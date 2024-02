"Zaključao me u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći i seksualno napao": Medicinske sestre progovaraju o uznemiravanju koje svakodnevno prolaze

Prvi put kad su je pipkali na poslu, Freya kaže da je imala samo 24 godine, bila je niže kvalificirana bolničarka i čistila je ormare u sobi za osoblje ambulantne stanice.

"Došao mi je iza leđa, a da nisam bila svjesna. Čistila sam, a on mi je stavio ruke oko tijela i uhvatio me za grudi", rekla je Freya, što joj nije pravo ime.

"Ljudi su se samo smijali, neki nisu ni podigli pogled s TV-a. Kao da nije ništa, sasvim normalno", govori medicinska sestra.

Njezina priča odražava priču drugih sadašnjih i bivših bolničara koji su u nekoliko intervjua za Sky News oslikali sliku raširenog seksualnog uznemiravanja.

Pročitajte i ovo 78 glasova Za Sabor odlučio: Ivan Turudić je novi glavni državni odvjetnik!

Freya je rekla da je podnosila šale i komentare više od desetljeća - sve dok je jednog dana stariji kolega nije zaključao u stražnjem dijelu vozila hitne pomoći i seksualno napastvovao.

"Bila sam u šoku. Nisam se mogla pomaknuti. Nisam znala kako reagirati. Samo sam se ukočila, apsolutno ukočila", rekla je.

"Ali to nije bilo dovoljno, onda mi je izvadio dojku i počeo je dirati. Tada je izvadio olovku i nacrtao smajlić iznad i ispod moje bradavice. I to je fotografirao. Sjećam se da kada smo se vratili u stanicu, cijela sam se izribala kako bih to isprala sa sebe", opisuje strašne trenutke.

Nakon što su studenti počeli govoriti o svojim iskustvima uznemiravanja, College of Paramedics započeo je istragu, održavajući radionice podrške za polaznike, piše Sky news.

Pročitajte i ovo Neprimjenjiva jurisdikcija Obavijeno velom tajni: Jedna država zatvorila istragu eksplozija na plinovodu Sjeverni tok

Pročitajte i ovo zabio se u kuću FOTO Novi detalji nesreće: "Djevojčica kojoj je u sobu uletio kamion u stanju je šoka"

Tracy Nicholls, izvršna direktorica stručnog tijela, rekla je: "Otkrili smo da naši studenti ili članice studentskog vijeća doživljavaju mizoginiju i seksualno uznemiravanje - ako ne na dnevnoj bazi, onda na tjednoj bazi, od manjine ljudi koji samo smatraju da je to ponašanje prihvatljivo".

Nicholls je posebno zabrinuta zbog tretmana studenata bolničara, od kojih su neki prijavili Fakultetu da su bili pod pritiskom u zamjenu za prosljeđivanje na zadatke.

"Ponekad se to doživljava kao zafrkancija, ali odmah postoji neravnoteža snaga za tog studenta. A ponekad to napreduje do stvarnih ucjena primjerice neću te poslati na zadatak dok ne izađeš na spoj sa mnom ili mi ne pošalješ svoju sliku".

Pročitajte i ovo Pobrisali objavu HTZ objasnio kako su pomiješali Rovinj i Korčulu: Kažu bila je to nenamjerna pogreška

Laura - nije njezino pravo ime - trenutačno je bolničarka u drugoj službi hitne pomoći.

Seksualno uznemiravanje u svojoj profesiji opisuje kao "neprestano". Ona kaže da se o studentima i novim regrutima rutinski govori kao o "svježem mesu", da se podvrgavaju seksualnim komentarima, pitanjima i šalama - čak i pred pacijentima - te da ih neki muški kolege neprestano seksualiziraju.

"Iscrpljujuće je. Dolazite na posao želeći pomoći svojim pacijentima, ali svaki dan se suočavate s neprimjerenim ponašanjem i seksualnim komentarima. Shvatila sam da se veselim zimskim mjesecima gdje je hladnije, gdje mogu češće nositi svoju jaknu kako bih bila pokrivenija. Imamo istu uniformu, znate, imamo standardiziranu uniseks uniformu, i ne bih se trebala osjećati kao da me moji kolege objektiviziraju i gledaju poprijeko, ali to se događa", priča.