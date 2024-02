Novinarka Provjerenog razotkriva prijevaru. Lažni liječnici nude čudotvorne uređaje i uvjeravaju: "Kažu zdravlje nema cijenu, ali ima - 3300 eura"

Novinarka Provjerenog Barbara Majstorović Ivezić odazvala se pozivu kao i dvadesetak drugih ljudi, no pregled se ne odvija u domu zdravlja ili poliklinici, već u privatnoj zgradi.

Osoblje je bilo odjeveno u bijele kute, a nakon obavljenog pregleda dobila je i nalaz. Koji je sugerirao da ima začepljene krvne žile i da bi joj pomoći mogao medicinski uređaj koji se prodaje u sklopu pregleda. Jer, dok se odvijao pregled, odvijala se i prezentacija medicinskih pomagala u vrijednosti nekoliko tisuća eura.

Tko stoji iza toga? Pozivi, mailovi, odlasci na adrese - no do odgovornog nismo uspjeli doći. Što o svemu kažu Ministarstvo zdravstva i Državni inspektorat? I je li nalaz koji je kolegica dobila uopće vjerodostojan?

Telefonski poziv koji vam nudi besplatan pregled u vrijednosti stotinu eura. I to u sklopu dana prevencije srčanog i moždanog udara čiji je sponzor tvrtka Oxford Medical. Novinarka Provjerenog odazvala se pozivu kao i dvadesetak drugih ljudi, no pregled se nije odvijao u domu zdravlja ili poliklinici, već u privatnoj zgradi.

Osoblje je bilo odjeveno u bijele kute, a nakon obavljenog pregleda dobila je i nalaz koji je sugerirao da ima začepljene krvne žile i da bi joj pomoći mogao medicinski uređaj koji se prodaje u sklopu pregleda. Jer, dok se odvijao pregled, odvijala se i prezentacija medicinskih pomagala u vrijednosti nekoliko tisuća eura. Nekoliko dana nakon, na istoj adresi nije bilo nikoga iz spomenutog Oxford Medical tima, jednako kao što se nitko nije javljao na telefon s kojeg smo primili poziv za pregled. Što o svemu kažu Ministarstvo zdravstva i Državni inspektorat?

Pročitajte i ovo mogu se konzumirati Inspektorat povukao pa vratio ove proizvode na police: "Ne sadrže bakteriju"

"Dobar dan! Mi smo vas zvali jer su dani prevencije srčanog i moždanog udara. Provodimo besplatna mjerenja, analize srca i krvnih žila, i funkciju pluća. Pa recite, jeste li stariji od 45 godina?", tekao je telefonski razgovor. Novinarka doznaje kako je sponzor Oxford Medical koji događaj organizira za građane.

"Inače je usluga 100 eura, a ovaj tjedan je to besplatno za vas i za vašu pratnju", poziv je sve primamljiviji. Novinarka se odazvala te se zaputila na dogovorenu adresu. Stan je to u privatnoj zgradi, na zvonu piše - Dan zdravlja. Stubište se puni ljudima.

Nakon ulaska u stan, žena odjevena u uniformu medicinske sestre zapisala je imena i odvela pristigle znatiželjnike, među kojima je bila i novinarka Provjerenog na tajnom zadatku, u sobu u kojoj će se odvijati prezentacija.

Cijena zdravlja

Okupljenima se potom ukazao muškarac koji se predstavio kao domaćin Dino. Govorio je o važnosti brige za zdravlje te posebno naglašavao da zdravlje nema cijenu.

"Vi kupite vitamin najbolji na svijetu za 1000 eura. Popit ćete ga, da li će doći on na ovo mjesto? Neće, mora doći putem cirkulacije", govorio je uvodeći u prezentaciju o važnosti prohodnih krvnih žila.

Pročitajte i ovo drugi odron otpada Zagrepčane brine kvaliteta zraka, planiraju prosvjed: "Jako se bojim za živote naše djece, naše budućnosti"



Iako je sam pregled najavljen kao mjerenje elastičnosti i prohodnosti krvnih žila, aritmije i otkucaja srca, u vrijednosti 100 eura, bilo je puno jednostavnije i jeftinije. U prostoriji za pregled novinarku je dočekao muškarac odjeven u liječničku kutu. Oko ruke joj je stavio tek obični tlakomjer te koristio neku papirnatu spravu u koju je trebala puhati. Nakon pregleda sudionici su vraćeni u glavnu prostoriju stana u kojoj se i dalje odvijala prezentacija. Ali sada već u znatno ozbiljnijem tonu - predstavljani su sponzori i njihovi proizvodi, među kojima biljni ekstrakti od 300 eura, lampa za cirkulaciju i psihičke tegobe od 1200 eura. I hit proizvod - pulsirajuća niskofrekventna magnetna terapija čija je cijena prava sitnica. Domaćin Dino tu je počeo govoriti o cijeni.

