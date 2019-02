Premijer Andrej Plenković poslijepodne provodi u Varaždinu. Uglavnom se druži s gospodarstvenicima, tvrtkama koje su gotovo zaštitni znak tog grada i županije. Bio je u Varteksu, ali i Vindiji. Doznao je o novim poslovnim planovima, ali i očekivanjima gospodarstvenika od hrvatske Vlade.

Potpisani su ugovori kojima bi se u sljedećim mjesecima i godinama u Varaždinskoj županiji trebalo unaprijediti sustav otpadnih voda, pročiščivaća otpadnih voda, na najvećim europskim standardima.

Ova županija zanimljiva je kada gledate podatak omjera zaposlenih i nezaposlenih. Mislite da ste u jednom od najboljih dijelova Europske unije. No, najveći problem su plaće. Na to upozorava varaždinski župan Radimir Čačić. Kaže da je to županija s najmanjim plaćama, potrebno je nešto hitno učiniti, jer ljudi s tako niskim plaćama više ne mogu živjeti.

Ondje dosta ljudi radi u tekstilu, kožarskoj industriji. Tu su plaće ispod svakog hrvatskog prosjeka. Čačić je dio vladajuće koalicije, ali se ne libi kritizirati poteze Vlade. U ovom slučaju zašto upumpavati milijarde kuna u brodogradnju.

Na pitanje je li ovaj posjet premijera bio koristan Varaždinskoj županiji ili samo dobar izgled odgovara: ''Pa to je smo dobar izgled, jer nemamo nikakvih konkretnih stvari koje bi trebali realizirati ili koji se realiziraju, a one koje smo već trebali, a nismo je povrat 45 milijuna duga Varaždinskoj županiji.''

Napominje da osim što je ondje najmanja nezaposlenost, ali su i najniže plaće također su i neto najveći izvoznici u Hrvatskoj. ''Definitivno moramo skinuti porezni teret s rada. Donja granica, da se porez na dohodak ne plaća do 5000 kuna. Time imamo još jedan pomak od 500 do 600 kuna. Da nismo platili troškove Uljanika, prosječne plaće bi u Hrvatskoj odmah mogle rasti za 600 kuna'', kaže Čačić.

Smatra da nema smisla sanirati brodogradnju. ''Moramo to zaustaviti. Više od 300 milijuna ne trebamo plaćati. Nema ni jedan razlog da to plaćamo. Ako ode u stečaj, vratiti će se brodogradnja u boljem, kvalitetnijem i racionalnijem izdanju u okviru šest mjeseci, bez dodatnog troška. Ako želimo restrukturiranje - ne preko 300 milijuna troška za državu. Dovoljno je ovih pet milijardi kojih ćemo platiti jamstava'', kaže Čačić.



