Njezina priča dirnula je Hrvatsku, a sada bi mogla izgubiti sposobnost hodanja: Provjereno otkriva kakve je vijesti dobila obitelj

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Piše DNEVNIK.hr, 25. lipnja 2026. @ 13:06 komentari
Provjereno - Anđelina - 2
Provjereno - Anđelina - 2 Foto: DNEVNIK.hr
Najjači istraživački tim protekle godine osvojio je pet nagrada, a večeras donosi nastavak dirljive priče.
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