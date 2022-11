Emisija Provjereno prvo je doznala da prodaju dodatke prehrani koji nemaju ispravne deklaracije. Stoga je ekipa emisije iste te proizvode testirala i doznala da nemaju ni količinu vitamina i minerala koje navode. Provjereno je doznalo i da, osim što klijente vrijeđaju putem telefonske prodaje, govore im i da ih te kapsule mogu izliječiti. U emisiji Zdrava jabuka, koja se prikazivala na lokalnim televizijama, imali su i liječnika koji ih je promovirao. Ovog puta Provjereno je otišlo korak dalje. Ministarstvo zdravstva je, naime, potvrdilo da tvrtka koja prodaje dodatke prehrani uopće nije registrirala niti jedan od tih proizvoda. Kako je to moguće? Upit smo uputili Državnom inspektoratu, ali i otišli u Hrvatsku udrugu za zaštitu potrošača. Priču donosi Ana Malbaša.

Prije mjesec dana Provjereno je otkrilo kako posluje tvrtka koja godinama prodaje dodatke prehrani i zarađuje milijune.

"Nekad se kaže da je dodatak prehrani, a u većini slučajeva da nije, već su to proizvodi koji će ih izliječiti", kaže nam izvor.

Ne samo da se korisnicima govorilo ono što nije dopušteno nego ih se nerijetko i vrijeđalo. Još tada ekipa Provjerenog otkrila je cijeli niz nepravilnosti. No možda i najšokantnije otkriće u cijeloj toj priči jest da svi dodaci prehrani koji se stavljaju na tržište Republike Hrvatske trebaju biti registrirani i upisani u registar dodataka prehrani Ministarstva zdravstva, a ova tvrtka to nikada nije učinila.

"U registru dodataka prehrani i hrane za specifične skupine tvrtka Premium Marketing Services d.o.o. nema upisan niti jedan proizvod. Navedene proizvode proizvođač, uvoznik ili distributer dužan je registrirati prilikom stavljanja na tržište Republike Hrvatske", kažu u Ministarstvu zdravstva.

Kako je to moguće? Pa godinama su prodavali svoje proizvode. Kao i prvi put, reporterka Ana Malbaša opet zove vlasnika tvrtke.

Neki se žale na velike tegobe

"Gledajte sad, ne zovite više. I za malo časa vidimo se na sudu. I od*ebi zauvijek, okej, je l' ti jasno? Ti jasno?", poručio je Primož Žamut.

Vlasnik sporne tvrtke je Primož Žamut, Slovenac koji se istim poslom, prodajom dodataka prehrani bavi i u Sloveniji. U susjednoj državi nosi naziv Cvet narave. Prije četiri godine u Hrvatskoj je otvorio tvrtku Premium marketing services i u njoj zaposlio više od 20 ljudi. Radnici prodaju proizvode putem pozivnog cetra.

"Neki su se javljali da im je pomoglo, da su bili zadovoljni. Je li to placebo, ne znam, ali bilo je korisnika koji piju godinu, dvije godine i kažu da im nije ništa pomoglo", govori izvor Provjerenog.

Neki su se žalili i na tegobe nakon konzumacije njihovih dodataka prehrani.

"Govorili su da imaju velike tegobe u crijevima, tegobe u želucu, da imaju mučnine, da im nije dobro otkad to piju. Onda kad prestanu uzimati, naprave pauzu nekoliko dana, pa više nema tih tegoba. Onda mi kažemo: 'Evo, sad je bila pauza, pokušajte opet.' I onda kad opet piju, opet problemi", opisuje izvor.

Očekivali su korisnici da će ih dodaci prehrani izliječiti jer su ih iz tvrtke često navodili na taj zaključak. Dokazala je to i ekipa Provjerenog kada ih je prvotno nazvala.

"Možete li mi kazati bi li to njoj pomoglo u nekakvom izlječenju?" pitala je Malbaša.

"Bi, naravno", odgovorili su joj.

U emisijama sudjelovao i liječnik

Da se građane uvjeri da je to zaista tako, tu je bio i liječnik. Emisija Zdrava jabuka godinama se emitirala na brojnim lokalnim televizijama. Preko nje su obično građani saznavali za njihove proizvode. U studiju je dugo sjedila voditeljica s prodajnim savjetnikom i liječnikom.

