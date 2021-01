Zagreb na obnovu čeka već devet mjeseci. Mnogi se pitaju što će tek onda biti s Banovinom. Prvi čovjek zadužen za obnovu Zagreba Damir Vanđelić gostovao je u Dnevniku Nove TV, a s njim je razgovarala reporterka Sabina Tandara Knezović.

Sve ide ka tome da će se i Banovina obnavljati postojećim zakonom, trebate li dodatnu radnu snagu, pitala je Tandara Knezović.

"Takva odluka još nije donesena, upoznat sam sa situacijom na terenu, što volonteri rade i kakve su štete", rekao je i dodao kako su razvili informatičeke alate koji im pokazuju što volonteri rade te organizirali call centar.

"Kroz call centar ulaze pozivi građana koji traže da im netko provjeri da li je njihova zgrada uporabljiva, smiju li se vratiti u kuću ili ne. Onda statičari izlaze na teren, to je druga aplikacija, koja prati i kretanje, procjene statičara, status na terenu itd...", kazao je Vanđelić te dodaje kako je svaka kuća geolocirana, od građana je zaprimljeno 27.800 zahtjeva, a od toga je obavljeno 46 posto procjena. Za one koji se ne služe internetom postoji broj telefona na koji se mogu javiti, a to je 0800 2021.

Iz EU fondova očekuje se okvirno iznad 300 milijuna eura za Banovinu, a obnova bi mogla početi uklanjanjem objekata što bi moglo krenuti u nekoliko tjedana.

Seizmolozi govore da bi moglo tresti idućih godinu dana pitanje je kada krenuti s obnovom, no Vanđelić kaže da obnova može krenuti već i sada, a da će graditelji voditi brigu o tome. "Samo ta trešnja neće bitno utjecati na usporenje građenja", kazao je.

Vanđeliću je glavni fokus obnova Zagreba te kaže da bi zahtjevi 6500 građana u roku od dvije godine trebali biti upućeni prema ministarstvu. U ovom trenutku je samo 150 zahtjeva u ministarstvu, a Vanđelić je pozvao ljude da se telefonom informiraju u ministarstvu ako imaju neki problem.

Vanđelić već idući tjedan očekuje odluke ministarstva te bi onda mogli početi ugovarati projektante.

I jučerašnji potres je prouzročio štetu koja bi mogla čak i ozlijediti prolaznike. Vanđelić kaže da vlasnici zgrada imaju obavezu obavijestiti vatrogasce, ograditi dio koji ugrožava ljude, i započeti radove na uklanjanju. Ta obaveza se odnosi i na državu te nekretnine kojima je ona vlasnik.

Imamo zgradu u Vukovarskoj gdje ljudima nad glavom visi 150 tona, Paromlin zašto se to ne sruši? S jedne strane imamo ljudske živote, s druge strane kulturne spomenike. Što je tu sad važnije, pitala je Tandara Knezović.

"Taj spomenik od 150 tona u jednom skulpturalnom elementu koji se nalazi na vrhu zgrade je na potrganim stupovima i pitanje je može li se vratiti natrag, u svakom slučaju treba ograditi prostor ispred zgrade, treba zvati statičare da vide može li se to vratiti na staro mjesto, ojačati stupove, ili će se morati razbijati i u elementima skidati sa zgrade", kazao je Vanđelić te istaknuo da to vlasnici moraju prijaviti.

Potres od 6,3 po Richteru u centru Zagreba bi bio tragičan, kaže Vanđelić te ističe te zgrade nisu ni približno namijenjene za takva horizontalna gibanja.

Stožer na čelu s ministrom Medvedom nije htio komentirati te kaže da nije još razmislio o kandidaturi HDZ-a za gradonačelnika Zagreba.

