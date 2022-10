Dugogodišnja reporterka Dnevnika Nove TV, Barbara Štrbac ispričala je kako je to raditi u iznenadnim i nepredviđenim situacijama te se prisjetila se kako joj je prošao dan zagrebačkog potresa, a otkrila je i u čemu uživa u slobodno vrijeme.

Reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac u razgovoru nam je otkrila zašto bi bilo dobro da svaka žena zna neku borilačku vještinu, ali i zašto voli raditi u nepredviđenim situacijama.

Što se tiče izvještavanja, tvoje je područje od politike do kriza. U kojem dijelu se ti najbolje osjećaš?

Nepredviđene situacije u kojima se treba brzo snaći i brzo reagirati su, rekla bih, moje područje. Mislim da tada dajem najbolje od sebe. Nikome nije drago kada se dogodi neki breaking news jer to uglavnom znači da se dogodilo nešto loše, od prirodnih katastrofa do terorističkih napada, ali baš je tada uloga novinara možda najvažnija.



Svoj dio promo spota snimala si u Đorđićevoj ulici, na mjestu koje je postalo simbol potresa. Kako se sjećaš toga dana?

Te sam nedjelje trebala biti slobodna i u 6 ujutro sam spavala. Nakon prvog šoka, kada sam kao i većina ljudi u Zagrebu izišla na ulicu ispred kuće, moj prvi poziv je bio Branimiru koji je uređivao Dnevnik toga dana. Odmah sam se krenula spremati i cijeli sam dan provela na terenu. Sjećam se kada mi je ispred klinike Fran Mihaljević vojni časnik, koji je bio dio tima koji je postavljao šatore ispred bolnice za evakuaciju bolesnika, rekao da se u životu nije tako prepao i osjetio bespomoćnim, a to je čovjek koji je prošao svakakve situacije. Obitelj i prijatelji koji ne žive u Zagrebu su me tijekom dana pitali kako je prošao moj stan, je li oštećen, ja im zapravo nisam znala reći. Tek sam na kraju tog dana kad sam se vratila kući vidjela pukotine po zidovima i dimnjak koji je kasnije trebalo srušiti.



S kakvim osjećajima ulaziš u izvanredne situacije?

Pa rekla bih čak s osjećajem dužnosti prema javnosti. Adrenalin tu odradi velik dio posla. E sad, je li to pozitivno ili negativno, ali ništa mi nije teško i ničega me nije strah. Sad kad gledam unatrag na neke situacije, vidim da nije uvijek bilo bezazleno, ali tada ni sekunde nisam razmišljala trebam li to baš tako odraditi.



Možeš li se prisjetiti nekog posebno teškog odlaska na teren? Koji su ti najzahtjevniji zadaci?

Najviše me uvijek pogode teške sudbine ljudi. Tu treba naći fini balans između toga da ostaneš čovjek s jedne strane i s druge da budeš potpuno objektivan i profesionalan, a to nije uvijek lako.



Dosta si putovala, koje mjesto posebno pamtiš i gdje bi se voljela vratiti?

Bliski istok mi je jako zanimljiv. Iako u toj regiji ima još nekoliko zemalja koje želim posjetiti, voljela bi se i po treći puta vratiti u Libanon koji mi je iz svih mogućih aspekata iznimno zanimljiv. Od gradova mi je baš dobar dojam ostavila Atena, a ugodno sam iznenađena i Kišinjevom.



Već godinama pratimo tvoje sportske uspjehe, osvojila si više nagrada na novinarskim sportskim natjecanjima – od kud ljubav prema sportu?

Rekla bih da sam afinitet prema sportu naslijedila od tate koji je zaista svestrani sportaš, a mislim da je i genetika odigrala važnu ulogu. Sport je za mene najbolji način opuštanja, ali na žalost ne uspijevam naći vremena za sve aktivnosti kojima bih se željela baviti. Tako ima razdoblja kad zanemarim jedan sport i bavim se drugim pa se nakon nekog vremena opet vratim… Htjela bih se okušati i u nekim novim, ali to tek ne znam kada bih stigla.



Jesi li ikada u životu bila u situaciji da upotrijebiš znanje iz karatea?

Mislim da je za žene je dobro dobro da znaju neku borilačku vještinu. To im daje prednost jer se znaju snaći u situacijama u kojima se od žena u pravilu ne očekuje da se snađu. Jednom mi je to znanje dobro došlo.