"Kažu zdravlje nema cijenu, ne može se kupiti, ali ja evo ponosno mogu reći da ima, da može. Cijena je 3300 eura. Ja se slažem, to je veliki novac, ali nije to nikakva igračkica nego medicinski uređaj. Ako je netko kandidat za srčani, moždani, da spriječimo da do njega uopće dođe. Mislim da ni 5000 eura nije puno", naglašava Dino i nastavio s uvjeravanjem.

"U životu ste puno više novaca potrošili na nekakve pametne stvari. Na kraju je ispalo da i nije. Ako vam je prioritet auto, kupite si auto. Mislim da su vam prioriteti malo postavljeni na krivo mjesto", uvjerava.

Psihologinja: "Bijele kute ne propitkujemo"

Psihologinja Ana Čerenšek pojašnjava nam kako funkcionira određeni broj tvrtki koje putem telefonskih poziva nude nešto besplatno, osobito kada je u pitanju zdravlje.

"Kad ih vidite u bijeloj kuti to je dovoljan triger da ih mi pozicioniramo u nekakvu poziciju autoriteta i zapravo ih ne propitkujemo, slušamo ih i imamo veliku potrebu vratiti im veliku uslugu koju su oni nama upravo dali", objasnila je Čerenšek.

Pročitajte i ovo Kaznene prijave Inspektorat gotovo deset puta češljao osječku tvrtku: Imali su niz nepravilnosti, poznato koje su

Ana Knežević iz Hrvatske udruge za zaštitu potrošača poručuje – ako pregled nije ni u bolnici, ni u domu zdravlja, ni u nekoj poliklinici – čim se dođe na vrata trebalo bi se okrenuti i otići.

I dok su posjetitelji prezentacije vagali o tome ima li zdravlje cijenu i je li ona zaista 3300 eura, domaćin Dino donio je lijepu vijest – sponzori će podijeliti subvencije, odnosno kupone kojima će se olakšati kupovina prezentiranih proizvoda – ali nema ih za sve.

"Ali samo tri osobe koje najbrže dignu ruku one će dobiti i subvenciju i paket sponzora vrijednosti 1500 eura", objavio je domaćin Dino.

Psihologinja Čerenšek objašnjava – to je savršeno osmišljeno.

"Što su više ljudi doveli tamo veća je vjerojatnost da ću i ja napraviti što su i ti ljudi, barem ja mislim da su napravili, a to je da su kupili taj neki proizvod", kaže.

Uređaj je "pomogao" i lažnoj medicinskoj sestri

Jedna od dobitnica glavne nagrade bila je i novinarka Provjerenog. Po nju je došla žena odjevena u uniformu medicinske sestre kako bi joj detaljnije objasnila sve o nagradi, a svako malo temu je skretala na korist skupog uređaja koji se na prezentaciji prodaje.

"Ono što je vrlo važno kod cijele ove priče je da korištenjem ovog medicinskog uređaja ulazite u naš program zdravlja gdje svakih šest mjeseci dolazite kod nas na kontrolu. Znači, dobit ćete sada nalaz", rekla je, a onda u cijelu priču unijela navodno vlastito iskustvo.

"Ja sam preboljela non - hodgina limfom. Meni je ovo divno. Ja prije mislim - sedam kemoterapija, transplatacija matičnih stanica, 15 zračenja", govorila je lažna sestra.

Pročitajte i ovo javnost šokirana "Što stoji iza nesretne izjave veterinara iz Karlovca da je konj odlično": Zlostavljači u istražnom zatvoru

Nedugo nakon pregleda stigao je i nalaz koji je, nekim čudnim dijagramima, pokazivao neprohodne krvne žile. Njihovo stanje moglo bi se popraviti - pogađate - pravo ovim uređajem.

"Već se vidi nakon mjesec dana debelo poboljšanje redovitim korištenjem", objasnila je novinarki Provjerenog lažna sestra s prezentacije.

Kardiolog o nalazu: "Ovo ne mogu rastumačiti"

Kardiolog Goran Krstačić, ravnatelj poliklinike Srčana, za Provjereno je analizirao dobiveni nalaz - ako se tako može nazvati.

