Sve o Thompsonovu spektaklu na Hipodromu: Kako doći, što je zabranjeno unijeti, gdje potražiti pomoć...

Koncert Marka Perkovića Thompsona održava se na zagrebačkom Hipodromu u subotu s početkom u 21 sat. S obzirom na velik broj ljudi koji dolazi u Zagreb, osnovan je Stožer za osiguranje koncerta, a mi vam donosimo sve detalje koji su posljednjih dana objavljeni iz raznih institucija i od organizatora kako bi se posjetiteljima bilo lakše snaći.

Stožer je izvijestio da je prodano blizu 450.000 ulaznica, a iz policije su poručili da pristup koncertu bez ulaznice, pa i za one koji su se mislili "šetati" savskim nasipom, koji se proteže uzduž Hipodroma, neće biti moguć.

Aplikacija MPT

Na aplikaciji za posjetitelje u stvarnom vremenu bit će objavljene sve izmjene u javnom i cestovnom prijevozu. Aplikacija nudi i mogućnost navigacije do Hipodroma, kao i rad u offline modusu. Nakon što ste skinuli aplikaciju i registrirali se, na karti će se prikazati vaša lokacija i upute na koji ulaz morate ući. Ako ste je skenirali, na aplikaciji se nalazi i vaša ulaznica. Sustav je prilagođen pješacima te se ne preporučuje za druge vrste transporta. U slučaju da imate samo digitalnu ulaznicu, a ispraznio vam se mobitel, obratite se infopunktu i predočite osobni dokument. Na lokaciji će biti dostupni i punktovi za punjenje mobitela.

Fan zona otvara se danas

Bundek će već dan ranije postati središte okupljanja Thompsonovih obožavatelja. Službena fan zona otvara se danas s početkom u 16 sati. Raniji dolazak značajno smanjuje rizik od prometnih zastoja, gužvi i otežanog pristupa gradu i koncertnoj lokaciji, poručili su organizatori te dodali da će od trenutka otvaranja fan zone na Bundeku biti dostupan raznolik glazbeni i zabavni program, uz organiziranu ugostiteljsku ponudu i prateće sadržaje za sve posjetitelje.

Kad je riječ o suboti, koncert počinje u 21 sat, a fan i ugostiteljske zone otvaraju se već u 10 sati ujutro. Preporuka organizatora je da se na Hipodrom dođe najmanje šest sati prije jer zbog velikog broja posjetitelja sam ulazak u prostor u kojem se održava koncert može trajati i satima.

Parkiranje

Za organizirane dolaske autobusom bit će osiguran parking, a za osobna vozila to neće biti slučaj. Preporuka policije je da se osobna vozila parkiraju na širem području Grada Zagreba, pa da se javnim prijevozom ili taksijima dođe do lokacije najbliže Hipodromu, a ostatak puta da se prijeđe pješice.

Interaktivna karta

Grad Zagreb na svojoj internetskoj stranici objedinio je informacije o privremenoj regulaciji prometa i javnom prijevozu te dostupnosti zdravstvenih usluga. Dostupna je i interaktivna karta na kojoj su prikazane lokacije javnih zdenaca i hidranata te procijenjeno vrijeme pješačenja do Hipodroma iz različitih dijelova grada. Posjetiteljima koncerta zbog zatvaranja prometa i ograničenih kapaciteta javnog prijevoza preporučuje se da na koncert dođu pješice.

Zatvaranje prometa

Zbog velikog broja posjetitelja koji će u Zagreb stići iz drugih gradova i država već od petka se uvodi privremena prometna regulacija, odnosno zatvaranje ulica u Novom Zagrebu te u dijelu grada s druge strane Save. Zatvaranje ulica i privremena prometna regulacija odvijat će se u tri faze.

Prva počinje u petak, 4. srpnja, kasno navečer, oko 22 sata, kada će se zatvoriti promet na Trgu Stjepana Radića, Ul. grada Vukovara (od Miramarske do Kruga), Zagrebačka avenija / Slavonska avenija (ostaje prohodna za promet podvožnjak smjer istok – zapad), Av. Većeslava Holjevca i Ul. Hrvatske bratske zajednice (od Vukovarske do Av. Dubrovnik). Za sav motorni promet, osim za stanare, zatvaraju se naselja: Kajzerica, Središće i Zapruđe, a promet će biti omogućen samo vozilima hitnih službi, javnom prijevozu i vozilima stanara s posebnim dozvolama.

U subotu, na dan koncerta, prema procjeni policije zatvorit će se Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe, Av. Većeslava Holjevca (smjer sjever/ istočni kolnik) od Islandske do Av. Dubrovnik te Ul. Savezne Republike Njemačke (smjer sjever/ istočni kolnik) od Ukrajinske ul. do Av. Dubrovnik.

Najširi obuhvat zatvaranja je treća faza, koja je na karti označena žutom bojom. Ona uključuje i Jadransku aveniju, koja ide do čvora Lučko. Iz Grada su ranije naglasili da ta faza nije definirana na način da se sigurno zatvara, već je to opcionalna faza za koju će se na dan koncerta odlučivati hoće li je biti potrebno provesti. Ta faza uključuje Selsku cestu od Horvaćanske do Savske ceste, Savsku cestu (od Zagrebačke avenije do Selske ceste), Jadranski most, Remetinečku cestu od Ul. Ive Robića, Aveniju Marina Držića i Sarajevsku cestu od Ul. grada Vukovara do Ukrajinske ulice. Slavonska avenija ostaje prohodna za promet smjer istok – zapad.