"Sva ta komunikacija, u čemu su i liječnici, zdravstveno osoblje, koriste se različiti nazivi, simptomi i bolesti i slično, to nikako nije dopušteno", kaže Lea Pollak iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ).

Liječnik koji je sudjelovao se zove Milan Pavlović. Specijalist je opće kirurgije i urologije. Govorilo bi se i da sam doktor Pavlović sudjeluje u proizvodnji dodataka prehrani.

"Da je doktor taj koji je odredio koji će sastojci biti u lijekovima", kaže izvor i dodaje kako bi to značilo da je farmaceut, ali on to nije.

Na stranicama Sveučilišnog kliničkog centra u Mariboru pronašli smo njegovo ime. Radi na Odjelu za urologiju. Provjereno je poslalo upit bolnici i kazali su da je doktor godinama reklamirao dodatke prehrani iako to, kazali su stručnjaci, nije dopušteno i da je navodio građane Hrvatske na zaključak da ti proizvodi mogu liječiti. Odgovor nismo dobili, a emisije su nakon reportaže Provjerenog uklonjene s većine linkova na internetu.

"Emisija nema zbog toga što je voditeljici i prodajnom predstavniku istekao ugovor te mu oni više ne odgovaraju. Trenutačno traži novu ekipu za snimanje novih TV emisija", kaže izvor.

Lažne deklaracije i obmanjivanje potrošača

Proizvodi se pak još uvijek prodaju - za poboljšanje imuniteta, probavu, jetru, prostatu... Provjereno ih je prije nekoliko tjedana naručilo i dokazalo da nemaju ispravne deklaracije. Na nekima ne stoji obvezan navod ''dodatak prehrani'', ne piše ni koja tvrtka stavlja proizvod na hrvatsko tržište, a količina minerala i vitamina koja se navodi nije pronađena u kapsulama.

"U ovom probiotičkom pripravku vidjeli smo da je deklariran na određeni broj probiotičkih bakterija, odnosno bakterija mliječne kiseline, a mi taj broj nismo našli. On je deklariran na 140 milijardi, a mi smo našli svega 16 milijuna", kaže Ivančica Kovaček iz NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

"To, naravno, implicira da djelomično obmanjuju potrošače jer nema onaj sadržaj koji piše na deklaraciji", dodaje Dario Lasić iz NZJZ-a Dr. Andrija Štampar.

Nije bilo prijava, ali mnogi su otkazali narudžbe

Ekipa Provjerenog otišla je ovaj put i u Hrvatsku udrugu za zaštitu prava potrošača kako bi doznala jesu li im se kupci javljali nakon ovih saznanja.

"Ne, za ovo nije bilo prijava", kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

Međutim, upozorava: "Ne možemo si dopustiti da zaštita potrošača bude samo onda kada netko prijavi. Treba biti nekakvih normalnih, redovitih, učestalih kontrola."

Kupci proizvoda koji su se emitirali u emisiji Zdrava jabuka zabrinuto su pak pisali Provjerenom. Brojni su otkazali svoje narudžbe.

"Nakon emisije je jako, jako puno otkaza. Oni ljudi koji su prije emisije kupovali, kada kontaktiramo s njima, dobar dio neće razgovarati zbog onoga što su vidjeli u emisiji Provjereno. I to su oni koji su prije baš puno kupovali. Promet je dosta pao, em nema emisija, em su čuli za Provjereno", kaže izvor.

"Nemaju pojma što piju"

Vlasnik bi se samo zbog činjenice da mu proizvodi nisu u Hrvatskoj registrirani mogao naći u vrlo nezgodnoj situaciji.

"To se ne bi smjelo prodavati. To je kao da vam netko prodaje aute za koje nitko ne zna tko ih je proizveo. Svaki proizvod mora imati proizvođača, uvoznika ili onoga tko to stavlja tržište. Ako toga nema, nitko za to ne jamči, mogla je unutra biti obična soda bikarbona. Nemaju pojma što piju", ističe Knežević.

