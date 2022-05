Na kiši, snijegu, suncu. U invalidskim kolicima po 12, 13 sati na dan. Sjedi, pa klone i zaspi. S ispruženom rukom i prosi. A novac koji skupi, uzme joj muškarac koji nekoliko metara od nje, svaki dan sjedi i pije. Prišli smo joj. A ono što nam je prvo rekla bilo je - gladna sam! Tražila je vode. Jedva je govorila. Svi koji prolaze to vide, mnogi pomažu, neki su i prijavili, ali ista scena svaki dan! Ništa se ne mijenja! I sve to odvija se u središtu metropole. Priča u kojoj je teško razlučiti - je li ovdje riječ o načinu života ili robovlasničkom odnosu!

Rekli su nam kako je svaki dan tu. Nepokretna žena. Miris urina. Tuga i očaj. Pojavljuje se i u drugom dijelu grada, na drugoj lokaciji. Sama se nije mogla preseliti.

"Žena je iskorištavana i žedna", dobacuje prolaznica Ana Marija.

Za pola sata jasno je tko ju je doveo i zašto je tamo. Gospodin koji joj uzima novac. Pitali smo ga zašto ju iskorištava.

"To mi je žena, gospođo. Ne iskorištavam ju, drugi ovi prolaze pa uzimaju od nje", kazao je.

Bolesnu, kako tvrdi, vlastitu ženu, iskorištava za prošnju. Uhvatili smo ga na djelu. Kaže da žena prosi umjesto njega jer je njemu neugodno i jer to nikad nije radio, no na pitanje zašto onda nju ostavlja na cesti od 9 ujutro do 11 navečer, samo odlazi.

Dovede ju, pa joj uzme sav novac

Molili su nas iz očaja da dođemo i uvjerimo se sami. Djelatnici na frekventnom zagrebačkom Kvaternikovom trgu iz smjene u smjenu taj prizor više ne mogu gledati.

"Ona je tu gdje je, malo zaspe pa se razbudi, uglavnom, ne miče se cijeli dan, po 12, 13, 14 sati dnevno", potvrdio nam je djelatnik s Kvatrića.

Na prvi pogled mislite kako je ovdje sama, ali cijeli dan je gospođa pod prismotrom. Ne biste rekli da imaju veze jedno s drugim, no čovjek koji sjedi na obližnjoj stanici onaj je zbog kojeg je upravo pokraj naplate za parking.

"Oni tu cugaju, onda kad popiju sve, onda dođu tu po još malo love i cugaju dalje", tvrdi konobar iz obližnjeg kafića.

Čovjek koji je nadzire ima ekipu za zabavu, ispijanje alkohola, a ona je nepomično sjedila. Klone joj glava, ponekad zakunja. Dok mu je pogled zaklanjao tramvaj prišli smo joj. Kazala je kako ima 72 godine te da je iz Zagreba. Molila nas je da joj kupimo nešto za jesti. Objašnjava da je tu dovodi nepoznati muškarac.

Zatim nas je zatražila vode i kazala kako se nepoznati muškarac zove Mehmed. Govori li nam istinu ne znamo, znamo samo da je stvarno bila žedna i gladna. I sama je kazala kako ju boli glava i kako je tu cijeli dan. Novce joj sve odnesu, ali kaže kako joj "donesu sve po malo".

Točno tako je i bilo. Čekali smo da dođe po nju. Odgurao ju je na stanicu i krenuo vaditi zaradu iz njezinih džepova. Prvo kovanice direktno u svoje džepove, a onda i novčanice. Ležerno prebrojavao i spremio u jaknu. Za kraj, pronašao je i komadić savijače koji smo joj kupili. Kao da joj nije dovoljno uzeo, strpao je i to u usta.

Riječ je o robovlasništvu

Slijedeći dan opet ista priča. Ona na istom mjestu, a bome i on. Ujutro, popodne. Probali smo saznati nešto više o njima.

"Ona je tu stalno. A ovaj tamo sjedi dalje i pije. Pije i svakih sat, dva prođe, uzme joj sve što ona ima i kupi si cugu", ispričala je djelatnica pekare. "Pa užas, to je baš ljudsko dno, iskorištavanje najgore vrste, robovlasnički odnos praktički", dodaje djelatnik s Kvatrića. Kako kažu, ljudi joj daju jesti i piti, rijetko kad on.

"Ja sam sretna da ih nema jer onda se deru jedan na drugoga, nešto oni vrište, tako da... Oni su muž i žena", tvrdi sugovornica.

Pokušali smo saznati jesu li zaista muž i žena pa smo opet otišli do nje. Pitali smo ju tko joj je on. "Nitko", kazala je. Tvrdi da joj nije muž. Kakav je njihov odnos točno, teško da ćemo ustanoviti. Prosjačenje je samo po sebi prekršaj, no ovo ima neka druga obilježja.

"Govorimo o tome da ih netko prisiljava da to čine, govorimo o tome da ih nadzire, znači dovodi na to mjesto, pa im ograničava slobodu kretanja, ima korist, materijalnu, uzima sav novac, ne ostavlja im ni za osnovne životne potrepštine, tada već možemo govoriti o kaznenom djelu trgovanja ljudima", kazala nam je glasnogovornica PUZ-a.

