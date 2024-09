Turistima naplatio vožnju, oni ga prijavili policiji: "Mislim da je to OK cijena. Račun? Pa sad ste me malo uvatili"

Taksist koji je dovezao turiste na splitski aerodrom suočio se s inspekcijom, policijom, ali i ekipom Provjerenog. Vožnju od grada do zračne luke naplatio im je 155 eura.

"Evo, radio sam svoj posao. Dovezao sam ljude iz Splita na aerodrom i odjedanput ste me zaskočili", pravdao se taksist Barbari Majstorović, reporterki Provjerenog, nakon što su ga turisti iz Češke prijavili za preskupu vožnju.

"S obzirom na uvjete na cesti, na vrijeme potrebno do aerodroma, na zahtjeve gostiju i ostalo, mislim da je to OK cijena", ustvrdio je ovaj splitski taksist.

Mirka iz Češke, koja je vožnju do aerodrom aplatila 155 eura, ne misli da je to OK cijena.

"To je stvarno previše. Mislili smo da je 50, najviše 100 eura. Ali 155 eura", rekla je Mirka, koja za vožnju nije dobila račun. Majstorović je pitala vozača zaštto ga nije izdao.

Češka turistica prijavila taksista zbog preskupe vožnje Foto: Provjereno

"Pa sad ste me malo uvatili, zašto nisam izdao račun", rekao je tvrdeći da se malo spetljao i zaboravio na račun. Ali kaže da je sve ostalo bilo po slovu zakona.

Cjenik mu je zalijeplijen ispred prednjeg suvozačkog sjedala. "Cjenik je na najvidljivijem mogućem mjestu. Znači, tuče u oči. Koga zanima, vidjet će", kaže taksist. Ali nije baš da tuče u oči putnike koji, kao što je običaj u taksiju, sjede na stražnjem sjedalu.

Splitski taksist vožnu od grada do zračne luke naplatio 155 eura Foto: Provjereno

Turisti iz Češke ipak misle da su prevareni, a imali su sreće što je policija odmah reagirala.

Nažalost, neki slučajevi su daleko gori od ovoga, o čemu je posvjedočila i Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača. Samo u posljednjih godinu dana ta je udruga dobila dvjesto računa za taksi prijevoz od korisnika koji su se smatrali prevarenima.

"Šokove su doživljavali ljudi koji su se žurili na aerodrome. Prošli tjedan se javila jedna gospođa koja je platila 450 eura do aerodroma. Prošle godine se javio jedan gospodin koji se htio fizički obračunati s taksistom koji mu je tražio 400 eura. Dakle, realno je to negdje 20, 30 eura. 400 eura je stvarno znanstvena fantastika", kaže Knežević.

Ekipa Provjerenog se nedavno obratila jednoj zagrebačkoj taksi službi. Za tri vožnje, svaka od oko 7 kilometara, platili su ukupno čak 130 eura. Jedan auto nije imao taksimetar, a račune su dobili tek kad su ih izričito tražili. Na svima piše isto, da subjekt nije u sustavu PDV-a.

Kako je izgledao razgovor s tim vozačima te što o ovom problemu kažu u nadležnom ministarstvu, pogledajte u prilogu Barbare Majstorović.

Pročitajte i ovo Provjereno donosi Život se mladoj obitelji okrenuo naglavačke: Milanina trudnoća postala je fenomen - jedan u pola milijuna slučajeva

Pročitajte i ovo Na memorijalnoj utakmici VIDEO Zagreb zvižducima dočekao Draženovog bivšeg suigrača: Aco Petrović tražio da prestanu

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novaplus.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novaplus.hr