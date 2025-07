Održan prosvjed dostavljača Wolta: "Uzimaju im putovnice i prijete deportacijom. To je moderno ropstvo"

Dostavljači Wolta i sindikalni predstavnici, okupljeni pod vodstvom Novog sindikata, prosvjedovali su u četvrtak ispred sjedišta Wolta, tražeći ravnopravan dijalog s upravom i izmjene Zakona o radu kojima bi se tvrtka izravno obvezale na kolektivno pregovaranje.

Prosvjednici su krenuli od Zagrebačkog velesajma, a ispred Wolta su nosili transparente i uzvikivali poruke poput "Shame on you", "Come down, come down" i "Uprava odlazi". Iako je bio zakazan sastanak s predstavnicima Wolta za petak, sindikat je odbio sastanak pod tim uvjetima jer, kako je rekao glavni tajnik Novog sindikata Tomislav Kiš, "ravnopravnost se ne postiže jednostranim diktiranjem termina".

"Danas za 12 sati rada jedva zaradimo 500 eura mjesečno. Cijene goriva, hrane i stanovanja rastu, a nama se zarada reže 20 do 30 posto. Teško je preživjeti, pogotovo za nas strane radnike", rekao je Mohit Mor, dostavljač iz Indije, koji u Zagrebu radi već dvije godine.

Njegov kolega Anurag Anurag ističe da im ostaje tek 50 do 60 eura dnevno nakon cjelodnevnog rada, a od toga moraju platiti smještaj, hranu, najam skutera i osiguranje. "Ako se ozlijedimo, nitko nam ne pomaže. Sve moramo sami platiti. Nemamo plaćeni godišnji, nemamo ništa", rekao je.

Radnici pod prijetnjama i ucjenama agregatora

Mladen Brajak, dostavljač i sindikalni povjerenik Novog sindikata, ističe da je pravi problem u sustavu agregatora – posrednika koji formalno zapošljavaju radnike umjesto same platforme.

"Naši ljudi daju agregatorima 2 do 10 posto, ali strancima uzimaju i do 80 posto. Kako? Zato što nema nikakve kontrole. Prijave ih na minimalac, a ostatak zadrže za sebe. Agregatori bi prema zakonu trebali imati iste obaveze kao i svi drugi poslodavci", rekao je Brajak.

Dodaje da je situacija posebno teška za strane radnike.

"Neki im uzimaju putovnice, prijete deportacijom ako se pobune. To je moderno ropstvo. Ljudi daju ogromne svote da dođu u Hrvatsku, a onda ih ucjenjuju i iskorištavaju."

Prosvjed je održan unatoč pritiscima. Prema navodima sindikata, agregatori su putem WhatsApp grupa dostavljačima slali poruke s prijetnjama otkazima ako sudjeluju u štrajku.

"Poruke su glasile: ‘Wolt zna za vašu grupu, zna tko je tko, nemojte sudjelovati u prosvjedu. Ako dođete, svi ćete dobiti otkaz.’ Ljudi su se bojali, neki su došli s maskama, isključili mobitele da ih se ne može pratiti", rekao je Kiš.

Sindikat traži izmjene članka 212. Zakona o radu, kako bi platforme postale izravni pregovarači i socijalni partneri, a ne da se pregovori odvijaju preko agregatora koji nemaju stvarnu moć odlučivanja. "Ako se sve odlučuje u ovoj zgradi Wolta, onda želimo pregovarati s njima, a ne s ‘posrednicima’ koji ne određuju ni cijenu dostave ni uvjete rada", rekao je Kiš.

Neke su zemlje već ukinule agregatore

Brajak tvrdi da je Wolt u početku tvrdio kako ne može direktno zapošljavati, ali sada dio dostavljača ipak radi izravno za platformu, s boljim uvjetima. Prema njegovim riječima, to dokazuje da agregatori nisu nužni, već služe kao tampon-zona da se izbjegne kolektivno pregovaranje. Kad bi svi bili direktno zaposleni, otvorio bi se put za sindikalno organiziranje i pregovore", kazao je.

Navode i da su neke zemlje poput Gruzije, Španjolske, Finske i Slovenije već ukinule agregatore ili uredile prava radnika.

"U Gruziji su čak Vlada i parlament odredili visinu satnice. Rekli su Woltu: ‘Ili poštujte zakon, ili odlazite’. I uspjeli su. Kod nas, Vlada još podilazi platformama", objašnjava Brajak.

Podršku dostavljaćima na prosvjedu pružila je i zastupnica Možemo! Jelena Miloš.

Prosvjednici najavljuju nastavak pritiska, sljedeći put ispred Ministarstva rada ili Vlade, a poručuju da neće stati dok se ne osiguraju dostojanstveni radni uvjeti za sve dostavljače – domaće i strane.

