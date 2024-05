Štrajkovi u vrtićima, tete su na izmaku snaga: Plaču jer su iscrpljene, ponižene, pa čak i optužene da ruše vlast

Odgojiteljice u vrtiću u Biogradu na Moru štrajkaju već tjednima i njihove kolegice u Vrsaru i Slunju. I iako je i sam premijer potpisao temeljni kolektivni ugovor, IDS-ov gradonačelnik Vrsara, te HDZ-ovi gradonačelnici Biograda i Slunja - udaraju kontru. U Biogradu gradonačelnik Ivan Knez ide toliko daleko, da na dan prosvjeda, na ulaz u gradsko poglavarstvo vješa transparente s parolama protiv njih i njihove sindikalne predsjednice, nazivajući je svakakvim pogrdnim imenima. Zanimljivo da gradonačelnici Biograda i Slunja rade protivno politici vladajuće stranke kojoj pripadaju - do kad će Andrej Plenković to tolerirati? Priču za Provjereno donosi Danka Derifaj.

Odgojiteljice u vrtiću, svima znane tete, žene koje čuvaju djecu - štrajkaju u Vrsaru, Biogradu na Moru i Slunju. Plaču jer su iscrpljene, ponižene, pa čak i optužene da ruše vlast. Samo zato jer su tražile svoja prava.

''Mi nismo stranački podobne, znate, sve se to ispolitiziralo, ja idem na tržnicu i javljam se i mene ljudi zaustavljaju, a jeste kao makli Kneza? Ja kažem, o čemu vi ljudi pričate, znači mi smo došle s jednog potpisivanja kolektivnog ugovora što ne možemo bez sindikata, kao da mi rušimo i opstruiramo vlast. Oni tako nas sada smatraju'', kaže odgojiteljica iz Biograda na Moru, Marija Oštrić.

Ivan Knez je gradonačelnik Biograda, osnivača vrtića. Kad su vidjele da dogovorom ništa ne postižu, gotovo sve u kolektivu učlanile su se u sindikat. Traže ono što im pripada, potpisivanje kolektivnog ugovora i izjednačavanje plaća sa zaposlenima u osnovnim školama kako im jamči člana 51. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju. No, kad je krenuo štrajk, počeli su pritisci kojima su neke i podlegle.

''Da ne žele izgubiti radno mjesto, da je to predaleko otišlo i da puno toga u njihovom životu ovisi o vlasti, o gradu. Uglavnom dobile su neke prijetnje ili otkaz ili… jer su malo bliže oltaru nego mi što smo neovisne'', kaže Marija Krolo Birkić, odgojiteljica Biograd na Moru.

Ostalo ih je 19, u štrajku su već treći tjedan, ravnateljica vrtića u Biogradu na Moru, do prije godinu dana njihova dugogodišnja kolegica zatvorila ih je u prostoriju od 20-ak četvornih metara, njih 19 i zabranila im izlazak osim u stražnje dvorište.

''Meni je stresno jako, ja vam sjedim okrenuta leđima vratima jer mi je… Jer me svaki put strah kakva će sad vijest doći od v.d., tako da sam stalno okrenuta leđima i uopće je ne mogu pogledati jer mi se grči želudac i moram okrenuti glavu da je ne vidim'', kaže Krolo Birkić.

Nakon dva tjedna njih devet isključeno je iz rada. To je samo jedan od poteza ravnateljice, kažu, kojim pokušava slomiti štrajk.

''Mi ne znamo što će biti sutra, mi ne znamo što nas očekuje, što će nas dočekati, uvijek je taj strah prisutan, nas devet 20. 5. je isključeno, mi smo isključene s rada. Zakonski se to može. Mi smo bile šokirane, mi smo mislile da smo dobile otkaze. Bez objašnjenja'', kaže Oštrić.

Trenutačno su u štrajku odgojiteljice u tri vrtića u Hrvatskoj, u Slunju i Vrsaru već četvrti tjedan, tu su na vlasti HDZ i IDS, u Biogradu na Moru, gdje je također gradska vlast HDZ-ova - treći tjedan. Zahtjevi su im svuda isti. U Vrsaru su najbliže dogovoru, kažu iz sindikata.

''U petak imamo sastanak jer su oni već ušli u četvrti tjedan štrajka, i ja se nadam da evo nakon ta četiri tjedna ćemo naći da budu zadovoljne obje strane i da se tamo štrajk prekida i da se ljudi vraćaju na svoja radna mjesta'', poručuje Božica Žlić, predsjednica sindikata obrazovanja, medija i kulture.