"To su izmjere tlaka, nešto što sluti AB indeksu, ali kako ste mi rekli on nije napravljen na donjim ekstremitetima već samo poput izmjere tlaka. Ove krivulje mi, vjerujte, sa svojim znanjem i akademskim što je bilo do sada ne mogu rastumačiti kao nešto iz čega bi trebalo isčitati kakvi su ovo nalazi, ako ih možemo nazvati nalazom", rekao je Krstičić.

Da ovakve "akcije" dobro prolaze i da interesa ima, pa čak i kad su instant pregledi u privatnim stanovima u pitanju, ne čudi.

Dr. Krstačić ističe kako su bolesti srca i krvnih žila veliki javnozdravstveni problem u suvremenim zemljama tako i u republici hrvatskoj, da je 2022. Od bolesti srca i krvnih žila u Hrvatskoj preminulo 39 posto od ukupnog broja umrlih. Što je oko 22.300 ljudi.

Izjave nitko ne daje

Nakon obavljenog pregleda, ekipa Provjerenog vratila se na istu adresu i pokušala doći do izjave. Bez uspjeha - organizatori nisu bili raspoloženi. No uspjeli su razgovarati s drugim posjetiteljima prezentacije. Da je riječ o medicinskom pregledu neke posjetitelje je uvjerio način na koji su ih organizatori nazvali i sve im prezentirali. Čak su mislili da sve ima veze s Danom crvenih haljina, javnozdravstvenom kampanjom fokusiranom na prevenciji moždanog udara kod žena.

Novinarka Provjerenog se obratila i Agenciji za lijekove i medicinske proizvode iz koje su potvrdili da tvrtka Opus Atrium nema dozvolu za promet na malo medicinskim proizvodima dok tvrtku Oxford Medical također nemaju u HALMED-ovoj bazi izdanih dozvola.

Pročitajte i ovo Putem e-Građana HZZO predstavio sustav eLijekovi: Saznajte što ćete sve moći

Ministarstvo zdravstva odgovorilo je da tvrtka Opus Atrium nije registrirana za obavljanje zdravstvene djelatnosti te su nas uputili na Državni inspektorat. A Državni inspektorat ponovno na Ministarstvo zdravstva. Uz dodatak da je sanitarna inspekcija Državnog inspektorata zaprimila prijavu koja se odnosi na spomenutu tvrtku.

"Napominjemo kako je nadriliječništvo i krivotvorenje medicinskih proizvoda uređeno i kaznenim zakonom. S obzirom na navedeno u Vašem upitu sanitarna i tržišna inspekcija Državnog inspektorata obavit će istražne radnje vezano uz predmetno", poručili su.

Na navedenoj adresi nema - nikog

Nekoliko dana kasnije ekipa Provjerenog vratila se ponovno na istu adresu no na portafonu više nije bilo natpisa Dan zdravlja. Na broj s kojega je upućen poziv za prezentaciju nitko se nije javio - broj se više ne koristi. Na adresi navedenoj za tvrtku Opus Atrium - tvrtke nema. Oni koji su eventualno kupili predstavljene proizvode - prevareni su.

"Puno vidimo ovih prevarantskih stranica što imaju onu kontakt formu. Vi možete reklamirati preko te kontakt forme na web stranici. Vi kad popunite to, pošaljete, vi nemate potvrdu kad ste to predali, kome ste to predali, tako da ne mogu ja, ako ljudi kasnije idu i prijavljivati DIRH-u, DIRH traži kad ste se žalili trgovcu, na koji način - nemam dokaza jer sam to poslala preko njihove stranice", objašnjava Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Pročitajte i ovo PRIOPĆENJE HALMED-A Obustavlja se prodaja još jednog lijeka: "Pacijenti se o daljnjem nastavku terapije trebaju konzultirati sa svojim liječnikom"

Svi naši sugovornici napominju – zdravlje jest bitno. No ne nasjedajte na ponude koje se i same čine predobre da bi bile istinite. U pravilu se iza njih krije želja za zaradom. Nerijetko osoba i tvrtki koje uopće nemaju dozvole za tu vrstu posla. Do zaključenja ove priče, nitko iz spomenute tvrtke nije odgovorio ni na poziv, ni na mail, niti su zatečeni na adresama na kojima su prijavljeni i na kojima su djelovali.

Emisiju gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a više o pričama iz Provjerenog saznajte na novatv.hr/provjereno



Propustili ste emisiju? Pogledajte je besplatno na novatv.hr