Kada je prvi put uzeo kuhaču u ruke? Teško pitanje. Ali jedno je sigurno. Još od malih nogu znao je da je kulinarstvo njegov put. Završio je strukovnu srednju školu smjer - kuhar. Ali tu nije stao. Sudjeluje na brojnim međunarodnim natjecanjima i svojim umijećem oduševljava svjetski poznate kuhare. Ljubav prema kuhanju, ali i trud, rad i talent od rodnog Čakovca doveli su ga sve do Meksika, na svjetsko natjecanje mladih kuhara gdje je jednom rječju oduševio. Oduševio je i nas, svojim talentom, ali i skromnošću pa smo i mi njemu skuhali jedno iznenađenje.

Skroman i samozatajan Amos Novak o sebi ne voli puno govoriti, ali zato o kuhanju i jelima itekako.

Dok je u potpunosti predan svom poslu, ni ne sluti da je ekipa emisije Provjereno i njemu "skuhala" malo iznenađenje. Pred kamerama je pripremao jelo koje je oduševilo svjetski poznate kuhare. S entuzijazmom je objašnjavao svaki svoj sljedeći korak, a ekipu Provjerenog je zanimalo tko je Amos Novak izvan kuhinje.

"U slobodno vrijeme volim dosta slikati, fotografirati jela ili ići s prijateljima na piće, družimo se, volim i igrice igrati normalno", kaže Novak koji otkriva i da ima djevojku, ali to su "malo škakljive teme" pa ne želi o tome pričati, no smatra da ljubav ide kroz želudac.

Kada je točno prvi put uzeo kuhaču u ruke? To je teško pitanje. Ali već tada je, kaže, znao koji je njegov put.

"Mislim da je to bilo negdje sedmi, osmi razred dok sam ja doma skuhao neko jelo. Svi skupa smo išli jest doma i nekaj sam pripremio, ne znam što je bilo u pitanju. Neko jelo, ja sam odma bio faca jer sam ja to skuhao", kaže Novak.

"Već od malena je njega privlačilo to kuhanje, baš jednu sliku kad smo bili na moru, sjeckal je luk s ovak velikim nožom, nož je bil veći od njega, ali evo, od malih nogu", kaže Amosova majka Andrijana.

Pa kad je došlo vrijeme odluke koju srednju školu upisati, kod njega nije bilo dvojbe.

"Za kuhara naravno. Znao sam da bude to zanimanje koje hoću raditi, da budem se dobro našao u tome", kaže Amos.

Majka je presretna. I onda i sada. Jer imati nekog ovako vještog u kuhinji, nikada nije naodmet.

Čovjek koji želi i zna više

Već odavno Amos ne kuha samo za ukućane. Sa samo 21 godinom osmišljava jela i menije u poznatom međimurskom restoranu.

"Jednostavno kak je on došel kod nas radit, već se drugi dan vidjelo da to nije ono nešto svakidašnje, znači da je on čovjek koji želi i zna više", kaže Branimir Jakopić, vlasnik restorana

A Amos je to pokazao i dokazao. Upravo su ga talent, ali i ljubav prema kuhanju iz rodnog Čakovca doveli sve do Mexico Cityja na svjetsko natjecanje mladih kuhara. Bio je to prvi put u povijesti da je Hrvatska imala predstavnika na tom natjecanju.

Natjecanje je to na kojem sudjeluju kuhari do 27 godina. Restoran u kojem Amos radi dio je međunarodne organizacije Chaine des Rotisseurs što je i jedan od uvjeta za odlazak na natjecanje. Vlasnik restorana nije se puno dvoumio.

"Ja sam prve sekunde dao podršku, rekao da treba ići, treba vidjeti što drugi rade, što svijet radi i mislim da je to za njega jako dobro da je se on tu jako puno obogatio", dodaje Jakopić.

Hrvatska podružnica Chaine des Rotisseurs u Splitu je organizirala državno natjecanje gdje se Amos plasirao na međunarodno u Meksiku.

"To natjecanje funkcionira na temu mistery box. To je, tamo dobijemo jednu crnu kutiju u kojoj su unutra namirnice, imamo tri sata za to. Nakon tri sata pripreme, svakih 15 minuta izlazi jedan slijed vani. Znači predjelo, glavno te desert, a prije toga imamo pola sata dok gledamo namirnice za ispisati meni kojega onda kasnije već ne smijemo mijenjati, nego po njemu moramo raditi", opisuje Amos Novak.

Voli dobar izazov

Dakle, nije važno samo zna li netko kuhati ili ne, već, od nekoliko namirnica koje mu drugi izaberu smisliti kompletan meni. Nešto od čega možda strepe i oni s puno više iskustva. No Amos kaže, upravo zbog toga se i prijavio. Kako bi testirao svoje sposobnosti.

