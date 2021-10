Obično donosimo priče u kojima se čovjek bori sa sustavom. A sad imamo priču gdje se sustav bori s jednim čovjekom! Godinama! U vrletima Velebita, u samom Parku prirode - niču višekatnice, životinje lutaju bez nadzora, a njihovom vlasniku Anti Koiću država pritom daje i poticaje! U posljednjih šest godina, na njegov je račun sjelo više od osam milijuna kuna za uzgoj stoke. Onaj koji ga je prijavio za ilegalnu gradnju, dobio je izravne prijetnje smrću! Zbog toga prozvani Koić ima izdanu mjeru opreza koju je prošloga tjedna zadarska policija i produljila. Sve moguće inspekcije i institucije uključene su u ovaj slučaj, no pomaka nema. Kako mu sve to polazi za rukom, provjerila je Sanja Jurišić.

''Dakle, nalazimo se u Starigradu Paklenici, idemo prema Velikome Rujnu. Završena je cesta 2008. godine, tad su počeli s devastacijama po Velebitu. Ante Koić, načelnik Krste Ramić, bespravne gradnje rade konstantno, državne pečate, znači trake koji postavljaju inspektorati oni skidaju, nastavljaju s radovima, to je bezakonje do krajnjih granica'', istaknuo je mještanin Starigrada Ante Milovac.

Do srca Velebita iz Starigrada, vodi trinaest kilometara makadama. No, umjesto da ovuda prolaze vatrogasna vozila, sve češće, tvrdi nam Ante Milovac, mještanin koji je odlučio progovoriti o bezakonju, do velebitske zaravni voze bageri. ''To je katastrofa za gledati'', rekao je Milovac.

''Sad ću vam pokazati te bespravne njihove građevine. Sve! To vam je napravljeno na državnome, 409/1. parceli. Gledajte, to je PVC stolarija, to nisu štale'', pojasnio je Milovac.

Jer, uistinu, teško je za povjerovati da bi se krava mogla popeti na drugi ili treći kat ove zgrade. Sve ove objekte gradi tvrtka Alfa Koić, vlasnika Ante Koića. I taman kad smo pomislili da imamo sreću i drugu stranu upitati jesu li objekti sagrađeni legalno ili ne, naišli smo na otpor. Put su nam prepriječili radnici, nisu nam dali u dvorište, kažu: Gazda ne želi pred našu kameru.

''Malo je temperamentan. Jer mu ovaj podmeće. Ne želi dok je on tu. Probajte za par dana, probajte se naći s njim u Zadru'', kazao nam je radnik. Iako se naš sugovornik nije približavao Koićevom imanju, jer se i sam boji za vlastiti život. U više navrata zbog sukoba između Koića i Milovca, potvrđeno nam je, reagirala je i zadarska policija.

''Ja njega želim izbjegavati, razumijete gospođo? Meni ne treba da iman s njim susret dok to traje. Ta mjera opreza, ja se njega jednostavno bojim'', priznao je Milovac. Jer Koić je Milovcu u travnju ove godine prijetio smrću.

Iz optužnice Općinskog državnog odvjetništva u Zadru, 29. travnja 2021. stoji: ''Vidim li te još jedanput ovdje ubit ću te, zgazit ću te, oči ću ti iskopati, ja ću ti suditi''.

Iz zadarskog Općinskog Suda nam potvrđuju: Mjeru opreza zbog prijetnji smrću Anti Milovcu, Sud je Anti Koiću produljio u dva navrata, posljedni put prošloga tjedna. I nije Koić prijetio samo Milovcu. Tužbama je prijetio kolegi iz zadarske redakcije Slobodne Dalmacije, koji je od njega u veljači ove godine pokušao dobiti odgovore o gradnji na Velebitu. Razgovor s njim, napisao je, nije bio nimalo ugodan. Mi od susreta s Koićem nismo odustajali. Probali smo više puta. Bezuspješno.

No, izgleda da gospodin Koić na svom ranču usred Parka Prirode Velebit, ne čita ni poruke. Iako smo silno željeli doznati drugu stranu priče. ''Po Zakonu ne radi nitko na ovome svijetu, ni vi novinari ako ćemo realno. Nitko ne može 100 posto raditi po Zakonu'', uvjeren je radnik.

Ispred objekata je i nekoliko automobila bez registarskih oznaka, krave šetaju svuda uokolo bez nadzora. Čini se da o električnom pastiru Koić ne razmišlja. Milovac tvrdi, krave nerijetko zbog neadekvatnih uvjeta i ugibaju. Velebitom slobodno šetaju Koićeve životinje. Krave, konji, psi.

''Korisniku Anti Koiću iz Starigrada u razdoblju od 2015. do 2017. isplaćeno je ukupno 1.583.376,82 kuna za izravna plaćanja, a od 2017. do 2021. korisniku Alfa Koić j.d.o.o. za stočarstvo isplaćen je iznos od 7.056.830,05 kuna za izravna plaćanja i IAKS mjere ruralnog razvoja te mjere zajedničke organizacije tržišta'', odgovor je APPRRR-a.

