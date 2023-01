Dva računa s eurima za mnoge građane nakon 1. siječnja postali su višak i trošak. Pitali smo banke hoće li i nakon 1. ožujka naplaćivati ukidanje multivalutnog računa.

S uvođenjem eura kao službene valute mnogi su se građani, koji su imali i devizni račun s eurima zapitali: pa što će mi sad dva praktički ista računa? Koji su u nekim slučajevima i trošak jer banke naplaćuju njihovo vođenje. Osim toga, dio bankarskih institucija ima i naknadu za zatvaranje transakcijskih računa pa smo provjerili koje su opcije građanima na raspolaganju i koliko bi ih to moglo koštati.



Transakcijski računi u stranoj valuti nisu bili predmet konverzije pa je stanje na njima ostalo nepromijenjeno. Dok su ranije bili uglavnom rezervirani za euro koji je bio najpopularnija strana valuta među Hrvatima, sada su prvenstveno namijenjeni ipak nekim drugim valutama poput dolara, funti, franka… Iako će neki možda na njima odlučiti zadržati i nešto eura kako bi ih imali podalje od svakodnevnih iskušenja na tekućem računu. Ali to neće za sve biti besplatno.

Do 1. ožujka bez naknade

Građani koji žele zatvoriti multivalutni tekući račun trebali bi to napraviti u roku od 60 dana od uvođenja eura, dakle do 1. ožujka, jer do tog datuma niti jedna banka neće naplaćivati ukidanje računa. Sredstva s multivalutnog računa klijenti mogu prenijeti na račun po svojem izboru u banci.

Upit o tome koliko će nakon tog datuma naplaćivati zatvaranje računa poslali smo vodećim hrvatskim bankama, no neke su odgovore odlučile preusmjeriti na Hrvatsku udrugu banaka (HUB) iz koje navode kako, naravno, „naknada za zatvaranje pojedinog transakcijskog računa ovisi o poslovnoj politici svake banke“.

Primjerice, u PBZ-u i OTP-u odgovorili su nam kako klijenti tih banaka mogu u svakom trenutku zatvoriti račun bez ikakve naknade pa će tako biti i s multivalutnim računima.

Prije nego što se odlučite na zatvaranje računa, raspitajte se kod svoje banke o načinu na koji to možete učiniti.

Klijenti OTP-a za zatvaranje računa trebaju se javiti u poslovnicu, a ako na računu nema sredstava koja se klijentu trebaju isplatiti ili potraživanja koja je dužan banci, može poslati e-mail zahtjev za zatvaranje ili se javiti u kontakt centar. U PBZ-u kažu da klijenti račun mogu zatvoriti dolaskom u poslovnicu, a zahtjev za zatvaranjem transakcijskog računa mogu dostaviti i putem e-mail adrese ili pisanim putem na adresu poslovnice Banke.

Oni koji odluče zadržati multivalutni račun morat će plaćati banci i njegovo vođenje.

Ilustracija (Foto: Getty Images)

Naknade ostaju iste

U HUB-u kažu kako su proveli anketu među bankama koje su se izjasnile da zbog uvođenja eura nisu mijenjale naknade i provizije za potrošače.

„Klijenti koji nastave koristiti iste usluge i transakcijske račune kao i prije uvođenja eura plaćat će jednaku naknadu. Sve naknade su konvertirane u euro“, poručuju iz Hrvatske udruge banaka.

U prednosti su klijenti koji su korisnici nekog od paketa banke u koje je uključeno i vođenje računa.

U PBZ-u odgovaraju kako se naknada za vođenje tekućeg računa u eurima i stranoj valuti kreće od 0,71 do 1,19 eura mjesečno (ovisno o ostvarenom popustu iz paketa Inovacija) ako je to jedini tekući račun klijenta. Međutim, ako klijent ima tekući račun u eurima i tekući račun u eurima i stranoj valuti, naknada za tekući račun u eurima i stranoj valuti je niža i iznosi od 0,48 do 0,80 eura mjesečno (ovisno o ostvarenom popustu iz paketa Inovacija).

Iz OTP-a poručuju da banka naplaćuje naknadu sukladno Odluci o naknadama pa ako ima prometa po računu, klijentu se naplaćuje naknada vođenja računa. Ako je klijent pak korisnik nekog od paketa ili se radi o maloljetnoj osobi do 15 godina starosti, naknade se ne naplaćuju.