Javni prijevoz

Kad je riječ o javnom prijevozu, autobusi i tramvaji prometovat će u tri faze. Primjena prve počinje u subotu u četiri sata ujutro, a druge faze u subotu, 5. srpnja, oko 12 sati, ovisno o procjeni policije, dok će treća stupiti na snagu ako policija procijeni da je to potrebno. Sav promet gotovo je u potpunosti izmijenjen, a uvode se i izvanredne linije.

Sterilne zone

Oko Hipodroma nalazit će se četiri sterilne zone – treća i četvrta su na Kajzerici, preostale dvije s istočne strane. Najveća će biti na Bundeku, gdje okupljanje počinje u 10 sati ujutro. Ima dovoljno hlada, bit će tu i šatora, fan shopova, kao i hrane i pića. Druga sterilna zona nalazi se na parkiralištu uz istočnu stranu Velesajma, a služi za istu namjenu – zagrijavanje prije koncerta.

Za toalet nema brige ni na Hipodromu ni izvan njega. Sve zone bit će pokrivene sanitarnim čvorovima, sveukupno 2500 WC-a s dodatnim pisoarima.

U sterilne zone ni na Hipodrom ne smiju se unositi hrana, piće, staklene boce ili limenke, velike torbe ili ruksaci, sklopive stolice, kišobrani, oružje, pirotehnička sredstva te koplja za zastave, kao ni oružje, droga i slično. No dozvoljen je unos bočica s vodom, a ako se nosi više njih, onda ih treba staviti u prozirne vrećice.

Također, organizatori su osigurali 2,5 milijuna bočica vode. Hidranti oko Hipodroma prenamijenit će se u slavine za pitku vodu, a u blizini će biti i cisterne.

Kako će se ulaziti na Hipodrom?

Što se ulaza tiče, bit će otvoreno između 400 i 500 fizičkih prolaza. Iz sterilnih zona prolaze se kontrolne točke. Strogo će biti zabranjeno unošenje bilo kakvog oružja, pirotehnike, obilježja koja potiču na mržnju ili ekstremizam...

Kada organizatori procijene da je pogodna temperatura, počet će puštati ljude u sektore koji su u obliku tzv. riblje kosti. U sektore se ulazi s četiri strane Hipodroma, ovisno o sektoru. U sektor stane 11 tisuća ljudi, a prelaženje iz sektora u sektor nije moguće.

Za one najvatrenije, koji žele biti najbliže pozornici, tu je fan pit. Onamo se ulazi s Kajzerice i u njega stane od 8000 do 9000 ljudi. Na južnoj i sjevernoj strani Hipodroma bit će jednake montažne tribine, svaka kapaciteta oko 3060 sjedala. Osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na besplatne ulaznice, a ulaze s južne strane. Bit će i dvije VIP zone - sjeverna i južna – i u njima će po 9000 ljudi biti za stolovima.

Organizatori su se pobrinuli za hranu i piće – više od dva kilometra šanka, 2,5 milijuna bočica vode, pivo i sendviči.

Plaćanje moguće samo karticama

Sva plaćanja na štandovima s hranom, pićem, kao i u fan shopu, bit će moguća isključivo karticama. Plaćanje gotovinom neće biti moguće.

Zdravstvena pomoć na licu mjesta

Između svakog sektora su manji sigurnosni koridori, pa tako u hitnom slučaju neće biti potrebe zvati 112, nego potražiti pomoć na licu mjesta. Centralni koridor najbitniji je kada govorimo o sigurnosti. Dug je čak 520 metara, širok devet metara i na njemu će biti vozila hitne pomoći koja će u svakom trenutku biti dostupna apsolutno svim sektorima.

Na Velesajmu će biti formiran Centar za hitne medicinske intervencije s 400 ležajeva, a na Bundeku će ih biti još 50, za one koji eventualno budu lakše ozlijeđeni ili budu imali nekih lakših zdravstvenih problema. Na samom koncertnom prostoru bit će stacionirano 26 timova hitne medicinske pomoći, 17 medicinskih vozila unutar tog prostora, deset u okolici i još deset u Gradu Zagrebu.

Jake snage

Bit će angažirane jake policijske, redarstvene i vatrogasne snage, koje ukupno broje više od deset tisuća ljudi. Policija će na Velesajmu, u Paviljonu 25, formirati improviziranu policijsku postaju za sve one koji izgube stvari, budu pokradeni, zagube svoju djecu ili imaju bilo kakav problem u čijem im rješavanju policija može pomoći.

Dronovi zabranjeni

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo apelira na sve posjetitelje i širu javnost da se suzdrži od letenja dronovima na području Zagreba. Prije svega, to se odnosi na neposrednu blizinu i područje oko zagrebačkog Hipodroma s obzirom na to da će ondje biti iznimno velik broj ljudi.

Kazne za neovlašteno izvođenje operacija zrakoplovima, pa tako i dronovima kreću se:

od 2681,68 do 13.408,42 eura za pravnu osobu

670,42 do 2011,26 eura za odgovornu osobu u pravnoj osobi

od 402,25 do 2011,26 eura za fizičku osobu.

Što nakon koncerta?

Zbog velikog broja posjetitelja nemojte očekivati da ćete koncertni prostor moći napustiti odmah. Velika je vjerojatnost da ćete se prema domu moći zaputiti tek nakon nekoliko sati, a organizatori su najavili i zabavni program poslije koncerta. Promet će i dalje biti zatvoren, što znači da će i odlazak s Hipodroma biti pješice. Vozačima koji se vraćaju kući daleko od Zagreba HAK preporučuje da ne planiraju put odmah tu noć ako to mogu izbjeći. HŽ te ZET osigurali su i noćne linije.