U Ministarstvu zdravstva kažu da je sada na potezu Državni inspektorat, prije svega njegova sanitarna inspekcija: "Ako se prilikom službene kontrole utvrde nesukladnosti, sanitarni inspektor donosi mjere ovisno o njihovoj vrsti. Primjerice, pokreće prijavu dodatka prehrani, ograničava ili zabranjuje stavljanje na tržište, zabranjuje informiranje potrošača te reklamiranje i prezentiranje hrane, naređuje da se hrana povuče, opozove i/ili uništi, naređuje davatelju medijskog prostora uklanjanje svih sadržaja, reklama i drugih vrsta oglašavanja."

Treba pokrenuti kolektivnu tužbu

Državni inspektorat odgovorio je da je u tijeku inspekcijski nadzor. Pokaže li on nepravilnosti i ako se tomu doda činjenica da proizvodi nisu registrirani, može se ići u tužbu onih koji su takve proizvode prodavali, kaže Ana Knežević.

"Ne bi svaki potrošač trebao tužakati za sebe, nego bi trebala ići jedna kolektivna tužba kojom bi oni trebali ljudima vratiti novac s kamatama i naknadu štete koja bi se trebala nekako izračunati", objašnjava Knežević.

Na terenu bi se moglo naći više inspekcija s obzirom na to da je Provjereno već ranije otkrilo da se radnicima koji ondje rade isplaćuje minimalac, a dio zarade ide na ruke.

"Provizija može biti od 3500 kuna do, nekad se znalo dobiti i do 20.000", kaže izvor Provjerenog.

"U utorak dođe gospodin Primuž u firmu, dobije popis ljudi koji su dobili bonuse i dođe s kuvertama i mi dobijemo svi na ruke… Ja sam siguran da je u toj vreći svaki utorak oko 100.000 kuna novca koji nije prijavljen, koji ne ide preko računa", dodaje drugi izvor.

Cijena jedne bočice penje se i do 500 kuna. Iako su neki i odustajali od kupnje zbog cijene proizvoda, godišnji promet od oko 20 milijuna kuna dokazuje koliko im biznis dobro ide. Veliki dio zarade ostaje neprijavljen.

"Šef i dalje posluje po istom principu – pare na ruke", kaže izvor.

Prije nekoliko tjedana, kada je Provjereno radilo prvi dio ove priče, javio se jedan čovjek i predstavio se kao zaposlenik tvrtke. Ponovno su ga zvali jer su u međuvremenu doznali da se lažno predstavlja i kao djelatnik SOA-e i VSOA-e. Ekipa Provjerenog u posjedu je značke VSOA-e s njegovom fotografijom, ali i optužnice iz Slovenije za prevare.

"Ja uopće ne znam o čemu vi govorite. Može biti čovjek, može staviti moju fotografiju i zafrkavati se. Nekad sam bio u vojsci i to je to. Kakve ja veze imam s prevarom, kakve ja veze imam s optužnicom?" pitao je reporterku Malbašu, a ona mu je kazala da on na neki način savjetuje tvrtku koja stoji iza te tvrtke.

Sugovornik kaže da nije, iako je prošli put kazao da je na neki način savjetnik i da ima neku ulogu u tvrtki. Sad pak govori: "I kakve to veze ima? To je marketinška tvrtka. U čemu je problem sad?" govori i dodaje kako nije njegov problem što proizvodi nisu registrirani u Ministarstvu zdravstva i tvrdi da se radi o marketinškoj tvrtci.

Iz toga razgovora jasno je kako se sada pokušava prikriti činjenica da tvrtka Premium marketing services prodaje dodatke prehrani jer ih nema u registru Ministarstva zdravstva. Nisu ispravne ni deklaracije, kao ni komunikacija. Ljudima su govorili da će ih njihovi dodaci prehrani izliječiti, a sve u svrhu što veće zarade, koja velikim dijelom, prema dokazu koji posjedujemo, ostaje skrivena od države. Glavno pitanje koje se postavlja nakon svih otkrića Provjerenog jest – kako je moguće da nitko iz institucija nije na sve ovo reagirao na vrijeme, zaključuje reporterka Ana Malbaša.