U Slunju je situacija nešto manje dramatična nego u Biogradu, ravnateljica im omogućava da štrajkaju u uvjetima dostojnim čovjeka. Nakon što su stupile u štrajk, gradonačelnica Slunja je odobrila povećanje plaće, ali manje nego što imaju pravo po Uredbi Vlade o izjednačavanju plaća s djelatnicima u osnovnim školama.

''Njezino tumačenje je da ona ne zna što potpisuje, ne znam iz kojeg razloga kad je kolektivni ugovor dvostrani dokument gdje sve lijepo piše, gdje smo postigli ugovor i gdje smo pristali i na manje i na nezakonsku osnovicu i na manji koeficijent samo kako bi imali neki sigurnost. Jer velim 14 godina nisu htjeli čuti za nas i nakon odustajanja smo mi krenuli u štrajk'', kaže Josipa Kovačević, odgajateljica u Slunju.

''Imam 22 godina iskustva u ovom vrtiću, dvije sad u ovom novom dijelu, imam plaću 1100 i nešto. To sa ovim povećanjem. Donedavno sam imala 940 eura'', kaže reporterki Provjerenog Danki Derifaj Josipa Mateša Filipčić, odgajateljica u Slunju.

''Želim da javnost zna da nije ovaj štrajk naš hir, pa nije njoj bilo sila da nakon 44 godine u ovom pozivu ide u štrajk, mi smo morale'', poručuje Kovačević.

Kad su krenule u štrajk gradonačelnici i Biograda i Slunja podigli su tužbe protiv sindikata da je štrajk nezakonit. Izgubili su. Prvi dan štrajka roditeljima vrtićke djece u Slunju su stigle poruke s podacima o plaćama odgojiteljica.

''Te poruke su dolazile u deset sati uvečer i smatramo da to nije u redu, nas na taj način kontaktirati ako nas se prije nije kontaktiralo za bilo što drugo. Ne smatramo da je tamo trebalo biti navedeno što je navedeno, tamo su bili navedeni nekakvi iznosi plaća, to nama nije bio razlog da bi mi podržali drugu stranu, odnosno protiv naših odgajatelja jer smatramo da su to i dalje iznosi koji su bili premaleni za njihov rad'', rekla je Anamarija Pavlešić Magdić, majka djeteta koje ide u vrtić Slunj

Gradonačelnica Slunja je odgovorila da ne želi potpisati kolektivni ugovor jer je na to ne obvezuje zakon. Iako u Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju jasno piše da u ime radnika sindikat potpisuje kolektivni ugovor. Molbu ekipe Provjereno za razgovor pred kamerom je odbila.

Ravnateljica vrtića Slunj je pojasnila da je ona između dvije vatre, postavio ju je osnivač i ona ne može zauzimati stranu.

''Ja podržavam svoje kolegice po pitanju borbe za radnička prava, međutim ja sam ovdje isključivo zbog djece, ne mogu na taj način zauzimati strane jer bih na taj način zapravo ugrozila sebe'', rekla je Gordana Kovačević, ravnateljica Dječjeg vrtića u Slunju.

Situacija je najgora u Biogradu na moru. Eskaliralo je velikim prosvjedom na trgu ispred ureda gradonačelnika, s čijeg prozora je cijeli prosvjed snimala kamera. Podršku odgojiteljicama došle su dati i kolegice iz drugih gradova.

Usprkos pozivima prosvjednika da im se obrati, gradonačelnik nije izašao razgovarati. Umjesto toga dočekale su ih parole usmjerene protiv predsjednice sindikata Božice Žlić.

''Ovo je sramota za gradonačelnika u bilo kojem gradu, posebno ovdje u Biogradu, ovo je sramota za rani predškolski odgoj i obrazovanje da jedna ovakva osoba vodi grad i da je koliko znam već 17 godina na čelu ovog grada, a da mi koje smo krenule u ovu bitku za svoje ljude, zapravo zbog legitimnih zakonskih prava, zapravo se sad suočavamo da su i one u šoku jer vide pravo lice svog poslodavca, svog gradonačelnika, zato mislim da je njihov očaj, tuga i jad još veći nego moj'', rekla je Žlić.

Gradonačelnik ne odgovara na telefonske pozive, a na pismeni upit o transparentima odgovorili su da Grad Biograd nema nikakvih saznanja o tome. Međutim, to se ne poklapa sa činjenicama. Fotografija pokazuje kako djelatnici gradske komunalne tvrtke Bošana postavljaju transparente s parolama, a iz tvrtke Mendula print koja ih je za Grad izradila su rekli da još nisu stigli formirati račun, ali čim budu da će obavijestiti Provjereno koliko će to Gradu naplatiti.

