Mještani bijesni zbog oca općinske načelnice: Napada susjede, ruši njihove ograde, pušta krave da im uništavaju usjeve

Ekipa Provjerenog zatekla je i samog vlasnika tijekom snimanja. Dočekala ih je i jedna od njegovih kćeri. Snimala ih je, vikala pa reporterku nastojala onemogućiti u njezinu poslu.

Da stvar bude još nevjerojatnija - druga kći tog istog vlasnika životinja općinska je načelnica Klementina Karanović, doznaje reporterka Barbara Majstorović Ivezić.

Na pitanja, kojih je puno, kći koja je bila prisutna za vrijeme snimanja priloga, Kristina Karanović Rađa, nije htjela odgovarati. Od uništavanja tuđe imovine, držanja stoke bez nadzora, bez uvjeta za držanje, nasrtaja, pa čak i fizičkog napada, koji je završio na sudu, Ljuba Bašić mu se zamjerila.

"Napao me u kući. I hvatao me za ruke, da mi lomi ruke, prijetio mi je da će me ubiti", kazala je. "Ja sam se izmicala i otela u kući. A dolje na stanici letio je za mnom, ja sam se izmicala. Naiđe vlak, ja pobjegnem, on u prvi vagon. Na vlak", dodaje Bašić.

Bašić je palila pokošenu travu u svom dvorištu, a on ju je optužio da time truje njegove krave. Za napad zna i policija. "Pa prijavila sam ga, sad sud vodim", navodi.

Malo selo u maloj općini

Graboštani su malo selo u jednako maloj općini Majur. Mještani, bijesni i sluđeni od obitelji zbog koje imaju samo probleme, javili su se Provjerenom. Druga kći, na koju se vodi jedan OPG, inače je općinska načelnica. Njezin otac Stjepan Karanović krave napasa, govore ljudi, na njihovoj djedovini.

Ivica Cagarić kaže da su zvali mjernika, stavili stupove, no on ih je sve počupao. "Tu sam imao zelene bale omotane u najlon, koji sam morao skinuti i razmotati zato što su njegove krave izbušile te bale. To mi je najžalije, otprilike su mi 13 bala uništili, bala je 500 kuna", dodaje Krešimir Letić.

"Siječe žice ljudima gore, kukuruze. Siječe žice, oni ograde od divljih svinja, on siječe i krave goni svoje", navodi Bašić.

U trenutku snimanja i prozvani je bio u blizini. Ekipa Provjerenog nastojala je porazgovarati s njim. Nije želio. Zato je jedna od njegovih kćeri bila spremna za okršaj.

"S kojim pravom netko samovoljno, nasilno dođe, uzore i kaže - to je sad moje? Pa postoje zakoni ove države", smatra Kristina Karanović Rađa i dodaje da je pisala na najviše instance.

"To su osobe koje treba procesuirati, a ne da zaplašuju građane ovih naselja. Stare, nepismene, koji nemaju nikoga da ih zaštiti. Dovedu divlje geodete kao što su pokušali ovdje prije nekoliko dana i uvjere ljude da je to zakonski. To je sve protuzakonito", objašnjava.

Nije komentirala napade oca na mještane

O napadima svog oca na mještane - ni riječi. O kakvoj ona državnoj zemlji govori, pitaju se i sugovornici Provjerenog. Svi oni su, kaže, vlasnici zemlje. Nastavila je dalje u svom tonu, snimajući.

"Ja sam rekla, možda će nešto i objaviti. Ako hoće. Ja vas pozivam da gospođa mene kontaktira", navodi Karanović Rađa. A reporterka ju je kontaktirala u nekoliko navrata. Snimanje je bilo dogovoreno, no kada su stigli na dogovoreni intervju u Graboštane, Kristina Karanović Rađa poslala je poruku da ipak – bez nje u ovoj priči.

Pročitajte i ovo Priča Provjerenog Video od kojeg se diže želudac: Maloljetnik seksualno zlostavljao mačku, sve snimala odrasla osoba

Stjepan Karanović na livadi u blizini svoje kuće drži šesnaest krava. "Krave su njemu u malom toru, to se kaže mali tor. Sa strane je proširio naše međe. To je sve, štale nema, krave su i ljeti i zimi vani", navodi Bašić.

Što zna Državni inspektorat?

Što o ovom problemu, točnije o načinu funkcioniranja tog gospodarstva, zna Državni inspektorat? Obratili su se Provjerenom i rekli da u stvarnosti postoje dva, a ne jedno gospodarstvo.

