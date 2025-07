Bosch Hrvatska nastavlja stabilan rast

Bosch, vodeći svjetski dobavljač tehnologije i usluga, završio je fiskalnu 2024. godinu s konsolidiranom prodajom od oko 127 milijuna eura u Hrvatskoj, što predstavlja porast od 24 posto u odnosu na prethodnu godinu. Ovaj rezultat ukazuje na snagu Boschove pozicije na lokalnom tržištu i učinkovitost prilagodbe poslovne strategije promjenjivim uvjetima. “I dalje se suočavamo s izazovnim ekonomskim uvjetima, kako lokalno, tako i globalno. Unatoč tome, Bosch je postigao rezultat iznad očekivanja zahvaljujući inovacijama, izvrsnim proizvodima i, što je najvažnije, strasti i predanosti naših suradnika i partnera,” izjavila je Mirsada Kudrić, generalna direktorica Boscha u Hrvatskoj i Sloveniji.

Na dan 31. prosinca 2024. godine, Bosch zapošljava 90 suradnika u Hrvatskoj, uključujući zaposlenike nekonsolidiranih tvrtki. “Očekujemo pozitivan razvoj u 2025. godini i fokusiramo se na mogućnosti rasta na hrvatskom tržištu. Vjerujemo u snagu naših proizvoda i usluga, kao i u naša partnerstva. Upravo tu vidimo prostor za daljnji rast i stvaranje održive vrijednosti,” dodala je Mirsada Kudrić.

Bosch (Foto: PR)

Novi radni prostor - poticanje kreativnosti i timske sinergije

Na početku godine, Bosch Hrvatska preselio se u nove, modernim sadržajima opremljene uredske prostore s konceptom otvorenog prostora. Ova investicija usklađena je s našim strateškim ciljem stvaranja inspirativnog i motivirajućeg radnog okruženja za sve suradnike. Novi ured, dizajniran kao otvoreni prostor, potiče suradnju, komunikaciju i bržu razmjenu ideja, dok nudi fleksibilne radne zone prilagođene različitim potrebama. Prostor uključuje niz funkcionalnih zona, uključujući područja za fokusirani rad, timske sastanke i neformalne interakcije, sve s ciljem poboljšanja radnog iskustva i povećanja produktivnosti. Pozitivni učinci preseljenja već su vidljivi kroz poboljšanu komunikaciju između timova, povećano zadovoljstvo zaposlenika i općenito pozitivnu atmosferu na radnom mjestu. Zadovoljstvo zaposlenika dodatno je poboljšano nastavkom hibridnog modela rada, koji namjeravamo održavati i u budućnosti. Očekujemo da će ova investicija pridonijeti daljnjoj inovaciji i ukupnom poslovnom uspjehu Boscha u Hrvatskoj na duži rok.

Korporativna društvena odgovornost: raznolike inicijative i projekti

Prošla godina za Bosch u Hrvatskoj također je bila ispunjena projektima korporativne društvene odgovornosti. Bosch tradicionalno pokriva godišnje troškove komunalnih usluga za jednu od obitelji u SOS Dječjem selu Lekenik, a u sklopu posjeta održan je “Magic show”, kao i radionica crtanja u kojoj su sudjelovala djeca iz SOS Dječjeg sela i suradnici Boscha. Na samom početku obnove Srednje škole Petrinja, odjel Home Comfort Boscha Hrvatska donirao je najsuvremeniju opremu za hlađenje i grijanje, koja je instalirana u prostorijama novouređene škole, ponovno otvorene 2024. godine. Na taj način, zgrada je opremljena ekonomičnim sustavom grijanja i hlađenja, što će također osigurati značajne uštede i smanjiti utjecaj na okoliš.

Pozitivan rast u svim poslovnim područjima Boscha

Godina 2024. pokazala se posebno aktivnom za odjel Home Comfort poslovnog sektora Energetska i graditeljska tehnologija. U 2024. godini, odjel je zabilježio značajan rast prodaje klima uređaja, gotovo udvostručivši prodaju u odnosu na prethodnu godinu. Odjel je također osigurao ključne projekte, uključujući početak obnove Home Comfort školskog centra, koji bi trebao otvoriti svoja vrata ove godine. Nadalje, Bosch se etablirao kao ključni dobavljač toplinskih pumpi u velikim projektima višestambenih zgrada. Gledajući unaprijed, industrijski krajolik se razvija, posebno s Boschevom planiranom akvizicijom HVAC poslovanja tvrtke Johnson Controls i zajedničkog poduzeća Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning, što signalizira potencijalne promjene u tržišnoj dinamici i konkurenciji.

