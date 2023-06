Video od kojeg se diže želudac: Maloljetnik seksualno zlostavljao mačku, sve snimala odrasla osoba

I bez zvuka snimka koja se počela širiti društvenim mrežama dovoljno je šokantna da se od gledanja diže želudac. Ekipa Provjerenog njezin je sadržaj zamaglila, kao i njezine sudionike jer riječ je o maloljetnim osobama. Na njoj se vidi dječak koji uz pomoć svojih vršnjaka seksualno zlostavlja mačku, a sve to, po informacijama kojima raspolaže Provjereno, snima punoljetna osoba.

Snimka je, doznaje reporterka Provjerenog Maja Medaković, nastala je u jednom od međimurskih naselja u kasnim noćim satima. Dok je na malim ekranima hrvatska nogometna reprezentacija pobjeđivala Nizozemsku, oni su imali drugu zabavu.

"Najšokantnije je zapravo to što je njima sve to bilo zapravo zabavno, nekakva igra. Imaju apsolutni manjak empatije da je to živo biće koje osjeća, koje pati i koje je u tom trenutku definitivno bili zlostavljano. Dakle, nitko od prisutnih nije pokazao niti malo, ni trunku sažaljenja. To je najgore od svega", rekla je Barbara Jagec, predsjednica udruge Sklonište dobrote.

Kakvu djecu odgajamo i čemu ih učimo? Gdje je nestala empatija, odgovornost pa i zdrav razum? Kako je moguće da je ovakvo skandalozno ponašanje klincima postalo smiješno, normalno, vrijedno divljenja i pažnje?

"Nije to baš tako ni jednostavno. Kad gledamo da se sve više smanjuje utjecaj obitelji, sve više se povećava utjecaj necenzuriranih informacija, onda vidimo da se, kad je mozak ili organizam prestimuliran, sve više traže neki bizarniji elementi za stimulaciju bilo sebe, bilo sredine", objasnio je Domagoj Štimac, dječji i adolescentni psihijatar.

Policija uhitila mlađeg maloljetnika

Briga o bolesnim, zapuštenim, pretučenim i zlostavljanim psima već je godinama njezina svakodnevica. Umorna je, kaže, i frustrirana i od posla i od dvostrukih mjerila.

"Mislim da je problem daleko širi od tog jednog djeteta jer djeca su tamo raspuštena, djeca su posvuda. U vrijeme kad bi trebali biti u školi, oni nisu u školi. Mislim da je najveći problem u ovom trenutku u vrhu", rekla je Aleksandra Hampamer, voditeljica skloništa za životinje Prijatelji, Čakovec.

Upravo su ona i Barbara prijavile zlostavljanje mačka i policiji poslale snimku. Po njoj su, za Provjereno su potvrdili iz Policijske uprave međimurske, odmah reagirali.

"U petak, 16. lipnja 2023. godine u popodnevnim satima zaprimljen je dopis općinskog državnog odvjetništva o zlostavljanju mačića u jednom naselju. Istog dana u večernjim satima zbog osnova sumnje da je počinio kazneno djelo 'Ubijanje ili mučenje životinja' iz članka 205. stavak 1. kaznenog zakona uhićen je mlađi maloljetnik", odgovorili su.

Više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu na vrhu članka.

