Iz automobila u Splitu izvukli najveću zmiju naših prostora, vlasnik priznaje: "Još mi nije svjedno sjesti za volan"

Neobična akcija vatrogasaca na splitskom Spinutu – nakon tri dana života ispod haube, splitski vatrogasci izvukli su iz automobila najveću zmiju ovih prostora, kravosasa.

Zmija se još u subotu uvukla pod poklopac motora BMW-a parkiranog u garaži na Spinutu. O neobičnom suputniku u automobilu vlasnika vozila je izvijestila susjeda. Pozvana je policija i vatrogasci, no vlasnika nije bilo u gradu te je cijela "operacija" odgođena do njegova povratka u nedjelju. Vatrogasci su ponovno stigli no kravosasa nisu uspjeli izvući pa je njegovo izvlačenje ponovno odgođeno. U ponedjeljak ujutro dvojica vatrogasaca zmiju su napokon uspjela izvući iz vozila.

U razgovoru za Slobodnu Dalmaciju stanovnik Spinuta priznao je da mu još nije svejedno sjesti za volan te istaknuo želi da građani obrate pozornost.

"Ovo dostavljam kako bi ostali građani obratili malo pozornost, jer očito zmija ima... Nisu opasne, ali nije ih ugodno vidjeti, posebno ako ste s djetetom", kazao je.

Kravosas zaista nije opasna niti otrovna zmija, no zbog svoje duljine koja može sezati i do dva metra, ostavlja zastrašujuć dojam. Zaštićena je vrsta po nekoliko međunarodnih propisa, a prema Zakonu o zaštiti prirode je spada pod strogo zaštićene vrste te ga se ne smije loviti, ubijati ili na bilo koji drugi način uznemiravati.