Poslovno područje Rješenja za mobilnost zabilježilo je izvanredan rast u zemlji u 2024. godini. Posebno uspješan bio je projekt “Ladies night” odjela Mobility Aftermarket koji je pokrenut 2024. godine i održan dvaput tijekom godine u Virovitici i Konavlima. Ideja za ovaj događaj nastala je na samom odjelu, a nakon njihove prezentacije, preuzeta je u regiji i druge zemlje su također počele s organizacijom eventa. Cilj je bio promovirati Bosch Car Service, educirati žene o svijetu autoindustrije i poticati međusobne aktivnosti koje doprinose zajedničkim javnim nastupima i tako jedinstvenoj promociji Boscha. Treću godinu zaredom, Bosch je bio jedan od glavnih sponzora događaja “ Young Car Mechanic” – međunarodnog natjecanja za mlade učenike tehničkih srednjih škola kroz koje se promovira profesija automehaničara među mladima i razmjena iskustava te pronalaženje mladih talenata u području mehanike i servisiranja automobila. U 2024. godini, odjel mobilnosti nakon prodaje proširio je svoj portfelj i uveo novi program: komponente sustava klimatizacije, zatim novu liniju Bosch C punjača za kućnu upotrebu, novu liniju brisača Bosch J.E.T Aerotwin (J.E.T. = Jet Evolution Technology) i novu liniju baterija – pomoćna baterija i OHW Evolution - dijagnostika vozila izvan ceste.

Godina 2024. također je bila uspješna za odjel Električnih alata, koji je dio poslovnog područja Roba široke potrošnje. Potražnja za električnim alatima ostala je visoka – tržište se snažno razvijalo u 2024. godini, u svim prodajnim kanalima i kroz sve poslovne jedinice. Ključni pokretači rasta bili su snažna građevinska industrija, koja je dovela do stabilnog rasta prodaje profesionalnih proizvoda, a s druge strane, privatna potrošnja, koja je također potakla rast prodaje proizvoda za “Uradi sam” (DIY). Jedna od ključnih tema u 2024. godini za električne alate bila je zdravlje i sigurnost korisnika. Bosch je predan tim aspektima i kontinuirano osvješćuje korisnike o važnosti tih aspekata rada. Bosch kontinuirano razvija nove tehnologije dizajnirane za aktivnu zaštitu zdravlja i sigurnosti, poput kontrole povratnog udarca (kick-back control), zaštite od prašine, kontrole vibracija i mnogih drugih koje tek dolaze. Svake godine vidimo povećanje korištenja recikliranih materijala u proizvodnji naše ambalaže, npr. kofera za nošenje, držača alata itd. Za 2024. godinu važno je spomenuti otvorene 18V baterijske sustave kao što su AMPShare (za profesionalce) i Power for All Alliance (za DIY korisnike) koji nude održivo i ekonomično rješenje. Umjesto različitih baterija za svaki uređaj, jedna baterija može se koristiti za više alata različitih marki, štedeći novac, prostor i smanjujući utjecaj na okoliš. AMPShare, s više od 85 milijuna prodanih baterija, omogućuje fleksibilno prebacivanje između profesionalnih alata, dok Power for All Alliance proširuje primjenu na kućanske aparate i opremu za vrtlarstvo.

Bosch (Foto: PR)

Odjel Building Technology također je imao uspješnu poslovnu godinu. Regija je nastavila rast prodaje nakon uspješne 2023. godine, posebno u području sustava protupožarne zaštite. U 2024. godini, odjel Building Technology lansirao je cijeli niz vrlo naprednih uređaja koji redefiniraju način rada sustava protupožarne zaštite – Aviotec NG kamera za vrlo brzo otkrivanje plamena i dima, zatim novi multi-kriterijski detektor DOTCO koji rano otkriva slabi dim putem Dual Ray tehnologije. Razvoj softvera Safety Systems Designer nastavlja se kako bi se pomoglo u dizajniranju sustava protupožarne zaštite, a započele su pripreme za prelazak na novo rješenje u oblaku, čime će sustavi protupožarne zaštite postati dio IoT zajednice. U 2024. godini također su započele pripreme za rad na regionalnom demo i trening centru, koji će služiti za obuku partnera o korištenju proizvoda, na primjer alarma, a bit će smješten u sjedištu tvrtke u prizemlju.

