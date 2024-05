UŽIVO Ministrica Obuljen Koržinek: "Nitko nije osporavao nadležnost EPPO-a"

Na zahtjev Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u četvrtak je uhićen Davor Trupković, bivši pomoćnik Nine Obuljen Koržinek, ministrice kulture i medija, sada glavni konzervator u Upravi za zaštitu kulturne baštine, zbog sumnje na korupciju.

Uhićen je u sklopu istrage na Geodetskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Uhićeni i bivši dekan Geodetskog fakulteta Almin Đapo te bivši profesor na istom fakultetu Boško Pribičević. Protiv sve trojice EPPO je donio rješenje o proširenju i provođenju istrage.

Nakon nove akcije EPPO-a u kojoj je uhićen njezin bliski suradnik, HDZ-ova ministrica Nina Obuljen Koržinek daja je izjavu za medije.

"Naš kolega očito je osumnjičen na suradnju s Geodetskim fakultetom ja se neću na to osvrtati, jer na nemam saznanja o nekakvim njihovim postupcima. Svi mehanizmi kontrole su funkcionirali, što dokazuje i današnja akcija europskih tužitelja. Postoji presumpcija nevinosti. Važno mi je da ovaj slučaj ide prema svom kraju. I iz ovog priopćenja EPPO-a se vidi da je Ministarstvo kulture spriječilo da nastane šteta", rekla je.

"U ministarstvu je napravljeno sve kako je trebalo i važno mi je da slučaj ide prema kraju. Vidi se iz priopćenja, sve što se na teret stavljalo ministarstvu, vidi se da smo mi spriječili da se dogodi šteta i to mi je važno zbog mojih kolega”, ustvrdila je.

"Ako je bio uključen, odgovarat će, ali ne bi nikog optuživala. Priopćenje je potpuno jasno, kaže da smo ministatrstvo i ja kao čelna osoba uočili i spriječili prevaru", naglasila je.

"EPPO je rekao u prvom priopćenju rekao da su za 3D snimanja korištena europska sredstva a to nije točno. Iz današnjeg priopćenja je jasno da smo mi bili u pravu. I ovo priopćenje kaže da ministarstvo i ja kao čelna osoba, mi smo uočili pokušaj prevare i spriječili ga. Moje izjave su konzistentne cijelo vrijeme", naglasila je Obuljen Koržinek.

Naglasila je da ni premijer ni ona nismo sporili treba li ovo istražiti ili ne, ali su upozoravali netočnu tvrdnju da se ovdje radi o europskim sredstvima.

"Ja sam tada donijela odluku da se prekinu isplate, a to pokazuje da smo napravili sve ono što smo trebali. Nisam dosad javno rekla da smo spriječili isplatu 3,2 milijuna eura jer su bili izvidi. Danas to nakon priopćenja mogu javno reći. Spriječili smo štetu za ministarstvo i državni proračun. Bilo mi je teško što o nekim stvarima nisam mogla govoriti", rekla je.

Naglasila je da ako je bilo tko pokušao zloupotrijebiti situaciju krize i potresa, taj treba odgovarati a ne Ministarstvo i deseci kolega.

"Mi smo platili 19 milijuna, s tim smo zaključili plaćanje i tu se vidi ukupni broj kvadratnih metara i cijena, uvjerena sam da će taj dio kad preuzmu vještaci da će utvrditi, a ja sam uvjerena da ništa nije preplaćeno", rekla je.

"Nitko nije osporavao nadležnost EPPO-a"

Ono što smo mi provjerili nije bilo ponovljenih snimanja, bilo je dosnimavanja, prema onome što mso vidjeli i prekontrolirali nigdje nije bilo duplog snimanja, ali tu postoje tiela koje će to prekontrolirati. Dakle ako je netko slučajno nešto zloupotrijebio, on će odgovarati", rekla je.

Današnja akcija ne odnosi se na Ministarstvo kulture, radi se na proširenju istrage", rekla je.

"Nitko nije osporavao nadležnost EPPO-a. Ne, nemojte govoriti, nitko nije osporavao", odgovorila je pristunim novinarima,

"Jedino na što smo mi upozorili da je da što se tiče ministarstva, da se radi o nacionalnim sredstvima. U svakoj svojoj izjavi smo i premijer i ja rekli da smo najviše zainteresirani ako je netko pokušao iskoristiti situaciju za osobni probitak. Ali u javnosti se pokušalo staviti loše svjetlo na cijeli projekt, a to je neprihvatljivo", naglasila je.

Ja sam spriječila daljnja plaćanja

Na novinarski upit što sada rekla je da mora vidjeti s tajništvom.

"Prije sat vremena sam saznala da je uhićen. Zaista ne znam. Prvi put se nalazim u ovakvoj situaciji. On je zaposlenik ministarstva 20 godina i bio je na nizu funkcija, On je došao za vrijeme ministra Hasanbegovića", rekla je.

"Ja sam spriječila daljnja plaćanja i spriječila da se to dogodi. On tu radi dulje od 20 godina. Zgrožena sam ovim što mu se stavlja na teret, ali to je njegova odgovornost. Ja za to ne mogu snositi odgovornosti. Moja odgovornost je da se spriječila šteta, to je moja neću reći zasluga nego odgovornost", poručila je.

"Nikakvog krimena nema na Ministarstvu kulture, upravo suprotno", poručila je, a na upit o vlastitoj odgovornosti rekla je: "Kako ja mogu znati da to netko radi, pa sustav kontrole je upravo uočio problem i spriječio isplatu. Taj sustav ne može nadzirati pojedince".

Naglasila je: "U najboljoj vjeri dogovorili smo posao s javnom institucijom s fakultetom i ne možete sumnjati da bi netko takvu situaciju zlupotrijebio. Kad smo u četvrtom izvješću vidjeli neke problematične situacije, upozorena. Spriječili smo daljnji trošak, nikakvog krimena nema na ministarstvu kulture", rekla je.

"Ovo priopćenje govori da je to afera Geodetskog fakulteta, a ne ministarstva", rekla je.