Starica u kolicima ne može ništa sama, dakle ovisna je o njemu. On je dovozi i ostavlja, uzima novac. Sve bi to bilo kazneno djelo, no policija ga mora uhvatiti u samom činu, inače samo ona dobiva prekršajnu kaznu za prosjačenje. Ili ukoliko ih uhvati i ako ona tvrdi da radi to voljno, policija teško može dokazati kazneno djelo.

"Kod, recimo isto, prekršaja, pogotovo ako su djeca uključena, dakle ranjive skupine, naravno da surađujemo i da smo u kontaktu sa Centrom za socijalnu skrb", dodaje glasnogovornica.

A centar je ponekad također, pogotovo u ovakvim slučajevima, nemoćan, iako imaju resurse smjestiti osobu u dom ili udomiteljsku obitelj, razne vrste ustanova.

"Kada centar procijeni, kada vidi kakva je situacija, kada vide kakvo je njeno funkcioniranje, koji su njeni rizici, potrebe, onda u dogovoru s njom predložimo nešto. Ako osoba to želi i ide se u realizaciju toga, ali ako osoba nema volje i želje i spremnosti da promjeni tu svoju situaciju tu smo praktički nemoćni", objašnjava Ema Trbuškov iz Centra.

Jer prisilno ne mogu nikoga natjerati da primi pomoć.

"Postoje situacije u kojima osobe nisu kritične, u kojima oni radi svoje bolesti ili nečega drugog ugrožavaju svoja prava i interese, to je onda posebni dio u koji se može ići u procjenu poslovne sposobnosti te osobe i ukoliko se utvrdi u sudskom postupku da ona nije poslovno sposobna, tada centar imenuje skrbnika koji će u ime te osobe poduzimati određene mjere i radnje za koje ona nije sposobna sama donosit odluke", zaključila je Trbuškov.

Žedna, gladna i iskorištavana

Je li kod ove starice to slučaj? Usred dana preselio ju je na drugu lokaciju. Valjda ovdje nije dovoljno nakupila, pa se odlučio za još frekventnije mjesto. Izgleda da je prerizično da na Ilici sjedi kraj nje pa je otišao čak dvije ulice dalje i sjedi na klupi. Zna što radi. Sjedio je i tamo mu je prišao prijatelj za ispijanje. Dok je on pio, ona je od milosti drugih dobila za piti.

"Žena je iskorištavana i žedna. Ne znam ju, pokušala sam jedan put prijaviti da je iskorištavaju, da ona tu više ne može biti, međutim to teško ide, nisam uspjela. A to što mogu, mogu joj dati vodu kad prođem to je sve", kazala nam je prolaznica.

Nije dugo prošlo i on se pojavio, naravno pokupiti novac. Upitali smo ga zašto to radi, zašto ju odvodi na Kvatrić i zašto pije njezinim novcem.

"Ne pijem, gospođo. Bolestan sam. Sve me živo boli, jedva hodam. Ponekad popijem po jednu, slabo mi je", kazao je iako smo ga ranije snimili da nije tako.

Pored nje u kolicima, on nam govori da je bolestan. Započinje svoju tobože tužnu priču, tvrdi da mu je supruga.

"Izgubio sam dokumente sve, nešto dvanaestog, operirana mi je supruga, tumor na glavi. Zbog nje sam sve rasprodao".

Pitali smo ga ako je sve zbog nje dao, zašto ju drži na cesti cijeli dan. "Samo malo gospođo, nemam nikakvo primanje, provjerite". Za kraj objašnjava i zašto on ne sjedi na ulici onda.

"Pa sjedim ja tu u parku", odgovorio je.

Policija traži dokaze, evo ih!

Tvrdi da ne primaju nikakvu pomoć, da su beskućnici, a snimili smo ih kada idu u neki smještaj, koji i čiji, ne znamo. No na pitanje zašto se nikome nisu ni obratili za pomoć nema odgovora.

"Dok je žena mogla malo na noge, ali sada ne more, par koraka da prohoda. Znam da ste me vidjeli, pa ne lažem, popijem jednu votkicu dve da smirim živce, sve mi se manta u glavi od ovoga, imao sam sve i da sam dočekao ovaj život da živim", pravda se.

A kakav je život ona dočekala da živi. Voljno ili nevoljno. Da sjedi u prljavštini i nehigijeni, nemoćna, ovisna o milostinji drugih kako bi jela i pila, iako zarađuje na svojoj muci. Rekli smo mu da je to ružno o njega, a odgovor je nevjerojatan.

"Ima i gorih stvari".

Kaže kako joj kupuje pelene i tušira ju, ali miris se ne može sakriti. Po cijele dane ju seli samo s lokacije na lokaciju, rijetko vodi na WC. Ovisi koliko je zauzet s društvom i alkoholom.

"Možda ne zna za bolje, možda oni imaju takav nekakav odnos, ali bez obzira koliko god ona bila kriva ili umješana u sve to pa ljudsko biće je, ne može se tako prema ljudskom biću ponašati", govori djelatnik s Kvatrića.

Život gori od psa lutalice, nedostojan ljudskog bića. Po 13 sati svih vremenskih uvjeta prikovana za kolica, na ulici. Možda je sve ovo dobrovoljno! Koliko god zvučalo suludo, nelogično, zastrašujuće. No što ako nije?

Ukoliko je povod za intervenciju institucija dokaz da netko iskorištava nesposobnu osobu, da joj uzima novac, uskraćuje hranu, ne brine o njoj, sve to mi smo dokazali u nekoliko dana. Slika ne laže. A mogla bi spasiti nečiji život.

