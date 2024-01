Optužen je za silovanje žene koja mu je iznajmila stan preko Airbnba: "Povukla sam namještaj i sakrila nož jer nisam znala što je još spreman učiniti"

Diego Dellarovere (43) iz Londona navodno je seksualno napastovao žensku osobu u unajmljenom stanu 2021. godine. Žena je prvi put odlučila iznajmiti svoj dom na Airbnbu. Na sudu je puštena snimka policijskog razgovora sa žrtvom, dok Dellarovere poriče optužbe za silovanje i seksualni napad, prenosi Daily Mail.

Žena je odlučila iznajmljivati slobodnu sobu u svom stanu i bilo joj je čudno što Dellaroverere treba smještaj za jednu noć kad i sam stanuje u Londonu. No prihvatila je rezervaciju.

"Namjeravala sam to prijaviti Airbnbu i ostati na tome, mislila sam da je besmisleno prijavljivati napad. Onda sam shvatila da bi mogao to još nekome učiniti i da želim da mu ime bude okaljano", rekla je žrtva.

Ispričala je kako je sve krenulo.

"Spomenuo je masažu i počeo se približavati, ubrzo me trljao po ramenima, na što sam mu rekla: 'Ne, hvala.' Dok sam sjedila na kauču, dirao me po nogama i govorio mi kako ima ulja te da će me izmasirati", rekla je žena.

Stavio je ruku u njezine tajice, a ona je urlala kako to ne želi, zatim je skinuo svoje hlače i donje rublje te je prisilio na seksualni čin. Slijedio ju je po kuhinji dok je pokušavala pobjeći od nasilnika, ispričala je.

"Opet je krenuo za mnom, rekla sam mu da se sigurno šali te je otišao u spavaću sobu nakon toga. Ja sam otišla u svoju sobu kad su mi krenule pristizati poruke u kojima me ispitivao jesam li sigurna, a zatim je napisao da mu je žao i pitao me jesam li ljuta", rečeno je na sudu.

Iznajmljivačica je bila uplašena, uzela je svog psa i mačku te se zabarikadirala u spavaću sobu. "Preko vrata sam povukla namještaj i sakrila nož jer nisam znala što je još spreman učiniti", rekla je.

Prije odlaska zlostavljač joj je dobacio kako će joj ostaviti dobru recenziju.

Suđenje se nastavlja.