Na novinarski upit zašto ne želi potpisati kolektivni ugovor, gradonačelnik je ovako odgovorio: ''Ovu bitku ste izgubili. Izbori su nagodinu, a sad je vrijeme da prevladate svoj ego i vratite se djeci u vrtić. Djeca Vas čekaju''.

Isto je poručio i odgojiteljicama putem lokalnog radija.

''Politici nije mjesto u vrtiću, u mom vrtiću, mjesto gdje ja radim treba biti smijeh, veselje, radost, ljubavi, puno ljubavi, a danas u 2024. godini mi se svi moramo zapitati gdje je nestao čovjek?! Baš danas! Gdje je nestao taj čovjek?!'', pita se Marija Oštrić.

Odgojiteljice kažu da u vrtiću u Biogradu sad zaista rade nestručne osobe koje ih mijenjaju.

''Djeca su u opasnosti zato što s njima rade nestručne osobe, s djecom rade studentice, s djecom rade pripravnice, s djecom je radila i kineziologinja i tajnica u područnom objektu primala djecu, znači to su sve nama rekli roditelji'', kaže odgojiteljica iz Biograda Marija Kalačko.

Slično je i u Slunju. Već prvi dan štrajka zaposlene su četiri osobe sa Zavoda za zapošljavanje.

''Rekli su im da nema veze što nemaju stručnu spremu da će oni samo čuvat i igrat se sa djecom, to je nas jako pogodilo, znači ima se za plaćati nestručno osoblje, a za naše plaće nema'', kaže odgojiteljica iz Slunja Josipa Kovačević.

''Tako je, one jesu nestručne jer na Zavodu nema stručnih osoba,. Ali u svakoj skupini u kojoj je rad organiziran jedna je stručna jedna nestručna osoba'', rekla je ravnateljica vrtića u Slunju Gordana Kovačević.

Kako, nejasno je, jer je sve stručno osoblje u Slunju u štrajku. Umjesto da im se daju njihova zakonska prava, odgojiteljice su prisiljene na traumatičnu borbu u kojoj bi valjda trebale odustati od svojih prava kako bi dokazale da vole djecu.

Poruke usmjerene protiv sindikalistice i djelatnica vrtića izvješene su i na samom vrtiću u Biogradu, od čije ravnateljice do zaključenja priloga Provjereno nije dobilo odgovor niti na jedno pitanje.

''Zato što su ove tete napravile za moju djecu više nego itko u našem životu, moje dijetet je autist, a one su mi prve ukazale na to i zbog njih smo krenuli u ranu intervenciju, pa su se onda potrudile da dijete koje nikad nije ručalo da ruča u vrtiću, ona teta tamo je bila zaslužna za to'', govori majka vrtićkog djeteta iz Biograda Petra Pavlinović.

Tete iz Biograda su prije nekoliko dana čule da će premijer biti u Zadru, u očaju su otišle tamo kako bi mu objasnile situaciju.

''On je rekao da ne vidi nikakav problem u potpisivanju kolektivnog ugovora niti u članku 51. Ova fotografija je baš ulovljena u jednom zanimljivom trenutku gdje je gospodin Plenković rekao da će obavijestiti ministra rada, a konstatirano je da je ministar rada već obaviješten i da on zove našeg gradonačelnika i da se njemu naš gradonačelnik ne javlja. U ovom trenutku točno se premijer Plenković okrenuo ministru Erliću i pitao jeste vi upoznati s tim, i on je rekao: da! A onda se okrenuo gradonačelniku Kalmeti i pitao kakav je to čovjek?!'', prepričala je Ana Došen, odgojiteljica u Biogradu.

U tijeku su pregovori u više od 40 vrtića i nigdje nema ovakvih problema, kažu iz sindikata. Dodaju da odbijanjem pregovaranja i potpisivanja kolektivnog ugovora u Biogradu Slunju i Vrsaru krše Zakon o radu, Međunarodnu konvenciju rada i EU Direktivu o minimalnim primjerenim plaćama prema kojoj sve članice Europske unije moraju donijeti Akcijski plan s ciljem pokrivenosti kolektivnim ugovorima od 80% do 2025. Gradonačelnici Biograda i Slunja potpuno ignoriraju naputke premijera, ujedno i predsjednika stranke kojoj pripadaju. Ima li Andrej Plenković volje i snage tome stati na kraj?