Bosch Grupa: prognoza za 2025. i strateški smjer

Bosch Grupa nastavlja s ambicioznom Strategijom 2030 kako bi ojačala svoju konkurentsku poziciju, iako je tržišno okruženje prošle godine značajno usporilo rast: s 90,3 milijarde eura, dobavljač tehnologije i usluga ostvario je 1,4 posto manju prodaju u 2024. godini nego u prethodnoj godini, ili 0,5 posto manje nakon prilagodbe za učinke tečaja. EBIT marža iz operacija iznosila je 3,5 posto. “U fiskalnoj 2024. godini postigli smo važne poboljšanja u pogledu troškova, struktura i portfelja,” rekao je Stefan Hartung, predsjednik uprave Robert Bosch GmbH. Uz normalnu stopu inflacije između 2 i 3 posto, Bosch ima za cilj postići godišnji rast između 6 i 8 posto u prosjeku do 2030. godine. U prvom kvartalu godine, Bosch je povećao svoju prodaju za 4 posto u odnosu na prethodnu godinu. Bosch Grupa i dalje teži cilju marže od 7 posto do 2026. godine, smatrajući to iznimno izazovnim zadatkom s obzirom na trenutne izazove. Kako bi ostala uspješna usred promjenjivih tržišta i tehnologija, Bosch će nastaviti intenzivno raditi na troškovima i strukturama te se fokusirati na profitabilna poslovna područja. “Kao globalni tehnološki lider, potpuno smo posvećeni hrabrom iskorištavanju naših snaga, poput naše visoke razine inovativnosti,” rekao je Hartung.

Tvrtka također vidi svoju suradnju sa startupovima kao veliki poticaj za rast. Kao jedan od najvećih europskih investitora u korporativni rizik, Bosch Grupa najavila je novi fond za rizični kapital: podružnica Bosch Ventures osigurava oko 250 milijuna eura. Bosch očekuje da će razvoj u svom osnovnom sektoru mobilnosti, posebno u elektromobilnosti, vodiku i vozilima definiranima softverom, biti veliki poticaj za rast. U sektoru potrošačkih dobara, Bosch vidi značajne mogućnosti rasta koje proizlaze iz novih zahtjeva kupaca. Fokus za električne alate je na proširenju asortimana bežičnih uređaja, a BSH Hausgeräte ove godine lansira hladnjak s zamrzivačem koji je prvi kućanski aparat na tržištu sposoban za Matter. U svom sektoru industrijske tehnologije, Bosch očekuje stabilizaciju prihoda narudžbi i i dalje teži cilju postizanja prodaje od oko 1 milijarde eura do početka sljedećeg desetljeća s softverom i digitalnim uslugama kao što je Hydraulic Hub. Osim toga, automatizacija tvornica usredotočit će se na područja rasta kao što su proizvodnja baterija, poluvodiča i potrošačkih dobara. U sektoru energetike i građevinske tehnologije, Bosch očekuje da će planirano preuzimanje poslovanja grijanja, ventilacije i klimatizacije (HVAC) Johnson Controls i Hitachi donijeti značajan rast. Unatoč svim globalnim turbulencijama, klimatska akcija ostaje osnovna briga za Bosch. Tvrtka to naglašava novim ciljevima u okviru opsega 3, koji imaju za cilj dodatno smanjiti emisije ugljikovog dioksida izvan Boschove izravne sfere utjecaja, poput onih iz korištenja proizvoda, do 2030. godine. Neovisno o svojim ciljevima rasta, Bosch želi do tada udvostručiti svoj cilj smanjenja CO2 s 15 na 30 posto u odnosu na 2018. godinu. “Klimatske promjene neće nestati samo zato što se globalno gospodarstvo trenutno suočava s drugim izazovima,” upozorava Hartung. “Održivost ostaje prioritet za Bosch.”