"Dok dođete tam v tu kuhinju onda vas taj adrenalin dobar ulovi i samo vas vuče i ide dalje", govori mladi kuhar.

Pravila su stroga. Priprema za natjecanje gotovo da i nema. Jer se ne zna što će se kuhati. Sa sobom nije smio imati nikakve recepte ili pomoć.

"Samo ideja. Ideja ono morao sam paziti da se ne ponavlja nešto, iste namirnice i da sve bude donekle izbalansirano. Tako sam to pazio, onda napisao meni i idemo raditi po tome pa kaj bude bude", kaže Amos.

"Bile su kamenice, škampi, ananas, suhe groždice... Isuse bože... je New York strip i kratka goveđa rebra. To je bilo unutra. I onda smo od toga morali iskombinirati jela. Imali smo taj jedan pomoćni stol na kojem su bile ostale namirnice koje možemo koristiti za priloge ili dodatke tim jelima i iz toga onda napišemo meni", dodaje.

A konkurencija? Mladi kuhari iz cijeloga svijeta čiji su mentori svjetski poznati kuhari s nekoliko Michelinovih zvjezdica.

"Pa ja sam samo razmišljao da moram sve stići napraviti. Dok je išlo prema kraju, kad sam već vidio da imam sve više manje gotovo, da bude sve dobro ispalo onda sam već bio miran i bilo je onda dobro. Bio sam zadovoljan jelima jer napravio sam ih tak kak sam ih zamislio", kaže Novak.

Njegova ideja, ali i realizacija pokazale su se više nego uspješnima. Ostvario je sjajno šesto mjesto.

"Komentari su, bili su sve u svemu super. Dobri su bili, ali to su sve bili tamo konkurencija vrhunska, svi smo mi napravili dobra jela", kaže mladi kuhar.

Velika podrška okoline

Dok se on preznojavao za štednjakom u tisućama kilometara udaljenom Meksiku, njegovi Međimurci su strepili i navijali. Da su mu i kolege potpora, uvjerila se i ekipa Provjerenog.

"Lijepo mi je što imamo nekog mladog. Mogu mu pomoći ako mogu i ima puno ideja on sam, modernijih koje možda ja više nemam toliko, ali se upotpunjujemo", kaže glavna kuharica Silvija.

Atmosfera u kuhinji, uvijek je, unatoč poslu samo pozitiva.

Pobjednički meni Amos je odlučio skuhati u našoj TV kuhinji gdje je i njega dočekalo iznenađenje. Posjetio ga je kuhar Melkior Bašić.

"Ovo sam ne očekival. Ovo nisam stvarno očekivao, rekao je Amos kroz smijeh. Dobro je ispalo pa se ne mogu ljutiti", dodao je.

Melkior je komentirao njegovo jelo: "Ja ti mogu reći da je boja savršena, da si sve pogodio po boji i gustoću, okruglica ti je lijepa i pire od celera isto, sve je super. Već na samo oko vidim da sve štima".

"Fakat znaš, da", kazao je Melkior nakon kušanja pa pitao Amosa hoće li se prijaviti na Masterchef. Mladi kuhar odgovorio je da ne zna, ali zanimalo ga je može li biti zadovoljan jelom koje je skuhao.

"Razvalio si, razvalio si care, al baš si ga razvalio, pošteno", kazao mu je član žirija Masterchefa.

Kliknuli su na prvu, jer strast za kuhanjem nešto je što prepoznaju jedan u drugome. I Melkior je već u sedmom razredu počeo razvijati zanimanje za kulinarstvom, a potom započeo isti put poput Amosa. I on je završio srednju školu za kuhara.

"Svi su mi se smijali kad su to čuli. Zato što je u to doba svi su htjeli ići na gimnazije pa kasnije na fakultete, a ja sam uvijek bio više za strukovnu. Iako su mi matematika i fizika išli, prolazio sam s 5, ali sam ja odlučio ići za kuhara", kaže chef Melkior Bašić.

Njegov izbor pokazao se i više nego ispravnim. Radio je u prestižnim svjetskim restoranima, trenutačno je u žiriju Masterchefa, a Amosovo umijeće ga je ipak uspjelo iznenaditi.

"Jela su jako napredna za te godine, ja sa tim godinama nisam znao ovako kuhati, ja sam bio dosta lošiji. Pa samo kad pretpostavim kakav će Amos biti u budućnosti – uopće je teško to zamisliti kako će biti dobar. Samo tako naprijed dalje, red, rad, disciplina i fokus i samo tako dalje", poručuje Bašić mladom kolegi.

Ne sumnjamo uopće da će Melkiorove upute Amos zapamtiti. Štoviše, čini se da već sada živi s tom filozofijom. Sa samo 21 godinom, ima već dobre kulinarske utakmice u nogama. Ipak, kaže, svaki je posao, doživotno učenje.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr