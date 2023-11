Silovao po Hrvatskoj, robijao pa otišao u BiH i nastavio po starom: "Manijak pedofil šeta normalno gradom i nitko ne reagira na to"

Senad Mustedanagić, višestruko je osuđivani pedofil. Provjereno je o njemu prvi put radilo prilog 2010. godine, a sada je opet u zatvoru zbog sumnje u silovanje, ovaj put 19-godišnjeg mladića.

"Ovdje se desio neki veliki propust, sad ne znamo do koga. Uglavnom, čovjek koji je presuđeni zločinac, da ga ne zovem manijak, pedofil, se šeta normalno gradom i nitko ne reagira na to", kazao je nadređeni iz tvrtke u BiH ekipi Provjerenog.

O njemu govori i njegova prva žrtva.

"To su jednostavno rane i ovo sad je bilo kao da vam netko dodaje sol i dodatno još reže, eto tako otprilike", kaže Isak Hebilović.

Senad Muestedanagić počinio je silovanje 14-godišnjeg dječaka u Cazinu 2008. godine, pa pobjegao u Zagreb gdje je počinio ista djela nad dvojicom dječaka. 12-godišnjakom i 15-godišnjakom. Otac žrtve koji je tada govorio za Provjereno, ponovo se prisjetio traume koju nosi cijeli život.

"Nekako me tješila činjenica da će taj čovjek većinu svog života provesti u zatvoru", rekao je otac silovanog dječaka.

U Hrvatskoj je osuđen 2010. na 16 godina. Dok je odrađivao kaznu osuđen je i u Bosni na 12 godina zatvora. U hrvatskoj je kaznu odradio. U BiH – nikada. Jedna od njegovih žrtava, danas odrastao čovjek, po prvi put progovara otvoreno što je proživio kao dijete.

"Ne znam ti opisati, počinjem se znojiti, kad o svemu tome razmišljam postajem gnjevan, postajem gnjevan i… što se tiče tog pravosuđa i toga svega, ja tu nemam apsolutno više nikakvog povjerenja, nikakvog", poručuje Hebilović.

Kada je Provjereno 2010. prvi put radilo prilog, 12-godišnjak, kojem je dotični bio trener, ocu je progovorio o onome što mu radi.

"Pošto je sin dosta povučen, rekao je da s njim ima test sramežljivosti. Tražio ga je da se skine u gaćice i da ode leći na trosjed. Nakon toga se skinuo i trener, legao kraj njega i počelo je. Nakon što je svršio na sina, obukao se i rekao sinu da ode odigrati svoj trening i pustio ga doma", ispričao je otac.

Prijavili su ga, završio je iza rešetaka. Otkriveno je kako u Zagrebu uopće nije trebao biti jer je lice s međunarodne tjeralice. Osumnjičen za silovanje drugog dječaka koji je jedva napunio 14 godina kojem je također bio trener, ali dvije godine ranije i 200 kilometara dalje u Cazinu u Bosni i Hercegovini.

I taj je dječak bio hrabar i progovorio o tome. U Bosni Muestedanagić završava tri mjeseca u pritvoru. Netom prije podizanja optužnice zbog proceduralne pogreške biva pušten na slobodu.

Policija u Zagrebu otkriva kako je u istom klubu zlostavljao još jedno dijete. Sudilo mu se u Zagrebu i završava iza rešetaka. Dok je odsluživao kaznu u Hrvatskoj, presudila mu je i Bosna i Hercegovina za silovanje dječaka. Dobio je 12 godina zatvora.

"Ja sam bio pitan, prije suđenja tog u Bihaću, 2017. i 2018., koje nije išlo javno, da li ja želim maksimalnu kaznu ili da li ja želim novčanu odštetu. Na što sam ja rekao da želim maksimalnu kaznu za ovo, ne želim nikakvu novčanu odštetu, to mi nije potrebno, potrebno mi je samo da je ta osoba u zatvoru. I šta se dešava nakon 5 godina? Da je 2023. čovjek slobodan, slobodan. Kako??", pita se Isak, žrtva pedofila.

U ponovljenom postupku dok je služio kaznu u Hrvatskoj, kazna iz Bosne mu je smanjena na 8 godina. Početkom ožujka biva pušten iz hrvatskog zatvora o čemu naša policija obavještava žrtvu.

"Obavijestila ga je da je pušten iz zatvora, međutim ono što je bilo rečeno je to da će ga sprovesti direktno na odsluženje kazne koja ga je čekala tamo", rekao je otac zlostavljanog dječaka iz Zagreba.

Ali to se nikada nije dogodilo. U ožujku je u rodnom Cazinu izvadio novu osobnu, zaposlio se, kupio automobil.

"Tako da ne znamo gdje se desio taj propust i kako je on iz Hrvatske došao u Bosnu, kako nije uhapšen? Normalno je dobio sve dokumente, prijavljen u firmi, osiguran, plaću je primao na račun, sve je bilo legalno", rekao je nadređeni iz tvrtke u kojoj je bio zaposlen u BiH.

Zaposlio se u tvrtki u koju dolaze mladi na praksu, pokazao se kao dobar radnik.

"Fakat je u kratkom roku, u nekih četiri mjeseca koliko radi tu, postao vođa tog odjela u kojem je radio, gdje je on mogao birati sebi s kim da radi, to su većinom bili mlađi momci", dodao je nadređeni.

Po bosanskim zakonima poslodavci ne traže potvrdu o nekažnjavanju, iako u ovoj tvrtki imaju upitnik koji se ispunjava. On ga je popunio i naveo da nije bio kazneno gonjen.

Donio sve novo izrađene dokumente. Prema svima je bio fin, predstavljao se kao čovjek od vjere. Kupovao djeci kolega skupe poklone.

