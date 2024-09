Život se mladoj obitelji okrenuo naglavačke: Milanina trudnoća postala je fenomen - jedan u pola milijuna slučajeva

I Konstantin i roditelji očekivali su seku, a dobili četvoricu braće: Mateja, Marka, Luku i Jovana. I to odjednom! Mama Milana ostala je trudna spontano i na svijet donijela četvorke. Njezina je trudnoća fenomen, jedna u pola milijuna kojima se dogodi takav scenarij.

Kako izgleda obično hranjenje, uspavljivanje, šetnja? Kako ih uopće raspoznaju? Svaki dan potroše i do 30 pelena, auto je zamijenio kombi, a tu je i baka servis jer dodatni par ruku uvijek dobro dođe. Obitelji Petrović u posljednjih osam mjeseci životi su se okrenuli naglavačke.

Prematanje, hranjenje, igranje pa još malo mijenjanja pelena, kupanja, bočice, uspavljivanja i tako stalno u krug. S malom bebom uvijek su pune ruke posla. A sada sav taj posao pomnožite ne s dva, ne s tri nego sa četiri i dobit ćete svakodnevicu obitelji Petrović.

Kole i četiri brata

Rođenje četvorice dječaka Mateja, Marka, Luke i Jovana prije osam mjeseci punilo je stupce svih medija u regiji. Danas njihova graja ispunjava cijelu kuću, a mami Milani svaki trenutak u danu. Za rodbinu i goste kao pomoć u raspoznavanju služe narukvice u bojama. Stariji brat Konstantin ili od milja Kole kaže da nema šanse da se zabuni. I od početka ima omiljenog mlađeg brata – Luku. Svoju je ulogu ozbiljno shvatio. Prema njima je dobar i pažljiv dok god se jasno zna tko je glavni.

"Rekli smo mu istinu - da će dobiti četiri brata, da će doći četiri bebe s mamom iz porodilišta. Mislim da on nije bio svjestan dok zapravo mi nismo došli kući", prisjeća se Milana. Planovi koje su imali bili su sasvim drugačiji. Konstantin je već imao 4,5 godine i mislili su da je pravo vrijeme da sada dobije brata ili sestru. No već na prvom pregledu dobili su vijest koju nisu očekivali. Ultrazvuk je pokazao da Milana nosi blizance, koliko znaju, prve u obitelji.

"Taj dan smo odmah tu večer odlučili - idemo do kraja''

Bila je to informacija na koju se nisu stigli ni naviknuti jer već na idućem pregledu uslijedio je veliki šok, kazala je Milana: "Ne mogu vjerovati da je moguće da nosim trojke. Prvo za blizance nisam mogla vjerovati, a kamoli za trojke. Nikog u blizini da je imao trojke da se mogu posavjetovati kako je tekla trudnoća, porod, poslije, s tri bebe. Što da radimo s tri bebe uopće?"

Pitanje je to koje joj se sada čini smiješnim jer već na idućem pregledu njezina trudnoća postala je fenomen - jedan u pola milijuna slučajeva. Nešto za što je i liječnik u rodnoj im Banjaluci trebao drugo mišljenje, potvrdu kolega: "On mi je tad rekao kako misli da vidi četiri bebe", prisjetila se Milana.

Tim veće je to bilo čudo jer začete su spontanim putem. Ostatak trudnoće Milana je vodila u Sloveniji, gdje je suprug Nemanja otprije živio i radio. Zbog četiri ploda od početka se vodila kao visokorizična, trudnoća u kojoj ne postoji jamac ni za što, u kojoj se ide dan po dan. Nemanja i Milana imali su opciju pristupiti i redukciji broja plodova, no ističu: "Taj dan smo odmah tu večer odlučili - idemo do kraja.''

Mjesec i pol prije porođaja ležala je u bolnici, a onda su tri dana prije planiranog carskog reza, u 31. tjednu trudnoće krenuli spontani trudovi. Nemanja je cijelo vrijeme bio uz nju, osim za vrijeme samog carskog reza. U četiri minute na svijet su stigli Matej, Marko, Luka i Jovan. Zajedno teški tek nešto više od pet kilograma.

Logistika je ključna stvar

Matej, Luka i Marko su jednojajčane trojke, a Jovan je njihov dvojajčani brat blizanac. Mirnoća i opuštenost kojom obitelj Petrović zrači uz četiri bebe i jednog šestogodišnjaka vrijedna je divljenja, kao i logistika koja prati cijelu priču. Koliko se na dan opere i ispegla rublja, više ni ne broje. Iako su planiranim carskim rezom rođeni u 31. tjednu trudnoće, dakle gotovo dva mjeseca prerano, dečki odlično napreduju. Odlaze na redovite vježbe i sasvim su zdravi.

Nemanja se nedavno vratio na posao, a s njima je uvijek jedna od baka. Logistika je ključna stvar, slažu se svi. Običan izlazak u šetnju mnogima će se činiti kao pravi pothvat, ali oni su se kažu već izvježbali i spremni su za pokret, a baš u svakoj šetnji dočekaju ih znatiželjni pogledi i osmjesi. Kako kažu Milana i Nemanja, ljudi su jako iznenađeni i većina njih im priđe i kaže - svaka čast.



Još detalja o veseloj obitelji pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog Maje Medaković.

Pročitajte i ovo I nije prvi put Predsjednik odredio da Božić počinje 1. listopada: "Tko može vjerovati da će doći tako rano?"

Pročitajte i ovo prometna nesreća na A1 Ozlijeđeni Osječanin spasio obitelj iz gorućeg vozila na A1: "Sve mu je bilo u tom automobilu"

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novaplus.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novaplus.hr