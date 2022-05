One imaju sijede, ne šminkaju se, bore ne prikrivaju, a dlake...? Ono što vam donosimo, mnogima će biti preekstremno. S druge strane - ono što svi mi, ali i naši klinci svakodnevno gledamo je... što točno? To je tek ekstremno izvrtanje stvarnosti! Fotošop je naime postao sastavni dio gotovo svake druge objavljene fotografije na društvenim mrežama! Neke od nas - svi ti filteri možda vesele, ali mnoge sve to samo dodatno frustrira i nabija komplekse. Stariji se još kako tako mogu nositi s time. A što je s mladima? Kako oni to doživljavaju? Nametnutim stereotipima, kažu - jednostavno više ne žele robovati!

Kada se ugase svjetla, blicevi fotoaparata ili mobitela, kada se isključimo sa svih društvenim mreža i maknemo sve filtere - ostajemo sami mi. Stvarni, onakvi kakvi se najčešće na van ne predstavljamo.

"Baš ta nekakva celofan zapakirana Facebook ili Instagram stvarnost nije stvarnost većine života. Daje lažnu informaciju", smatra Zorana Unković, likovna pedagoginja. Oduvijek se isticala po tome što se ne uklapa. Ne uklapa u ono društveno nametnuto, ne prati komercijalne trendove nego je baš uvijek ostala, unatoč pritisku - dosljedna sebi.

Kaže da nikad nije imala tu fazu izrazitog šminkanja, sređivanja ili oblačenja jer je od djetinjstva znala da je uvjetno rečeno drugačija i da joj to naprosto nije vid estetike koji joj je privlačan.

Postoje li "muški" i "ženski" poslovi? Pogledajte što o tome misle hrvatski srednjoškolci

Oni se časte, a osobe s PSA-om plaćaju: "Ponašaju li se naši političari autistično ili su samo prgavi, nekomunikativni i nepristojni?"

Na drugom kontinentu je slična priča. Možda malo radikalnija. No u jednom su složne - prestanimo toliko biti opsjednuti izgledom.

Kanađanka Candace, ne robuje sterotipima moderne ljepote. Unatoč tome ona je model. Na prvi pogled "nesavršena" i za mnoge neprihvatljiva po mnogočemu.

"Neki članovi obitelji ako nisam bila savršeno depilirana imali bi sitne komentare i posramili me zbog toga" prisjeća se Candace. "Shvatila sam da sve to zapravo radim zbog drugih i da kao odrasla žena zapravo nikada nisam iskusila svoje tijelo sa svim svojim dlakama pa kako onda mogu znati da to radim radi sebe, ako nikada nisam sa njima niti živjela", zaključuje Candance.

"I ja sam sama neko vrijeme puštala dlake ispod pazuha i to je bio za mene moj nekakav osobni i društveni eksperiment upravo da vidim kako će društvo reagirat, reagirali su ono…. Pogledi u tramvajima kad se ruka digne da se primim za štangu kao, šta s njom ne valja?", prisjeća se Unković.

Potresno svjedočanstvo iz Osijeka: "Rekli su mi da odem u WC i u rukama držim plod"

Zbog sve većeg pritiska društva, umjetno i pretjerano postalo je gotovo normalno, a ono prirodno gotovo neprihvatljivo.

"Bilo je jako teško, ali itekako vrijedno zbog ovoga gdje sam i što sam danas", kaže Candance o svojem iskustvu nakon što je odlučila prihvatiti svoje tijelo i suočiti se s kritikama društva. "Volim sebe i prihvaćam se u potpunosti".

"Naravno da se glave okreću za ženama koje su tako dlakave ili mislimo da je to nešto ekstremno, zato što je jako mali broj žena koje jesu dlakave i onda nam je to postalo čudno", kaže Zorana.

"Te gumene cure, to mi je grozno. A mladost je sama po sebi lijepa i ne znam što time žele postići", komentar je jedne sugrađanke. "Mislim da je za privlačnost najvažnije nekakav seksipil i energija kojom žena zrači, tako da ne trebaju usta, ne trebaju grudi, treba samopouzdanje i energija", rekao je sugrađanin Dino.

"Na Instagramu je stalno prezentirano ono najbolje", kaže psihologinja Lana Gjurić komentirajući kako to mladi doživljavaju. "Ono što mladi ne znaju jest razlikovati da je nešto realitet, a nešto nije, ne znaju razlikovati dobre trendove od loših trendova".

Kriznih intervencija je sve više, kaže Gjurić pri tom misleći na nesreće koje se događaju na području škole. Pritisak na mlade je sve veći. Kako je prihvatljivo izgledati, koliko followera ili lajkova imaju... "Što će drugi misliti?"



Najnovije procjene UNICEF-a pokazuju da na globalnoj raznini s dijagnosticiranim mentalnim poremećajem živi jedan od sedam adolescenata u dobi od 10 do 19 godina. Gotovo 46 tisuća adolescenata počini samoubojstvo svake godine iz različitih razloga.

No, društvene mreže ipak mogu donijeti i nešto pozitivno, smatra Candance. "Može se vidjeti veliki broj različitih ljudi. Vidim veliki "Body positivity" pokret. Puno se toga može vidjeti što nije fotošopirano ili namješteno da izgleda kao savršeno ljudsko tijelo", dodaje.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno







Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr