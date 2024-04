Posjećuju bake i djedove koji njima to nisu, ali Klub unuka svima je promijenio život: "Djeca iz njih izvlače jednu ogromnu pozitivnu energiju"

Učenice i učenici Gimnazije Josipa Slavenskog iz Čakovca te njihova koordinatorica profesorica Zečer Lajtman osnovali su Klub unuka.

Ni godinu i pol nakon što je projekt zaživio i održavanja prve radionice, ideja za radionice im ne nedostaje. A sve je krenulo od Žane Marie i Margarete. Volontirale su kao tete pričalice u čakovečkoj bolnici i došle na ideju da nešto slično pokrenu u domovima za starije.

Svaki posljednji petak u mjesecu vrijeme je rezervirano za Klub unuka. Sat i pol vremena koji, kažu i jedni i drugi, prođu u hipu. Unatoč gotovo 60 godina razlike, zajedničkih im tema, kažu, ne nedostaje.

Vrijednost ideje koja se rodila u njihovim glavama prepoznali su i u UNICEF-u. Od ukupno 160 prijavljenih najboljim UPSHIFT projektom 2022./2023. godine proglašen je upravo čakovečki Klub unuka.

"To je ono nešto što je vrijedno. Što izdvajaju vrijeme za nekoga kome je to zaista potrebno i to je nešto zašto sam ja jako ponosna na njih", rekla je profesorica Helena Zečar Lajtman.

"Bile smo jako ponosne jer smo znale da smo na pravome putu i da ovo što radimo zapravo ima smisla i da se vrijedi truditi i raditii i ići naprijed i zapravo raditi na našim ciljevima i snovima", komentirala je za Provjereno maturantica Margareta Kamenar.

"U početku mogu reći da sam ja definitivno bila jako nervozna kako će to proći, da li smo sve organizirali, da li smo još nešto zaboravili, još su bile te mjere za pandemiju, maske, ovo ono. Hoće li svi donijeti masku, da li će biti dovoljni razmak, ali onda dok smo vidjeli da su se svi, da je bilo toliko topline, druženja, razgovora, da su si svi onak na prvu kliknuli, to je bilo to!", ispričala je maturantica Žana Marie Munda.

"Najljepše od svega je to da zapravo ta djeca iz njih izvlače jednu ogromnu pozitivnu energiju. Oni taj dan pršte, zrače, doslovce bi se reklo da su im dodatna tableta i poriv za sutrašnji dan", komentirala je ravnateljica Doma za starije i nemoćne Novinščak Kristina Šardi.

"Oni se osjećaju ko da su ponovno mladi, ko da su ponovno snažni i ko da su u njihovim godinama", dodala je.

Jedna stidljiva ideja pretvorila se u dobitnički projekt, ne samo zato što osvaja nagrade nego prije svega zato što živote mijenja nabolje. Svima.

Priča u kojoj su na dobitku svi. U kojoj svi na kraju sanjaju samo jedan zajednički san. Da što više domova za starije i nemoćne dobije svoj Klub unuka.

