Vijest kako je svećenik iz Benkovca odbio pričestiti dijete s autizmom izazvala je pravu buru. Majka 10-godišnjeg djeteta iz Benkovca za portal DNEVNIK.hr opisala je kako je sve izgledalo prošle subote, no prozvani svećenik tvrdi da to nije napravio.

Što je točno rekao majci, ispričao je reporterki Dnevnika Nove TV Sanji Jurišić.

Majka djeteta s autizmom iz Benkovca tvrdi: "Svećenik je odbio pričestiti moje dijete". Priča je ovo o kojoj u utorak bruje Ravni kotari.



"Naravno da bi trebao, naravno, a ne da odbije. Kakav je to svećenik?", pita se Anica iz Benkovca.

"Autizam je bolest. Stanje, kako bi rekla. Ali svi mi imamo jednako pravo na vjeru. Sakramenat, ako je roditelj voljan, zašto odbiti to?", dodaje Nevenka.

Majka pred kameru nije htjela, no sve je ispričala za DNEVNIK.hr.

"Župnik je rekao da Antu neće pričestiti jer 'oni' ne shvaćaju smisao pričesti. I da je on već duhovno pričešćen, ma što mu to značilo. Rekao je da će, ako Ante baci hostiju, to biti svetogrđe", rekla je.

Htio je znati je li dijete sposobno

Te riječi za Dnevnik NoveTV potvrđuje i sam svećenik. No, dodaje da je samo htio znati je li dijete sposobno za primanje Svete pričesti.

"I onda sam rekao još jednu stvar - 'a što ako baci hostiju?' To je onda meni isto, mene savjest dira. Jel' shvaćate to, to je ono što sam rekao, ništa više", navodi don Anđelko Buljat, župnik Župe Benkovac.

Potvrđuje i majčine riječi da je rekao kako je dijete lakše krizmati nego pričestiti.

Majka odgovara: "Nije istina jer osobe s autizmom ne vole nikakav dodir zbog senzornih poteškoća koje imaju".

No, svećenik i dalje tvrdi - dijete nije odbio za primanje Svete pričesti.

"Ja nisam odbio dijete u smislu da sam ga odbio da neću ga pričestiti, ja sam bio u dilemi što napraviti u toj situaciji. I onda sam rekao majci, ne znam, 'lakše je podijeliti krizmu, nego prvu pričest djetetu. Kako će reagirati na hostiju?' To je bilo pitanje", navodi Buljat.

Žao mu zbog nesporazuma

Žao mu je, kaže, što je došlo do nesporazuma. Roditeljima se ispričava, i dodaje: "Sad kreću pripreme, a Svetu pričest u Benkovcu djeca će primiti tek na proljeće".

No, majka poručuje da će se njezino dijete vjerojatno pričestiti u nekoj drugoj Župi.

"Ja neću njoj zabraniti da ona u bilo kojoj Župi, nipošto" navodi Buljat. Na pitanje novinara hoće li primiti dijete ako roditelji to budu htjeli, odgovara: "Da. Dapače, pa kakav bi bio ja čovjek?".

Zadarska Nadbiskupija o ovom se slučaju na upit Dnevnika Nove TV nije oglasila, no oglasila se pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slonjšak.

Poručila je da je zadaća svećenika, ako je djetetu s teškoćama u razvoju potrebno, prilagoditi pripremu za primanje sakramenata.