Oba gospodarstva vode se u službenim evidencijama Ministarstva poljoprivrede te je na jednom gospodarstvu ukupno sedam komada goveda, a na drugom je pet komada goveda. Prema saznanjima veterinarske inspekcije Državnog inspektorata, goveda se svakodnevno vode na pašu te vraćaju na gospodarstva (u štale), priopćeno je.

Goveda je u trenutku snimanja bilo šesnaest. Na ispašu se, prema riječima sugovornika, vode na tuđu zemlju.

"To je sad ugaženo svugdje i toga će biti sve više i više. Jer se to dogodilo prošle godine na ovoj susjednoj njivi, gdje je isto pokidao ogradu i čisto namjerno pustio goveda da susjedu unište usjev. Zasad je samo gaženje, a kad malo naraste, malo se podigne, onda to krave, naravno, i popasu", kazao je Norbert Redžepovski.

Miče ograde i postavlja svoje na tuđu zemlju

Osim što uništava tuđe usjeve, Stjepan Karanović, prema riječima sugovornika i njegovih sumještana, neprestano miče ograde s tuđe zemlje i postavlja svoje vlastite na tuđem zemljištu.

"Jer tu nema nitko drugi krave koje slobodno hodaju i što ja znam. I skida nam kolje. Evo, ja tu kod starog isto imam pašnjak. Skida kolce, kad ide kući, onda šibu obavezno nasloni na kolac na žicu da izvlači struju", rekao je Letić.

Pročitajte i ovo Donosi Provjereno Šokantni primjeri otuđenja privatnog vlasništva: "Ma kakva pravna država? Ha ha ha, nema je, gdje je?"

Neki od mještana, poput Bašića, svoju bi zemlju dali u zakup, našla je i zainteresiranu stranu. No vlasnik stoke ovim ljudima osporava i vlasništvo nad zemljom.

Općinska načelnica kći prozvanog

Problem s ometanjem posjeda i rušenjem njihovih ograda pokušali su riješiti s općinskom načelnicom Klementinom Karanović, no baš je načelnica kći prozvanog Stjepana Karanovića.

"Pozvao sam policiju, policija je uspjela pronaći počinitelja. Bio sam neugodno iznenađen kada sam čuo da je to Stjepan Karanović. Jednostavno nije bilo jednog jedinog razloga da se izmiče ograda jer ne smeta tim njegovim govedima", rekao je Redžepovski.

"Nazvao sam je, a onda me prvo kritizirala što sam zvao policiju na njezina oca. Uopće to nije bila namjera. Obećala mi je da ćemo se čuti i nije mi se više javila", dodao je.

Do općinske vijećnice nije uspjela ni ekipa Provjerenog. Nijednom je nismo zatekli na radnom mjestu. Zvali su, slali poruke.

Njezin je OPG u posljednjih pet godina dobio poticaje uz iznosu od 51 tisuće eura. Dok za svoj rad kao općinska načelnica prima plaću u bruto iznosu od 1768 eura. Nije željela komentirati slučaj.

Zemlje ima dovoljno za sve

Unatoč brojnim problemima, mještani Graboštana poručuju kako zemlje ima dovoljno za sve i da samo žele sjesti za stol i dogovoriti se kako dalje.

"Jako mi je žao jer nema potrebe za svim tim. Ima toliko zarasle zemlje, ta goveda se mogu kretati. Nitko nema ništa protiv toga, bez obzira na to kako oni njih drže, u kojim uvjetima, na koji način. Dobivaju li potporu ili ne, to je njihova stvar. Ali samo da ne diraju ovo naše jer je stvarno velik posao. Kad vam se na jednom mjestu ošteti žica, čitava njiva ostaje bez napona, divlje svinje će ući", objašnjava Redžepovski.

No država bi u svakom slučaju trebala puno bolje kontrolirati imaju li ljudi koji dobivaju poticaje uvjete za smještaj i brigu o životinjama.

Provjereno je dosad objavilo niz reportaža o konjima i govedima diljem zemlje koji lutaju po okolnim njivama i rade štetu. Državni inspektorat potvrdio je da će provesti nadzor nad radom gospodarstava. Tko će riješiti međuljudske odnose, prijave, osporavanje i korištenje tuđe imovine? Na to pitanje u Graboštanima – odgovor još nisu dobili.

Cijeli prilog pogledajte u videu.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr.