Tragična birokratska zamka socijalne skrbi: "Čekajući taj epohalni iskorak, prije su dočekali smrt nego ovo svoje pravo"

Najavljivan kao najveći iskorak u području socijalnih prava, inkluzivni dodatak obuhvatio je četiri postojeće naknade - osobnu invalidninu, doplatak za pomoć i njegu, uvećani doplatak za djecu i naknadu za nezaposlene.

Godinu dana od početka realizacije provedba zapinje – u administraciji. Krivo vještačeni, svrstani u krive kategorije, odbijeni zbog nevjerojatnih razloga, neki nažalost i umrli čekajući rješenje. Sve su to primjeri s kojima su se građani u proteklom razdoblju javljali i upozoravali.

"Imamo uništene živote, imamo prava koja se ne daju ostvariti. Apsolutno nitko ne brine što doista postoje korisnici, osobe s invaliditetom, koje su čekajući inkluzivni dodatak, taj epohalni iskorak, nešto što se pisalo 15 godina - prije dočekali smrt, nego to svoje pravo", rekla je Suzana Rešetar iz udruge Sjena.

Inkluzivni dodatak - 4 Foto: Provjereno

Zahtjevi se rješavaju po prioritetu, a tko je prioriretniji od onkoloških bolesnika, pita se Goran Deželić koji je u veljači prošle godine predao zahtjeve za punicu i ženina djeda. Njihova dokumentacija bila je na obradi punih 10 mjeseci.

Provedba zakona je zamišljena na način da osobe s invaliditetom dobiju rješenje zavoda za socijalni rad koje se temelji na prethodnom mišljenju i vještačenju Zavoda za vještačenje.

Zakonom je određeno da se rješenje donosi u žurnom postupku. 15 dana za postojeće korisnike, 30 ako je potrebno novo vještačenje. Osim ako su preminuli čekajući rješenje. Onda se postupak obustavlja, a njihove obitelji ne dobivaju ništa.

Inkluzivni dodatak - 1 Foto: Provjereno

"Na sve smo to upozoravali, apsolutno nas nitko nije htio slušati i zapravo se postavlja pitanje - kada ćeš, kada ćeš, ministre, početi slušati ljude koji to žive. Znači ne birokrate, ne administrativne djelatnike, ne savjetnike. Upozoravaju te roditelji, upozoravaju te osobe s invaliditetom koje to žive", nadodala je Rešetar.

U sustavu koji je i prije ovog pucao po šavovima, za očekivati je da će se događati i propusti. Recimo, jedan od primjera koje su građani poslali - osobi bez noge, vještačenjem je utvrđena kronična bolest, umjesto trajnog oštećenja. A rješenjem određena naknada od 162 eura umjesto 430. Jer socijalni rad piše temeljem onog što je vještak odredio bez obzira koliko to možda krivo bilo.

Inkluzivni dodatak - 5 Foto: Provjereno

Zakon je stupio na snagu u megaizbornoj godini. Najavljivan kao veliki projekt koji će osobama s invaliditetom olakšati dobivanje novčane potpore i donijeti veće iznose od onih koje su imali. Pitanje je li zaista donio bolji položaj osobama s invaliditetom, ili ih je stavio u začarani krug birokracije.

Priču pogledajte u videoprilogu reporterke Provjerenog Jelene Rastočić.