Kako je bio prijavljen na udaljenoj adresi, poslodavac mu je omogućio smještaj u stanu od tvrtke.

"Momak kojeg je on zlostavljao nije imao položen vozački ispit i on se ponudio da njega odvozi i dovozi na posao. Momak je bio udaljen cirka 20 kilometara od grada", rekao je nadređeni iz tvrtke.

"I nakon 20-ak dana njemu je to kao bio problem i on je ponudio da momak pređe stanovati kod njega, ali pošto je on imao strašno ubjedljivu priču, on je ogroman manipulator, mi nismo nikakvu sumnju imali šta će se desiti. To je trajalo nekih 10-ak dana kad je momak jednostavno pobjegao iz stana ujutro i nije se više htio vratiti, ali nam nije rekao razlog", kazao je nadređeni i dodao: "Iz straha nije smio reći. Tad smo mi vidjeli da tu nešto nije okej, da on njega zlostavlja i porukama i uhodi ga po firmi, stalno prati, ide za njim gdje smo mi već vidjeli da je on neki manijak, ali nismo znali konkretno šta".

Prijavili su ga. Policija je provela istragu, u istražnom je zatvoru. Ali kako i zašto je uopće bio na slobodi? Reporterka Provjerenog Ema Branica poslala je upit kantonalnom tužiteljstvu i sudu.

"Ovaj sud nije obaviješten od pravosudnih organa Republike Hrvatske da je osuđeni Senad Mustedanagić izdržao u potpunosti ili djelomično zatvorsku kaznu na koju je osuđen, niti je bio upoznat sa činjenicom da se osuđeni Senad Mustedanagić nalazi na teritoriju Bosne i Hercegovine, sve do posljednjih dešavanja u Velikoj Kladuši", odgovorili su sa suda u Bihaću.

Hrvatsko ministarstvo pravosuđa pak nije ni imalo obvezu obavještavati ih. Kako je bio izručivan na suđenje na opet natrag u Hrvatsku na izdržavanje kazne, bosanski je sud znao do koje godine je u zatvoru.

"Nastavno na Vaš nastavni upit o zahtjevu vezanom uz izdržavanje kazne zatvora ili transferu zatvorenika u Bosni i Hercegovini, ističemo da navedeno nije zaprimljeno u ovom Ministarstvu", odgovorili su.

Uz kaznu u Hrvatskoj dobio je i mjeru protjerivanja iz zemlje.

Kantonalni sud priznaje da nije odslužio kaznu zatvora.

Tko je ovdje lud pitaju se svi? Jer da je bio tamo gdje je trebao biti, da nije mogao prijeći granicu, da je netko u sustavu provjerio da se radi o osuđeniku bez dana odležane kazne do ovoga svega što im se u gradu dogodilo ne bi došlo. Sada svi premotavaju film i proživljavaju mučninu.

"To je sviju šokiralo i idemo, radimo na tome da što više sakrijemo njegov identitet jer ipak je to velika sramota za jednog momka od 19 godina", kaže nadređeni iz tvrtke.

Živio je bezbrižno, šetao oko dječjih igrališta. Komunicirao s djecom. Pri uhićenju pronašli su mu nekoliko mobilnih uređaja.

Visoko inteligentan, vrhunski manipulator, govore. I ako se pitate kako je mogao silovati 19-godišnjeg mladića, samo ćemo podsjetiti na modus operandi ovog čovjeka. Strah, sram i ucjene za šutnju.

"On čak ima i video zapis, on je snimao taj seksualni čin s mojim djetetom. Da je između ostaloga rekao da ne smije nikome o tome govoriti jer će onda ići u zatvor i on i mama i tata", kazao je otac žrtve u provom prilogu.

Stoga se svi pitaju koliko još žrtava ima, a da o tome šute. Građani su mu uništili automobil.

"Mi smo bili glasni, evo ja i moja familija smo ustali, ja i moji roditelji tačnije. Kome god se to dešava, kome god, tko god ima problem, vjerujte da na kraju tunela uvijek dođe svjetlo i da uvijek pravda na neki način pobjedi. Ako ništa, duša je mirnija. Tako da, ljudi ustajte i govorite napokon istinu, nemojte šutjeti i gristi se iznutra", poručuje H

Prvo je kaže doživio traumu s kojom će se nositi cijeli život. Pa koliko god to čudno zvučalo, osudu okoline. Potom je godinama čekao sudsku presudu. Da bi shvatio da njegov zlostavljač slobodno šeće. Duboko je razočaran cijelim sustavom.

"Vjerujte da mi se BiH zgadila zbog toga pravosuđa, pitanje je kad ću više i otići za Bosnu i da li ću otići. Pa iskreno da vam kažem, ja ne znam, kao osoba koja je kroz sve to prošla i koja evo nakon i toliko godina i dalje nije dočekala pravdu, na neki način me je i sramota dignuti glavu u tom gradu, proći uspravno kroz taj grad. Zašto da ja to sebi radim, zašto da ja to sebi radim?", pita se žrtva pedofila.

Živi u Njemačkoj, oženjen je, dobio je bebu nedavno. Pokušava živjeti.

"Vjerujte mi, ne želim da vraćam film, trudim se da gledam pozitivno na budućnost, ali sve te neke pleske, tako da kažem, prošlosti dolaze", kaže Hebilović.

Želi poručiti bosanskom pravosuđu je ovo nedopustivo. U 21. stoljeću, 2023. godine. Da njegov zlostavljač nije odslužio ni dana kazne. Da je živio kao slobodan čovjek. Da je potencijalno drugom nanio doživotne rane. Pita se koliko još mora čekati pravdu i koliko još žrtava mora biti?

