsko gospodarstvo jer je bilo značajno manje turista. "53 posto noćenja, 42 posto dolazaka", kazala je.

