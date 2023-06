Vjerovao je u sebe od malih nogu, a razgovor s njom promijenio mu je život: "Najveća želja mi je da ovo ne propadne"

Provjereno donosi priču o mladiću Siniši Matijeviću iz okolice Karlovca, koji je odrastao s ocem na selu, bez društva. Duge seoske dane i noći provodio je u crtanju, slikanju, izrađivanju skulptura.

Talent je to koji je vrlo lako mogao ostati zarobljen u istom tom selu. Ali nije. Nije to dao ni otac ni ravnateljica škole koju je pohađao, a ni jedna, danas već pokojna, a toliko plemenita i izuzetna žena koja je svu svoju imovinu dala kako bi se školovala nadarena djeca poput njega.

Ona koja su u potrebi. Njezina dobrota postala je temelj na kojem deseci mladih ljudi danas grade neku novu i ljepšu budućnost. Sada je na korak do prijemnog ispita Likovne akademije. "Samo sam vjerovao i imao ambicije, to je sve što sam mogao", priznaje Matijević, stipendist Fonda Desa i Jerko Baković.

Ekipa Provjerenog snimila ga je prije šest godina, kada je imao 12 i jednu veliku želju. "Najveća želja mi je da imam dobar život, da postignem neki rezultat. Da ovo što sad radim ne propadne, nego da nastavim s tim raditi i da uspijem u tome. To mi je najveća želja", rekao je Matijević 2017. godine.

Nije ni slutio da će mu se želja ostvariti! "Ja sam zapravo i jako zahvalan u jednu ruku što sam rođen na selu zato što naučite neke stvari u životu raditi sami i bez ičije podrške te se osamostalite puno ranije nego vaši vršnjaci", kazao je Matijević. Kada je imao osam godina, njegovi su se roditelji razveli. Ostao je sam s tatom.

Kada nije pomagao ocu s poslovima u kući i oko kuće, duge dane na selu ispunjavao je onime što je odmalena volio. "Prije svega - crtati. To me uvijek ispunjavalo i još se sjećam kad sam bio u kinderbetu kao mali da sam crtao uvijek. Ispunjavao me zapravo rad rukama, fizički rad, od crtanja, izrade maketa, Titanica, brodova od kartona, drveta", prisjetio se.

"Nestašan, ali prekrasnog karaktera"

Ali u osnovnoj školi kao učenik i nije baš briljirao, priznaje. Pa je tako često znao školske sate umjesto na nastavi provoditi u uredu ravnateljice. "Bio je jako nestašan. Trebalo je puno, puno razgovora da bi se smirio taj jedan prekrasni karakter koji je čučao u njemu", rekla je ravnateljica OŠ Katarine Zrinski Željka Stojković.

Upravo su ti dugi i česti razgovori bili razlog onome što je uslijedilo i što je zauvijek promijenilo Sinišin životni put. "On je jedna specifična sudbina, specifična priča i trebalo je posložiti tako sve te kockice da bi četiri godine unazad mi doživjeli ovo što danas svi čekamo, a to je upis na akademiju. Ja sam rekla - to dijete može toliko puno i ta vrata ću mu otvoriti", dodaje Stojković.

Zagreb je bio grad u kojem bi Siniša mogao pohađati i školu, ali i nastaviti razvijati svoj talent. No uz sve okolnosti to im se ipak činilo nedostižno. Tada se ravnateljica obratila zakladi Solidarna.

Petra Mađerčić, voditeljica odjela financijskih potpora Zaklade Solidarna, od samog početka bila je upućena u njegovu situaciju. I njima iz zaklade bilo je jasno da je riječ o nesvakidašnjem talentu. Siniša je tako postao jedan od prvih stipendista fonda Desa i Jerko Baković.

"Neka se djeca jednostavno boje"

Fond je to koji je nastao velikodušnom gestom gospođe Desanke Baković, koja je odlučila prodati svoj stan i šesto tisuća kuna donirati za školovanje siromašne djece. Siniša je jedan od prvih stipendista fonda. Uz njihovu pomoć upisao je gimnaziju u Zagrebu.

Kuću na selu zamijenio je đačkim domom u Zagrebu. Od prvog dana zaklada mu je financirala i Učilište za likovno obrazovanje. "Neka se djeca jednostavno boje, koja čak imaju talenta i sposobnosti. Boje se odvažiti i ići u tako velik grad iz najčešće ruralnih sredina jer se boje neuspjeha, boje se da neće nitko iza njih stajati, da ih neće nitko poduprijeti u bilo kojem smislu", opisuje Matijević.

Sigurni smo da i među svima nama postoji još neka Desa Baković, ona koja će i dalje ovakvim sjajnim mladim talentima omogućavati da ostvare svoje snove, zaključila je reporterka Dnevnika Nove TV Nikolina Cetinić.

