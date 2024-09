Situacija u gradskoj tvrtki došla do usijanja: "Nisam mogla prestati plakati, završila sam na psihijatriji. Otkaz mi je stigao na bolovanju"

Redakciji Provjerenog javili su se radnici tvrtke Gradski prijevoz putnika (GPP) iz Osijeka. Kažu da je u posljednjih tjedan dana njih šestero završilo na psihijatriji s akutnom reakcijom na stres jer svi su, neki i nakon 30 godina rada u istoj tvrtki, odjednom počeli dobivati prijave, koje su u pojedinim slučajevima rezultirale otkazom.

"Ja nisam to doživio u ovih 20 godina. Ja nisam toliko otkaza doživio kao u ovih šest mjeseci", rekao je Krešimir Brlić, vozač autobusa i tramvaja.

Predsjednik najvećeg sindikata u toj tvrtki nije htio pred kameru Provjerenog, a direktor Goran Pajnić pak govori da nema dojam da je atmosfera loša. Potvrdio je da je bilo otkaza, ali smatra da su bili opravdani.

"Mi pričamo tu o dvoje-troje ljudi koji su trenutačno u nekoj fazi da imaju neke prijave, da su možda pred otkazom", napomenuo je Pajnić.

Radnici pak tvrde da se prijave dobivaju za najbanalnije stvari, i to po nekoliko njih u jednom mjesecu, a potom upozorenja pred otkaz pa otkaz.

Otkaz stigao dok je bila na bolovanju

Jelena Uglik je 30 godina dio tvrtke i kaže da nikada u svom radnom vijeku nije imala nijednu prijavu, a onda ih je počela nizati i po tri u jednom mjesecu. Od ožujka do srpnja dobila ih je čak sedam.

"Dobila sam prijavu za pepeo u vozačevoj kabini, a ja ga tijekom pregleda nisam vidjela. Opet, mislim da to nije napravilo nikakvu štetnu posljedicu ni za poslodavca ni za ikoga. Jer ja ne znam za taj pepeo, nisam dobila ni dokaz nikakav da je to doista u tom autobusu", objasnila je.

Iduća prijava bila je zbog ni manje ni više nego suknje, odnosno uniforme. U prijavi stoji da je na posao došla u privatnoj suknji.

"Za prijavu sam doznala kad sam dobila upozorenje pred otkaz gdje sam pročitala da mi se stavlja na teret i moja suknja od 31. ožujka. Bila sam iznenađena jer ja na to nisam mogla ni reagirati, nisam ni znala da je ta suknja prijavljena", ustvrdila je.

Prijave su se nastavile nizati. Dobila je prijavu jer vozač nije stao da bi putnici prešli u njegovo vozilo. I prijavu da nije polijepila obavijesti, a zna da je kolegica to učinila. S opomenom pred otkaz otišla je godišnji, a na povratku su je dočekale dvije nove prijave za koje nije ni znala. U 30 godina nije dobila nijednu prijavu i odjednom je postala najgori djelatnik. Prvi put u životu zakasnila je na posao 27 minuta.

"Ruke i noge su mi skroz utrnule. Nisam mogla prestati plakati, srce mi je lupalo. Baš sam se uplašila. Bila sam razočarana, povrijeđena i odbačena i jednostavno sam tom kolegi rekla da ne mogu sjesti ovakva za auto, a on je nazvao moga šefa, koji me poslije odveo na hitnu pomoć. Ja nisam mogla hodati koliko mi je bilo loše", ispričala je.

S posla je otišla na psihijatriju, završila je na bolovanju i na bolovanju je dobila otkaz.

Direktor tvrdi da nema problema

GPP je tvrtka u kojoj su vozači donedavno radili za plaće od 700 do 900 eura neto. Prije mjesec dana to se promijenilo. Dobili su 300 eura neto dodatka na plaću, putne troškove i topli obrok. I to je ono što pohvaljuju, ali navode probleme.

"U posljednjih mjesec dana nam je šest ljudi završilo na psihijatriji. Sada u posljednjih pet dana dvoje ljudi je završilo na hitnom prijemu zbog visokog tlaka", rekao je Nikola Knežević, predsjednik sindikata vozača.

Čovjek koji stoji kao onaj koji odobrava prijave ujedno je radnicima i nadređeni, ali i predsjednik najvećeg sindikata i radničkog vijeća. Ekipa Provjerenog ga je zvala, ali pred kameru nije htio.

Direktor Pajnić tvrdi da su svi ostali radnici zadovoljni i da ne postoji nikakva politika otkaza, ali 40 radnika pristalo je na otkaze i sporazumne otkaze – otpremnine i isplate. Tko god misli da je nepošteno odbio otkaz, za to, govori direktor, može na sud.

"Sad, kako će to, hoćemo li ići u sudski spor, kako će to završiti, ja to ne znam, ali ćemo svakako poštovati sudsku odluku", najavio je.

S druge strane, radnici tvrde da se nikada toliko represivne metode nisu primjenjivale i da se nikada nisu osjećali toliko nezaštićeno.

"Progovorila sam zato što je to moja istina i zato što istina treba doći na vidjelo, da spasim sve druge otkaze koji bi se dogodili iza mene", zaključila je Uglik.

Pisala je obrane radnika, ali nijedna nije uvažena. Da će tako završiti nakon 30 godina rada, nije ni u najluđim snovima sanjala. Tko je u pravu, dokazivat će na sudu, a do tada će Jelena bez ikakvih prava morati nekako preživjeti.

