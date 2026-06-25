Njezina priča dirnula je Hrvatsku, a sada bi mogla izgubiti sposobnost hodanja: Provjereno otkriva kakve je vijesti dobila obitelj

Emisija Provjereno Nove TV, koja je postala sinonim za istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, večerašnjom epizodom privodi kraju uspješnu 19. sezonu.

Redakcija koju čine Ema Branica, Danka Derifaj, Maja Medaković, Barbara Majstorović Ivezić, Jelena Rastočić, Nikolina Cetinić, Ana Malbaša Major i Martina Pandža Brnić, predvođena urednikom Matom Barišićem i ove sezone donijela je brojne priče koje je prepoznala publika, ali i struka. Od potresnih sudbina, pravosudnih trakavica, priča o onima koji proživljavaju ili su pobijedili teške bolesti do inspirativnih priča koje potvrđuju da nije sve tako crno, Provjereno je potvrdilo status najjače istraživačke emisije u zemlji.

"Svaki četvrtak donosili smo važne i velike priče koje su odjeknule u javnosti. Svjedočili smo nažalost i napadu na našu ekipu tijekom obavljanja posla. Kao i svih ovih godina, nastojali smo i uspjeli donijeti istinu, točnu informaciju, rasvijetliti mnoge događaje, ukazati na nepravilnosti, ali i pokazati lijepe i dobre priče", poručio je urednik emisije Mato Barišić.

Brojne teme i ove sezone pokrenule su institucije, poput priče Danke Derifaj o ilegalnim objektima pjevača Marka Perkovića Thompsona, nakon čega je reagirao Inspektorat i izdao nalog za njihovo rušenje. Ekipa Provjerenog pratila je aktualne teme, među kojima je priča o privođenju Krunoslava Fehira u Srbiji, krunskog svjedoka u suđenju za ratne zločine nad srpskim civilima u Osijeku, kada je njegova majka Ani Malbaši Major ekskluzivno prvi put stala pred kamere Provjerenog. Iza redakcije su brojne socijalne i društvene teme, pa je tako Nikolina Cetinić ukazala na nepravdu o inkluzivnom dodatku, suočila resornog ministra s time, nakon čega je reagiralo Ministarstvo i odustalo od potraživanja povrata sredstava korisnika, dok je Jelena Rastočić donijela krimi priču o nevjerojatnoj sudbini obitelji koju mjesecima netko lažno prijavljuje. Maja Medaković početkom sezone donijela je priču koja je na društvenim mrežama najgledanija priča sezone, o paru koji je u svojim 60-ima i 70-ima dobio dijete.

Izvrsnost najnagrađivanije redakcije u Hrvatskoj potvrđena je s čak pet novih priznanja u ovoj sezoni. Za priču o devastaciji prirode na Štrbačkom buku, gdje su tijekom snimanja napadnuti novinarka Danka Derifaj i snimatelj Miroslav Bokan, a koja je kulminirala kaznenim prijavama i zatvaranjem lokacije od strane Državnog inspektorata, Danka Derifaj osvojila nagradu 'Velebitska degenija' HND-a za najbolji TV rad u području zaštite okoliša. HND je u kategoriji TV novinarstva najboljom ocijenio reportažu Provjerenog s Grenlanda koju je donio Marko Stričević, reporter vanjske politike Dnevnika Nove TV. Voditeljica i reporterka Provjerenog Ema Branica osvojila je nagradu festivala Fra Ma Fu za reportažu o ekološkoj borbi građana Vrginmosta, kao i prestižnu medijsku nagradu Večernjakova ruža za TV lice godine. Priznanje je primila i Barbara Majstorović Ivezić, čiju je priču o stradavanju radnika u drvnoj industriji u Petrinji prepoznao Zavod za istraživanje i sigurnost u radu.

U večerašnjoj, posljednjoj epizodi 19. sezone, Provjereno donosi četiri nove reportaže, među kojima je nastavak priče o djevojčici Anđelini koja je dirnula gledatelje diljem Hrvatske.

Provjereno - Anđelina - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Provjereno - Anđelina - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dvogodišnjakinja, koja jedina u Hrvatskoj boluje od iznimno rijetke genetske bolesti, nedavno je napravila prve samostalne korake, što njezina obitelj opisuje kao pravo čudo. No, dok Anđelina pomiče vlastite granice, u pozadini se i dalje odvija neizvjesna borba za gensku terapiju koja bi mogla zaustaviti progresiju bolesti. "Živimo u nadi da neće doći do toga“, kaže njezina majka Mateja, govoreći o strahu da bi Anđelina bez terapije jednog dana mogla izgubiti sposobnost hodanja. Provjereno večeras otkriva kakve je vijesti obitelj dobila u bostonskoj dječjoj bolnici i zašto vrijeme za Anđelinu i dalje igra presudnu ulogu.

Provjereno - Anđelina - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Kroz gotovo 19 godina rada, s više od 800 emisija i preko 3 000 obrađenih tema, Provjereno potvrđuje da još ima važnih priča koje trebaju biti ispričane. Večeras ne propustite pratiti posljednju emisiju 19. sezone, a redakcija Provjerenog s novim se pričama vraća ove jeseni na Novoj TV.