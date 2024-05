Ravnatelj lagao novinarki da je na putu, a ona ga razotkrila: "On nije tu, možda je to bio domar"

Nakon što je u društvenom domu u Nadinu zabranio tribinu o javnom interesu u organizaciji neprofitne udruge, ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Benkovcu Matej Pešut, koji upravlja mrežom domova na tom području, reporterki Provjerenog Danki Derifaj telefonski se ispričao zbog nemogućnosti odgovaranja na pitanja jer je na poslovnom putu u Bosni.

No, suprotno tome, reporterka ga je ipak dočekala ispred zgrade Učilišta, a na zahtjev da s njime popriča, djelatnica iste ustanove ju je uvjeravala da to nije on.

"Meni je rekao da ide na put, to je sve što vam mogu reći", odgovorila je djelatnica učilišta.

Povod za razgovor s ravnateljem bio je zabrana održavanja javne tribine Udruge Kamene babe u društvenom domu Nadin. Tribinu je zabranio ravnatelj Pučkog otvorenog učilišta u Benkovcu Matej Pešut, koji upravlja mrežom domova na tom području, pa je tribina održana na trgu u Benkovcu.

"Možda su nam gradske vlasti napravile uslugu tako što su nas zabranili u društvenom domu Nadin pa smo došli na Trg utjeloviti njegovu zapravo i ulogu da javno govorimo na o temama koje se tiču svih nas", kazala je Zrinka Đoić, predsjednica Udruge Kamene babe.

"Obzirom na temu tribine koja se bavi javnim interesom dobili smo odgovor da ta tema ne donosi dobro zajednici, dakle, Nadinu kao mjestu i pod krinkom da će se na tribini govoriti o nekakvim privatnim interesima, što je suludo i da su se određeni građani i udruge protivili tome, iz tog razloga smo zabranjeni", pojasnila je Đoić.

Reporterka Derifaj odgovore o otkazivanju pokušala je dobiti od ravnatelja.

"Telefonski smo razgovarali s gospodinom Pešutom, ravnateljem Pučkog otvorenog učilišta i on nam je rekao da je trenutno na putu u BiH i to do kraja tjedna da ga neće biti, a da je naš mail tek letimično pročitao. Onda smo mu zvali kolegicu u marketingu POU, koja nam je rekla da je on tu i da su upravo jutros useljavali u novi Dom kulture, u nove prostorije, pa sad ga idemo potražiti".

Nakon što se osobno uvjerila da je Pešut još uvijek tamo, Derifaj ga je pokušavala kontaktirati, a njegova kolegica iz javne ustanove nastavlja lagati da je na putu.

"Ravnatelj nije tu, otišao je ča", odgovara. Na uvjeravanje reporterke kako ga je upravo vidjela i da joj je mahnuo, ona i dalje laže. "Otišao je na put. Ne znam koga ste vidjeli, ali ravnatelj nije tu. Možda je to bio domar".

Bizaran razgovor nastavlja se i dalje, a kada Derifaj kaže kako je misli na gospodina koji je sad bio na mobitelu i pored nje ušao unutra u plavoj košulji, djelatnica ipak popušta. "Dobro. To je g. Pešut, ali on je trenutno zauzet. Meni je rekao da ide na put, ja vam samo to mogu reći". Reporterka joj zatim poručuje da će pričekati Pešuta te da mu je ranije poslala pitanja koja će ga pitati.

Projekt udruge Kamene babe, zbog kojeg je i nastala cijela ova priča, financira Ministarstvo kulture, Gradski ured za kulturu Grada Zagreba, Zaklada za razvoj civilnog društva i Zaklada Kultura Nova. Predsjednica udruge Zrinka Đoić i novinarka Melita Vrsaljko prijavile su ga s namjerom da doprinesu društvenom životu sredine u kojoj obje žive, a u koju se Melita prije dvije godine vratila nakon studija i života u Zagrebu.

U udruzi su osmislile program Avlije u ofsajdu koji bi ponukao mještane na kulturni angažman i dijalog, a idealnim mjestom za ovakvo događanje učinio im se novoizgrađeni društveni dom u Nadinu, u blizini kojeg Melita i sama živi.

"Oni su načelno pristali, nakon što mi dobivamo novce za ovaj projekt javljamo se POU koje prema odluci Grada postaje odgovoran za prostore i funkcioniranje domova, javljamo se oko dogovora i onda krene ta suluda prepiska gdje dolazimo do toga da ne možemo održati tribinu u domu jer se neki građani žale", pojašnjava Đoić.

Iz Mjesnog doma u Nadinu potvrdili su za Provjereno da je postojao usmeni dogovor, no kako nemaju ništa napismeno, a upravljanje je u međuvremenu preuzeo Grad Benkovac, nisu željeli o toj temi pred kamere.

U sklopu Interakcijskog plana Grada Benkovca predviđena je gradnja mreže domova kojima će rotacijski upravljati Mjesni odbori. Četiri doma na području Grada Benkovca, ovaj u Nadinu, te još tri u okolnim selima, SAFU, agencija za ugovaranje i financiranje programa Europske unije financira bespovratnim sredstvima u visini od gotovo 1.600.000 eura! 400 TISUĆA eura po domu!

Na upit Provjerenog odgovorili su sljedeće:

"Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekta Europske unije (SAFU) na istu temu zaprimila je prijavu sumnje na nepravilnost, a u tijeku je i obrada Završnog Zahtjeva za nadoknadom sredstva. SAFU će izvršiti kontrole u obimu koji je u skladu s našim ovlastima, a u odnosu na propisano Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava nakon čega ćemo moći iznijeti detaljnije informacije".

Član Mjesnog odbora Nadin Milan Odžaković također je nezadovoljan. "Mi ovdje ne možemo dobiti ni ključa, a kamoli da možemo nešto unutra napraviti. Isto je i u drugim selima, tako je i u Vukšiću, tako je i u Smilčiću, ne znam gdje su sve radili ti domovi", razočaran je Odžaković koji kaže kako domovima upravlja Grad Benkovac.

"Ja sam rekao to gradonačelniku kad su navodno došli za otvaranje doma da su mogli raditi taj dom u Benkovcu jer ako mi nemamo nikakve ovlasti nad njime, ne možemo ga koristiti, nije naš, što ste ga radili ovdje, mogli ste ga raditi slobodno u Benkovcu".

Mjesni dom u Nadinu otvoren je prije nekih pola godine i u njemu su bila već neka događanja, pa je Derifaj priupitala gradonačelnika Benkovca Tomislav Bulića, zašto tribinu o javnom interesu ne može održati neprofitna udruga.

"Mi smo toj neprofitnoj udruzi koja se ove godine prvi put javila dali sredstva iz proračuna Grada Benkovca iako uopće nismo znali tko je ta neprofitna udruga", tvrdi Bulić. O odbijanju kaže da treba pitati ravnatelja Pešuta, odnosno Upravno vijeće, zbog čega su oni procijenili da nisu mogli iznajmiti u tu svrhu.

Ravnatelja na tzv. službenom putu ekipa Provjerenog dočekala je ispred njegovog radnog mjesta.

Kako je prošao susreti i što je o svemu rekao Matej Pešut, pogledajte u videoprilogu.

