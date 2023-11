Sa samo 14 godina zamijenili su toplinu obiteljskog doma drugačijim životom: "Kako bi bilo lijepo da sam sad s mamom kod kuće"

Sa samo 14 godina toplinu i sigurnost obiteljskog doma zamijenili su životom u učeničkom domu. Matija Podnar i Gabrijela Ivoš jedni su od 320 djece ucenickog doma Novi Zagreb, inače najvećeg u Hrvatskoj.

Sredine u kojima su odrasli za njihove želje i ambicije jednostavno su bile premale, kažu. Pa su već nakon osmog razreda odlučili napustiti rodni kraj i srednju školu upisati u Zagrebu, stotinama kilometara daleko od svojih.

"Meni je život tamo bio jako lijep i puno je mirnije i opuštenije jedino što je to mala zajednica i ne mogu stvoriti mnogo mogućnosti", rekla je Gabrijela iz Slatine.

Na život u Zagrebu, daleko od svojih, Gabrijela se brzo naviknula. Ali priznaje, početak nije bio lak.

"Imate tu prvu noć gdje ja moram spavat s dvije cure u sobi totalno nepoznate. To je isto neki šok i to je isto bilo teško, taj prvi put kad su me roditelji ostavili. Ja sam bila kao opa, pa ja sam sad tu sama. Tata i brat nisu htjeli pokazati, ali mama je pokazala suze i onda mi je kasnije javio brat da su svi troje zajedno u autu plakali", ispričala je.

U učeničkom domu osim smještaja osigurana im je hrana, briga i možda ono najvažnije - podrška odgajatelja koji im s vremenom postanu zamjenski roditelji. Jer mnogi od njih svoje roditelje viđaju svega nekoliko puta godišnje.Težak je to korak kako za djecu tako i za roditelje.

"Često se čujem s mamom pa onda mi navečer nekad zna ostati u glavi kako bi bilo lijepo da sam sad s mamom kod kuće, ali što je tu je. Moram to prihvatiti", kaže Matija.

U procesu adaptacije i prilagodbe glavnu ulogu imaju odgajatelji. Oni prepoznaju individualne potrebe svakog učenika i pomažu im u tim prvim danima domskog života. Jedan od njih Adonis Dokuzević nadležan je za 7. odgojnu skupinu. Pazi i brine za 20-ak djece. Ali i pruža podršku u ovom, za mnoge, itekako zahtjevnom razdoblju.

"Zahtjevi okoline su izuzetno veliki, prilagodba na veliki grad, prilagodba na novo društvo, na novi razred, na novu školu", pojasnio je.

Svi zajedno rade kao tim kako bi ovoj djeci omogućili što sretnije odrastanje. Iako im nikada neće moći zamijeniti obiteljsku ljubav i toplinu, barem u kratkom razdoblju postaju njihov oslonac. Strogo poslovni odnos ovdje pada u vodu.

"Jednostavno uvuku se pod kožu, ne možeš protiv toga, izuzetno ti je drago i izuzetno ti je stalo do te djece", ispričao je odgojitelj.

Za koju godinu i Gabrijela i Matija će krenuti dalje. Hoće li se vratiti u Senj, odnosno Slatinu ne znaju. No koliko god daleko bili - znaju gdje je njihov dom. Kao i da im je ovaj u kojem su sad – dao najbolje što je mogao. I da će unatoč ranom odrastanju, ove dane ipak nositi kao lijepu uspomenu.

Kako još izgleda njihov život - od odricanja, nostalgije, tuge pa sve do zajedništva, prijateljstva i predivnih uspomena koje i nakon odlaska iz doma zauvijek nose sa sobom pogledajte u videu.

