Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend? Doznajte u prognozi meteorologa Dnevnika Nove TV

U subotu će tijekom dana biti dosta sunčano i ugodno, ne baš i posve stabilno. Šanse za kišu ili poneki pljusak su vrlo male, prije svega na istoku, i to više u nedjelju nego u subotu. Najvećim dijelom ipak bit će vedro, a uz to i toplo.

Prati nas sunčano i ugodno toplo vrijeme, pod prevladavajućim utjecajem anticiklone, odnosno polja povišenog tlaka koje će nam vremenske prilike krojiti i sljedećih nekoliko dana. Atmosfera neće biti posve stabilna pa će uz dnevni razvoj oblaka biti moguć i poneki pljusak, no rijetko, šanse za to mrvicu veće bit će tek na istoku zemlje.



Sunčano vrijeme očekuje nas od jutra. Tu i tamo poneki oblak, no sve skupa dosta i sunca. Na moru će u početku još biti i mjestimice jake bure, a podno Velebita i poneki olujni udar. Bura će brzo slabjeti te okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura, u unutrašnjosti većinom od 6 do 11, a na Jadranu između 14 i 18 stupnjeva.

U središnjoj Hrvatskoj sredinom dana i poslijepodne u zapadnim i sjeverozapadnim kopnenim krajevima uz sunce, povremeno i umjerena naoblaka, no oborine uglavnom ne očekujemo. Malo sjevernog vjetra, a temperatura ugodna, oko 23 stupnja.



U Slavoniji i Baranji uz umjeren dnevni razvoj oblaka postoji mala mogućnost i za poneki pljusak. Nešto veća ovdje bit će u nedjelju. Sutra inače pretežito sunčano i toplo vrijeme, uz najvišu dnevnu temperaturu između 21 i 24 stupnja.



I u gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu sutra će prevladavati sunčano, s time da u gorju tijekom dana može biti dnevnog razvoja oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a temperatura oko 20 stupnjeva. S druge strane, na moru će bura oslabjeti i okrenuti na sjeverozapadnjak, a dnevni maksimum temperature uz sunce se očekuje od 23 do 26 stupnjeva.



U Dalmaciji također sutra sunčano i ugodno toplo. Ujutro bura, a danju sjeverozapadnjak, ponegdje uz obalu i jugozapadnjak. Dnevna temperatura bit će najčešće oko 25 stupnjeva.

Temperatura mora je između 16 i 19. Za većinu ljudi možda malo i hladno za kupanje, no oni hrabriji se svakako mogu odvažiti, barem na kratko. Uživati na plaži svakako možete,



Samo se ipak malo sklonite sa sunca sredinom dana, jer će UV-indeks u većini krajeva biti visok. Tek ponegdje, prije svega u Slavoniji, umjeren.



U nedjelju će prevladavati sunčano, ali ne i posve stabilno vrijeme pa će poneki pljusak biti moguć u Slavoniji i Baranji. Početkom sljedećeg tjedna posvuda nestabilnije, uz kišu i sporadične pljuskove. Vjetar uglavnom slab, u utorak jugozapadni, dok se temperatura neće značajnije mijenjati: zadržat će se ugodno.

Na Jadranu će također u nedjelju prevladavati sunčano, uz mogućnost za izolirani pljusak na jugu zemlje. Od ponedjeljka promjenjivije, uz povremenu kišu ili pljuskove koji će biti češći na sjevernom dijelu, dok ih u utorak može biti i u Dalmaciji. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, a u utorak će zapuhati jugo. Temperatura se ni na moru neće značajnije mijenjati sljedećih dana, zadržat će se ugodno toplo.



A što će se događati u drugoj polovici sljedećeg tjedna, još nije sasvim jasno, ni atmosfera niti naši prognostički modeli još se ne mogu odlučiti za scenarij.