Prošloga mjeseca tražio je pastira. A dok on traži radnike, Općina Starigrad, tvrdi načelnik, traži rješenje ovoga problema. ''Veterinarskoj inspekciji, isto Državni inspektorat, Parku prirode, Hrvatskim šumama, Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, svima smo proslijedili obavijest'', kazao nam je. Odnosno, u siječnju ove godine postupili su po prijavi Ante Milovca.

''Naš komunalni redar izašao je po prijavi, utvrdio je da su 95 posto, ili možda 100 posto navoda iz same prijave točni. Pa vidjeli smo zapravo da se gore događa gradnja, a znamo da se Veliko Rujno nalazi van građevinskog prostora, da za to područje postoje posebna pravila, da je vrlo teško doći do potrebnih dozvola'', ističe načelnik općine Starigrad Krste Ramić.

Dozvolu za gradnju Ante Koić nije dobio ni od Zadarske županije. Zahtjev je poslao, ali ne i dodatne papire koje su od njega tražili. ''U devetom mjesecu zahtjev je odbačen kao neutemeljen. I kao takav, s obzirom da nema aspolutno nikakvog utemeljenja za postupanje niti izdavanje dozvola, zahtjev je odbačen'', pojašnjava Olivio Meštrović, pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje zadarske županije.

Obnavljati se, dodaje, prema Prostornom planu, smiju već postojeće kuće. Bez širenja gabarita. Dopušteno je, primjerice, popraviti krov ili zamijeniti prozore na ovakvim prizemnicama. Ali ne i devastirati prirodu. Koić vodu do svojega ranča crpi iz nekoliko kilometara udaljenog izvora. Cijevi leže razbacane po tlu.

Načelnik rješenje problema vidi u uređenim zemljišnjim knjigama. Demantira da je Općina Koiću dala kvadrate i dozvole za gradnju jer, kaže, to i nije u njihovoj nadležnosti. A negira i optužbe pojedinaca da radi zajedno s njim.

''Totalna laž! Evo, gospodin koji vam je to rekao, neću reći ime, ali vi znate tko vam je to rekao, apsolutno stopostotna laž i to graniči sa zdravim razumom, i siguran sam da 99 posto stanovništva Općine Starigrad osim gospodina koji vam je to rekao i nekolicine njih s kojima je on u on u dogovoru nekakvom, to zna - da ja nemam nikakve veze s gospodinom Koićem. Osim što smo sumještani'', rekao je Ramić. Na upit jesu li prijatelji odgovara: ''Ništa posebno, bok bok, evo, mi to tako objasnimo.''

Otkriva nam da je Koić, čak i Općinu tužio jer mu nije pružila šansu i dala potporu da na Velebitu gradi. A Ante Milovac je zbog bespravne gradnje Antu Koića i kazneno prijavio! Potvrdilo nam je to i Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Poručuju: Provode izvide.

Terenske izvide, potvrđeno nam je, provodili su u više navrata i čuvari Parka prirode Velebit. O svemu su obavijestili građevinsku inspekciju. Da se bespravno gradi na lokalitetu Veliko Rujno, dojavili su im i 2019. i 2020. godine. A u siječnju ove godine javili su im i za bagere na nekoliko kilometara nižem lokalitetu Jatara.

''Tu se isto radi o bespravnoj gradnji, znači uništavanju privatnog imanja, devastaciji'', napominje Milovac. Koić, tvrdi Milovac, ovdje gradi i na njegovom terenu. I nema, kaže, institucije kojoj se zbog svega što se na Velebitu događa, nije obratio. Koju nije upozorio što se u Parku prirode događa posljednjih trinaest godina.

''To je sve napravljeno bez dokumenta, bez ikakvih papira znači, on je to sve na crno napravio, tu ne postoji nijedan papir da se to može napraviti'', govori nam Milovac dok pokazuje te papire. Milovac tvrdi: samo želi istjerati pravdu do kraja, i sačuvati djedovinu i ovaj biser prirode od uništavanja. Načelnik izgleda u to ne vjeruje.

''Upravo ti koji su sad zvali vas da dođete, to su pajdaši njegovi. Oni su skupa to radili. Na početku. Ne znam u kom dijelu i kako su, znam da su bili pajdaši'', doznajemo.

Je li bilo ljubavi i zbog cega je pukla, znaju samo oni. A za Divlji zapad u vrletima Velebita znaju i inspekcije. I građevinska i veterinarska. Dva puta u posljednja dva mjeseca donesena su rješenja o uklanjaju objekata, na što se Koić žalio.

Kažu nam: Postupci su i dalje u tijeku. Veterinarska inspekcija, dodaju, na Velebitu je bila u nekoliko navrata. Da vide u kakvim uvjetima žive 102 krave i 38 konja. I oni su pisali rješenja. No, kako je moguće da sve to traje punih 13 godina? Da jedan čovjek dobiva silne miljune iz državne blagajne, a krši Zakone te iste države? Da gradi kako mu padne na pamet? Da se u konačnici, ruga sustavu. Koji mu je to, očito i dopustio.





