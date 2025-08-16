Nestabilno vrijeme u Hrvatskoj: Od pljuskova i grmljavine do 36 stupnjeva

Anticiklona koja je danima podržavala stabilno, suho i vruće vrijeme, danas će oslabjeti, a sa sjevera će s premještanjem ove atmosferske fronte u naše krajeve stizati vlažan, nestabilan i malo svježiji zrak. U ponedjeljak i utorak prolazno smirivanje vremena, a potkraj srijede i u četvrtak slijedi nam nova izraženija promjena vremena.

Nedjelja ujutro većinom djelomice sunčana uz promjenljivu naoblaku s kojom će mjestimice biti kiše ili pljuskova i grmljavine i to najprije u središnjim krajevima, dok će se najviše sunca zadržati u istočnim predjelima. Puhat će većinom umjeren vjetar sjevernih smjerova, a na Jadranu umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura. Najniža temperatura uglavnom od 15 do 20, na Jadranu od 22 do 26 Celzijevih stupnjeva.

U Središnjoj Hrvatskoj djelomice sunčano, nestabilno i manje toplo, mjestimice kiša, pljuskovi i grmljavina, koji mogu biti i izraženiji. Vjetrovito većinom uz umjeren sjeverac. Najviša temperatura od 27 do 29 stupnjeva.

Poslijepodne u istočnim predjelima vrlo nestabilno uz umjeren sjeverozapadnjak i sjeverac. Mjestimice uz jači razvoj oblaka pljuskovi i grmljavina, a moguće je i olujno nevrijeme. Poslijepodne temperatura od 29 do 31 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na sjevernom Jadranu djelomice sunčano i nestabilno. Mjestimice kiša te pljuskovi i grmljavina, ponegdje i izraženiji, osobito u gorju, unutrašnjosti Istre i na širem riječkom području. U gorju umjeren sjeveroistočnjak, a na Jadranu umjerena do jaka bura, podno Velebita i s olujnim udarima. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 31 do 35 stupnjeva.

U Dalmaciji može biti izraženijih pljuskova i grmljavine, lokalno i izraženijih, ponajprije u unutrašnjosti. Puhat će slaba i umjerena bura i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Vruće i vrlo vruće od 32 do 36 stupnjeva.

Sutra će toplinski val u unutrašnjosti prestati, a na Jadranu će slabjeti, a u utorak i posvuda prestati

Prognoza iduća tri dana

Sljedećih dana u unutrašnjosti pretežno sunčano i vrlo toplo. U drugom dijelu srijede sa zapada postupno naoblačenje, a zatim može biti kiše i pljuskova. U ponedjeljak je na Jadranu na jugu još moguć pokoji pljusak, a zatim će prevladavati sunčano i vruće. U srijedu na sjevernom Jadranu postupno sve oblačnije s kojim raste i mogućnost za izraženije pljuskove i grmljavinu. U ponedjeljak će puhati umjerena i jaka, podno Velebita na udare i olujna bura, u utorak jugozapadnjak, a u srijedu jugo.

Po svemu sudeći u četvrtak i petak posvuda novo jače naoblačenje ponegdje i uz vrlo obilne oborine, osobito u gorskom području i na Jadranu.