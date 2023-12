Prizori iz centra Zagreba dižu želudac. Suvlasnica gomila otpad i stvara plodno tlo za zarazu i požare, a institucije prebacuju odgovornosti: "Ne možemo ništa raditi nasilno"

Posljednjih mjeseci sve češće građani dojavljuju priče o susjedima iz pakla, ljudima koji su svoje kuće, dvorišta, stanove doslovo pretvorili u odlagališta otpada. Ovoga puta Videopoziv stiže iz centra Zagreba.

"Živim u zajedničkom dvorištu sa susjedom koja gomila otpad. U dvorištu smrdi, smeća je svakim danom sve više. Šeću štakori. Molim vas, pomozite da se otkrije čije je to smeće odgovornost, zašto nitko od institucija mi ne želi pomoći to ukloniti", rekla je zabrinuta stanarka.

Kako je moguće da ta priča prolazi ispod radara svih mjerodavnih institucija - otišao je istražiti reporter Dnevnika Nove TV Ivan Čorkalo. I sam je poslao upite na brojne adrese - no na problem koji iz dana u dan postaje sve veći institucije uspjevaju zažmiriti.

Prebacivanje loptice odgovornosti

"Problem traje od 2009. i jako je teško. Puno je dvorište smeća i puna kuća od 150 kvadrata smeća", ispričala je Gordana Dejanović koja je opisala kraj čega živi. Nezina susjeda kopa po smeću i gomila ga.

"Ja se bojim. Živim u stalnom strahu od zaraze, živim u stalnom strahu da se to ne zapali", dodala je Gordana.

Smeće u dvorištu

Teško vjerovati da netko živi u takvim uvjetima i to na tri minute vožnje od glavnog zagrebačkog trga.

Prava kalvarija krenula je kad se Gordana za pomoć obratila institucijama. "Kažu mi da smo mi suvlasnici krivi svo troje za dvorište što je neuredno i onda daju opomenu, kaznu", opisala je.

Gordana mora platiti kaznu za smeće koje uopće nije njeno, a susjeda na sve to daje sulude odgovore.

Poziv se na brojne adrese obratio s ciljem da netko izađe i provjeri prijeti li potencijalna zaraza.

Iz HZJZ-a su rekli da smeće nije njihov problem te su dalje uputili na DIRH, odnosno sanitarnu inspekciju. Inspektorat je hladno odgovorio: "Zahvaljujemona upitu no isti nije u nadležnosti Državnog inspektorata".

NZJZ Andrija Štampar ponovno upućuje na DIRH, ali ubacuju i Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

I na kraju Ministarstvo lopticu vraća u dvorište zagrebačkog komunalnog redarstva.



To smeće nije samo potencijalno zdravstveni problem. Ono može izazvati i požar. Ta priča nije nepoznata i čelnim ljudima grada Zagreba.

Smeće u dvorištu

Nema suda koji ovdje nije davao pravorijek. Prekršajni, Općinski, Građanski, no svaki je dao različitu presudu. Na kraju balade u priču se uključio i Županijski. Prema njemu bi suvlasnici trebali svoje odnose definirati ugovorima, a ako ugovora nema - svi mogu raditi što žele.

Je li moguće - pitanje je koje svima prvo pada na pamet. Kuća i dvorište puno smeća, je li to uistinu problem suvlasnika koji bi čak i sami platitli odvoz smeća? Gordana je rekla da bi iznos možda i platili, ali boji se da susjeda ponovno ne počne gomilati smeće.

Sa suvlasnicom koja ga gomila teško je uspostaviti konstruktivnu komunikaciju. U kuću, rekla je, neće pustiti kamere.

"Ukoliko se otpad ne ukloni u vlastitom aranžmanu, to će učiniti Čistoća po nalogu komunalnog redara i onda ispostaviti račun vlasnicima", rekao je zamjenik gradonačelnika Luka Koralet nakon Poziva.

Par stotina situacija u Zagrebu

Može li uopće i tko od institucija riješiti ovakve pat situacije, reporter Dnevnika Nove TV Domagoj Mikić razgovarao je s Igorom Rajevcom iz Hrvatskog zavoda za socijalni rad. Upitan je kako je moguće da netko gomila toliko otpada bez sankcija.

Igor Rajevac, Hrvatski zavod za socijalni rad

"Vrlo jednostavno - zato što je osnovno pravo nepovredivost doma. To je ustavno pravo i gospođa ima pravo u svom domu raditi što hoće. Ona je, ja sam napravio kratak uvid, pod opservacijom posljednje vrijeme Hrvatskog zavoda za socijalni rad", rekao je.

Na pitanje što se treba dogoditi da se aktiviraju, Rajevac je rekao da svatko radi svoj posao u skladu s nadležnosti. "Ako ona ugrozi svoja prava interesa, prava interesa drugih osoba - to je naš posao. Mi smo uputili njenoj liječnici opće prakse. To je evidentno zdravstveni problem, nije samo socijalni. Naše kolege i kolegice su više puta bile na terenu, idu no što se kaže korak po korak da je dobiju za suradnju", opisao je.

To može trajati onoliko koliko su ograničeni zakonom, dodao je Rajevac. "Ne možemo ništa raditi nasilno", nastavio je. Ako bi se to smeće zapalilo, onda će intervenirati vatrogasci i ostale službe, a oni mogu raditi na tome da preveniraju da se to dogodi.

"Je li ovo stil života ili neki ozbiljan poremećaj, to nije naša nadležnost, ali to ćemo dobiti od liječnika opće prakse i od nadležnih", objasnio je. Svakodnevno se susreću s takvim problemima, a ovo je jedan primjer ekstremne situacije koja doalzi do medija.

"Od sto slučajeva, u medije možda dođe jedan. 99 dobro riješenih ne dođe do vas. Mi radimo svakodnevno, u Gradu Zagrebu sad sigurno postoji par stotina takvih situacija koje se rutinski odrađuju", rekao je Rajevac i poručio da se građani s takvim problemima uvijek mogu obratiti njima ili liječnicima opće prakse, odnosno njihovoj rodbini.

