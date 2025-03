Tomašević odgovorio HDZ-ovoj ministrici: "Ne znam što ju je toliko isprovociralo"

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević u ponedjeljak je za prozivke ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek da iznosi neistine oko obnove nakon potresa poručio da ne zna što ju je isprovociralo jer sve što je rekao na obljetnicu potresa, govorio je i ranije.

Pretpostavlja da je Obuljen Koržinek jedino moglo biti problematično to što je rekao da nije zadovoljan specifično s dinamikom izgradnje zamjenskih kuća, ali i to je govorio sve ove četiri godine, na svaku obljetnicu potresa ili svaki put kad bi ga netko pitao.

"Jer je činjenica da su izgrađene, po informacijama ministarstva, trideset i dvije zamjenske kuće od sto i dvije u Zagrebu, znači jedna trećina. I da u tom smislu ne mogu reći da s tim mogu biti zadovoljan, a ne vjerujem ni da su oni s tim zadovoljni, i to nisam rekao prvi puta i to neću reći posljednji puta ako će se to tako nastaviti", istaknuo je Tomašević.

Podsjetio je da je na obljetnicu potresa dao izjavu ispred Doma sportova gdje Grad provodi obnovu vrijednu preko 50 milijuna eura, sve iz gradskog proračuna.

Kaže da je tada još rekao da je ponosan na projekte koje je vodio Grad Zagreb kad je riječ o obnovi javnih zgrada i javne infrastrukture. To su i škole, cjelovite obnove, mostovi, ceste.

O suradnji Vlade i Grada vezano za obnovu javnih zgrada, rekao je da je bila korektna, pa ne zna ni što bi tu bilo sporno.

Na pitanje kako su zadovoljni s obnovom privatnih zgrada, Tomašević kaže kako se kod obnove višestambenih zgrada vidi "dobar pomak", pa pretpostavlja da joj ni to nije bilo problematično.

Obnova Mirogoja

Obuljen Koržinek je također rekla da da su za kompleks crkve Krista kralja na Mirogoju i arkade osigurali više od 15 milijuna eura, uvrstili ga u popis najugroženijih spomenika i omogućili međunarodnu stručnu pomoć, a Grad i Zagrebački holding su uspjeli "ugovoriti samo 400.000 eura, ali obnova nije ni započela i zbog njihove nespremnosti sada nije prihvatljiva za europske fondove i past će u cijelosti na gradski i državni proračun".

Tomašević kaže "dosta zanimljivo da je to spomenuto".

"Što s tiče obnove Mirogoja, obnovljena je upravna zgrada, obnavlja se mrtvačnica i pred završetkom je projektiranje obnove arkada", istaknuo je Tomašević.

Naglasio je i kako je Mirogoj, kao jedno od rijetkih kulturnih dobara, bio osiguran od potresa te postoji spor s osiguravajućom tvrtkom oko iznosa koji će se isplatiti zbog nadoknade štete. Rekao je da od osiguravajuće tvrtke potražuju 13 milijuna eura.

Obuljen Koržinek rekla je u nedjelju da Tomašević iznosi neistine oko obnove nakon potresa, poručivši da je u svim projektima zgrada javne namjene većinu, financijski i organizacijski odradila Vlada.

Tomaševića su novinari pitali i što je s radovima na pješačko-biciklističkoj stazi Greenway gdje su bageri stigli do aleje skulptura koja sadrži 12 umjetničkih djela renomiranih hrvatskih kipara te jesu li one ugrožene i zašto nisu zaštićene.

Rekao je da se mijenja taj projekt u suradnji s HDLU-om što se tiče same trase te da nema nikakvih oštećenja na skulpturama, a jedna je prije ukradena i ona će se nadomjestiti.

Odgovorio je da se radovi odvijaju ali je nezadovoljan s izvođačima radova zato što kasne s rokovima, i to ne zbog biciklističke trase nego zbog loše dinamike izvođača radova.

Što se tiče tog projekta, Tomašević kaže da mu je jako zanimljivo da je prvi iznio kritike Pavle Kalinić, njegov protukandidat za gradonačelnika i bivši pročelnik iz Gradske uprave koja je napravila taj projekt jer je u smislu trase on nastao 2019., a govorili su da će ga realizirati preko 10 godina.

"To su ti savršeni projekti koje nam je bivša vlast napravila", ironičan je Tomašević i kaže kako se "hrpa takvih projekata mora korigirati zato što su katastrofalno napravljeni".

Gradonačelnik Tomašević danas je na Zagrebačkom velesajmu (aneks Paviljona 34) otvorio Podružnicu za ranu razvojnu podršku Centra za pružanje usluga u zajednici Mali dom, a predstavljen je i web portal.