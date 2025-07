Na pulskoj gradskoj plaži Hidrobazi nije došlo do nikakvog onečišćenja odnosno do izlijeva u more, dosadašnje provjere pokazuju da svi sustavi odvodnje rade ispravno i da je more sigurno za kupanje, izvijestili su u subotu poslijepodne iz pulske Gradske uprave.

Time su opovrgnuli dojave građana pojedinim lokalnim portalima da je na toj lokaciji došlo do zagađenja mora.

"Grad Pula ozbiljno shvaća svaku dojavu o potencijalnom onečišćenju, kao i ovu današnju vezanu uz more na Hidrobazi, zbog čega su djelatnici Vodovoda u subotu ujutro na mjestu događaja provjerili i utvrdili da iz naših sustava odvodnje nije došlo do nikakvih izlijeva u more", izvijestila je pročelnica službe gradonačelnika Pule Sanja Kantaruti u priopćenju za javnost.

Međutim, dodala je, iako je redovno uzorkovanje provedeno prije tri dana te je isto pokazalo da je kakvoća mora za kupanje izvrsna, u dogovoru s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, isto će se na toj lokaciji ponoviti već tijekom subote te će rezultati biti objavljeni čim budu zgotovljeni.

"Sve dosadašnje provjere pokazuju da svi sustavi odvodnje rade ispravno i da je more sigurno za kupanje", poručila je pročelnica Kantaruti.