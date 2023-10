Inspektorat gotovo deset puta češljao osječku tvrtku: Imali su niz nepravilnosti, poznato koje su

Zbog toga što nije imala propisanu zaštitu od požara - protiv tvrtke Drava International podnesena je i kaznena prijava. Potvrdio je to Državni inspektorat za Dnevnik Nove TV. Dozvolu za rad tvrtki je izdala županija. A župan kaže - nisu oni ti koji utvrđuju radi li se po Zakonu.



"Ne govorimo o uvjetima za rad nego o dozvoli za rad. Osobno nisam prijavljivao. Možda sam trebao. Prijavile su institucije koje su u službi osječko-baranjske županije", prokomentirao je Ivan Anušić, osječko-baranjski župan.



Iz Državnog inspektorata ističu da nisu primili niti jednu prijavu.

U inspekciju su ipak išli, i to devet puta u protekle četiri godine. Osim kaznene prijave zbog protupožarne zaštite, zaradili su i kaznenu prijavu zbog izazivanja opasnosti za život i imovinu pri izvođenju radova, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Srna Bijuk.

Imali su još nepravilnosti. 2019. morali su sanirati onečišćenje lokacije, sanitarna je utvrdila nepravilnosti kod korištenja opasnih kemikalija i biocida. Vlasnik nije imao dokaze o ispunjavanju propisanih uvjeta rada, pa je inspekcija rada naredila udaljavanje radnika.

Pročitajte i ovo Uhićeni su Pala ekipa koja je po gradu organizirala prostituciju: Usluge nudili preko oglasa, ženu prisiljavali na rad



Sve nepravilnosti pa i one koje se tiču zaštite okoliša, ministar Davor Filipović kaže nisu u njegovoj nadležnosti. Iako prigodno, i on danas na jednom odlagalištu otpada na području Bjelovara.



"Ne bih htio da ovo izgleda kao da perem ruke, da nekom prebacujem lopticu, ali gotovo ovo sve o čemu se priča nema veze s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja", rekao je Filipović. Svi koji se gospodarenjem otpada bave reći će - propisi su jasni. Objašnjavaju to i u komunalnom poduzeću u Prelogu gdje se razvrstava otpad.

Postoji maksimalna količina otpada koja smije biti na lokaciji.

Zna se i što treba imati u slučaju požara. Ovdje se svake godine održavaju i vatrogasne vježbe, imaju i dodatne hidrante. Za lokaciju u Osijeku, župan kaže da je bilo dopušteno 20 tisuća tona, a na 10 hektara utvrđeno je 600.000 tona plastike, dakle 30 puta više. Vlasnik je plastiku i uvozio. Na nekim dijelovima naslagana plastika dosezala je visinu i do 10 metara. Inspekcija će na teren izaći kada se požar lokalizira.

Pročitajte i ovo Uhićeni su Pala ekipa koja je po gradu organizirala prostituciju: Usluge nudili preko oglasa, ženu prisiljavali na rad

"Ozbiljnije posljedice se ne očekuju"

Voditeljica službe za toksikologiju Irena Zorica Ježić Vidović je u razgovoru s reporterkom Dnevnika Nove TV Valentinom Baus kazala kako se još uvijek ne zna koja vrsta plastike je gorjela u Osijeku.

"Posljedice ovise o koncentraciji u kojoj su kemikalije zabilježene. Ozbiljnije posljedice se ne očekuju", umiruje Ježić Vidović.

"U slučaju, recimo PVC-a, mogli bi nastati kancerogeni spojevi. No, koliko je poznato, PVC-a tamo nije bilo. U početku se ne zna što nastaje, što gori. Ljudi se trebaju zatvoriti na sigurno. U slučaju kada se mora izaći, treba adekvatna zaštita. To nije kirurška maska, već to treba biti maska s adekvatnim filtrom", zaključila je Ježić Vidović.

Više o nepravilnostima u Dravi International pogledajte u videu.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.