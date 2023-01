Krivotvorene novčanice pronađene su u ljekarnama, bankama, trgovinama, restoranima, na benzinskim postajama te pril plaćanju dostavnih i taksi-usluga.

Dok se Hrvati i dalje prilagođavaju na novu valutu, lažne novčanice eura, kako smo doznali od policije, otkrivene su u 14 slučajeva od 1. siječnja kada je euro postao službeno sredstvo plaćanja.



Krivotvorene novčanice pronađene su u ljekarnama, bankama, trgovinama, restoranima, na benzinskim postajama te pri plaćanju dostavnih i taksi-usluga.



Najviše su se pokušavale podvaliti krivotvorene novčanice od 50 i 100 eura (jedanaest slučajeva), otkrivene su dvije lažne novčanice od 10 eura, a netko je pokušao nadobudno platiti i s apoenom od 500 eura, inače novčanicom koju trgovci izbjegavaju.

Poznata je i pod nazivom Bin Laden, a Europska središnja banka te nacionalne banke 17 država članica eurozone prestale su je i tiskati jer su ih kriminalne organizacije najviše zlorabile.



Neki su "kreativci" u pokušajima prijevare zapravo koristili filmske novčanice eura, a jedan je uspio obaviti i šoping podvalivši rekvizit od 10 eura u trgovini.

Euronovčanice koje se koriste kao filmski rekviziti zapravo je lako prepoznati, ali samo ako se pomno pročita što na njima piše. Naime, na filmskom novcu ispisano je "Souvenir production", odnosno "This is not legal, it is to be used for motion props".

Hrvatska narodna banka (HNB) objavila je četiri koraka kako najlakše prepoznati lažne eure: osjeti, pogledaj, nakreni, provjeri.



"Osjetite papir i reljefnost novčanice. Podignite novčanicu prema svjetlu i provjerite ima li vodeni znak i zaštitnu nit, prozirnu brojku i prozor s portretom. Nakrenite euronovčanicu i provjerite hologram; brojku koja mijenja boju; sjajnu traku i prozor s portretom. Na novčanicama postoji i mikropismo koje se provjerava korištenjem povećala. Dodatna svojstva moguće je provjeriti korištenjem UV lampe."

Detaljne videoupute i fotografije možete vidjeti na stranicama HNB-a.