Tijekom ovogodišnjih božićnih blagdana vjernici i vjernice, kao ni ostali građani i građanke, prvi put u 141 godinu neće moći na polnoćku u zagrebačku katedralu.

Umjesto vjernica i vjernika u zagrebačkoj katedrali samo su skele i radovi jer traje obnova od potresa.



''Nažalost, i ove godine kao i prošle godine katedrala će u ovo božićno vrijeme ostati prazna i bez klasičnih božićnih ukrasa i jaslica. Tradicionalne božićne jaslice bit će ispred katedrale. No, najviše žalosti činjenica da u katedrali neće biti vjernika'', istaknuo je velečasni Tomislav Hačko u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove Mateom Ćorić.

Slično je bilo najavljeno i prošle godine zbog stanja katedrale koja je oštećena u proljetnom zagrebačkom potresu, no prošlog Božića ipak su bile održavane mise u zagrebačkoj prvostolnici.

Ove godine ipak neće biti tako, a Hačko je objasnio i zašto: ''Potres u Petrinji je dodatno oštetio katedralu tako da ona više nije bila sigurna niti za vjernike da budu na misama, niti za posjetitelje i sve druge ljude dobre volje koji dolaze u katedralu. Naravno, potres nikada ne možemo predvidjeti i nikada ne znamo što još i gdje može s katedrale pasti i nekoga učiniti žrtvom što nikako ne bismo htjeli''.



''Koliko ćemo dugo biti van katedrale, kao i troškove, u ovom trenutku ne možemo reći s obzirom na to da su još neki istražni radovi u tijeku. No raduje nas činjenica da je u procesu izrada projektne dokumentacije za konstrukcijsku obnovu katedrale pa ćemo nakon toga možda moći reći nešto više'', kazao je Hačko.



Najavio je da će kardinal Josip Bozanić polnoćku slaviti u župi sv. Jeronima u Maksimiru, a na samu svetkovinu Božića misu će služiti u župi Pohoda Blažene Djevice Marije u Čučerju te će potom u zajedništvu s pomoćnim biskupima Ivanom Šaškom i Mijom Gorskim misu na Staru godinu i misu zahvalnicu predvoditi u župi svetoga Blaža u Zagrebu. Cijeli ciklus božićnih misa završit će na Sveta tri kralja u župi blaženoga Alojzija Stepinca u Bestovju-Novakima-Rakitju.



''Kao i svakoga drugog Božića tako i ovoga poruka je uvijek ista, a to je da Bog nije zaboravio čovjeka, nego je Bog tu u našoj sredini, blizu je nama, važno je samo da mi ostanemo blizu Boga, blizu Gospodina kojega prepoznajemo u liku malenog djeteta i onda možemo biti sigurni da će sve biti u redu'', poručio je velečasni Hačko.

