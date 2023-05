Sam sebi prenamijenio je zemljište u građevinsko. Kada je prije dvije godine Provjereno o njemu radilo priču, rekao je da to ne radi kako bi profitirao, već radi razvoja svoje obitelji. U međuvremenu je dobio još jedan mandat i nastavio raditi po svome. Reporterka Provjerenog Ema Branica istražila je zašto ga nazivaju prototipom lokalnog šerifa.

Načelnik Višnjana Angelo Mattich sam je sebi prenamijenio zemljište u građevinsko. I to ne kvadrat ili dva, već 16 i pol tisuća. Ekipa Provjerenog o njemu je priču radila prije dvije godine, a sada su stvari otišle još dalje.

Povjerenstvo za sukob interesa je protiv njega je nakon priloga Provjerenog pokrenulo postupak jer je sam sa sobom – Angelo Mattich kao privatna osoba i Angelo Mattich kao općinski načelnik – potpisao ugovor o zamjeni zemljišta i to baš u zoni koja postaje poslovna.

"Nisam ja znao tada da ću biti načelnik općine 2021. godine, kada će se mijenjati prostorni plan. To nisam mogao znat", rekao je načelnik.

To nije sve. U drugom slučaju je kao načelnik sam sebi, odnosno svom obrtu, oprostio gotovo 90 tisuća kuna naknade za pravo građenja jer mu općina – odnosno on – nije izmakla dalekovod. Zadnja vijest koja se probila Istrom je ona da se u višnjanskom vrtiću, kojem je osnivač općina, zaposlila ni manje ni više nego načelnikova supruga.

"Bez nekakve pisane i usmene provjere se odabralo suprugu od načelnika temeljem intervjua uz argument da je pokazala najveće kompetencije za potrebno radno mjesto i zavidnu razinu motivacije", rekla je Ana Černjul, općinska vijećnica IDS-a.

Prosvjetna inspekcija je utvrdila niz nepravilnosti i naredila njihovo otklanjanje, ali i zabranila rad ravnateljici. Inspekcija je utvrdila da natječaj za ravnateljicu nije po statutu i zakonu te da je zaposlena u srpnju, a drugi kandidati za to radno mjesto o natječaju su obaviješteni tek- u rujnu. I iako joj je inspekcija zabranila rad, ona radi.

"On je pretvorio općinu s velikim 'O' kao jedinicu lokalne samouprave, ali i općinu kao cijelo područje u svoju privatnu prčiju", rekla je Chiara Bilić, novinarka portala Istra24.

Na što se troši novac iz proračuna?

Poslovati s općinom, reporterki Provjerenog Emi Branici rekao je Zoran Dekleva, graniči s ludilom. On je bivši porečki službenik pa jako dobro poznaje propise i zakone, a sada radi za tvrtku češkog investitora koji se bavi izgradnjom i prodajom nekretnina. Na javnom su natječaju prije dvije godine kupili 10.800 kvadrata zemljišta općine Višnjan kako bi gradili 10 kuća.

"Nakon što smo sklopili ugovor o kupoprodaji, naša obveza kao kupac je bila da isplatimo taj teren u roku od osam dana", rekao je Dekleva i dodao: "Općina se obvezala da će realizirati kompletnu infrastrukturu."

Od svega toga jedino su probili put. Nisu doveli ni struju ni vodu ni kanalizaciju, a svi rokovi su prošli te je 4,5 milijuna kuna od investitora odavno sjelo na račun općine. Dok jedni stagniraju, razvoj načelnika i njegove obitelji ide dalje, a o radu općine, dozvolama i investicijama nemoguće je išta saznati.

"Apsolutno nitko ne zna za šta se unazad nekoliko godina trošio proračunski novac, a vidljivo je da općina stagnira", rekla je Bilić.

Rekorderi po izdvajanju za političke stranke

Sve ono što je ekipa Provjerenog snimala prije dvije godine još je u izgradnji i nema velikih pomaka. Općina je to od 2000 stanovnika i čak tri komunalna poduzeća koja također ne objavljuju ni plan nabave ni sklopljene ugovore, ali se zato zna koliko se troši na političke stranke.

"Mi smo rekorderi u izdvajanju proračunskih sredstava za financiranje političkih stranaka. Izdvajali smo rekordnih 3570 kuna po vijećniku. Samo za usporedbu: Poreč, koji je puno bogatija općina, daje 1500 kuna, a manje općine oko 350 kuna, dakle 10 puta manje", rekla je Černjul.

U vijeću je najviše vijećnika Matticheve stranke. U izbornoj godini izdvajali su 3570 kuna, a sada su izglasali nešto manje – 1900 kuna na mjesec. Nezavisna lista Višnjan naziv mu je stranke, a isključivo se financira novcem općine, odnosno kako vijeće izglasa. Branica ga nije uspjela pitati ni za to, a ni zašto se ne zna kako troši proračunski novac.

"Uvažena gospođo, ulovili ste me sada u mom privatnom vremenu i pitate me za neke stvari", rekao je. Nakon što mu je reporterka Provjerenog uzvratila da je 13 sati i pitala ne bi li trebao biti na poslu, on je na trenutak zašutio te poklopio slušalicu.

Općina je to gdje jedan vlada i njegova svita, a svi se pitaju do kada će tako biti.

"Sazivali smo radne sastanke na koje se nikad nisu odazvali i ne preostaje nam ništa drugo nego pokrenuti tužbu za naknadu štete", napomenuo je.

