Rat u Ukrajini traje 127. dan. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je u četvrtak da je Moskva otvorena za dijalog o strateškoj stabilnosti i neširenju nuklearnog oružja.

Tijek događaja iz minute u minutu pratite u nastavku:

18:44 Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov rekao je da se između Rusije i zapada spušta nova "željezna zavjesa" i da Moskva "od sada pa nadalje neće vjerovati Washingtonu i Bruxellesu".

"Što se željezne zavjese tiče, ona se već spušta", poručio je Lavrov, prenosi The Guardian.

18:40 Ruski predsjednik Vladimir Putin zanijekao je da Moskva blokira ukrajinski izvoz žitarica.

"Ne sprječavamo izvoz ukrajinskog žita. Ukrajinska vojska minirala je prilaze svojim lukama, nitko im ne brani da očiste te mine, a mi jamčimo sigurnost otpreme žitarica odatle", rekao je Putin na zajedničkoj konferenciji za novinare nakon razgovora s gostujućim indonezijskim predsjednikom Jokom Widodom.

Umjesto toga, ruski čelnik okrivio je zapadne sankcije za probleme na globalnom tržištu hrane i za rast cijena.

17:55 Europski sud za ljudska prava poručio je Rusiji da spriječi pogubljenje dvojice Britanaca koji su zarobljeni dok su se borili za Ukrajinu.

Shauna Pinnera i Aidena Aslina osudio je ruski opunomoćenički sud koji nije međunarodno priznat u istočnoj Ukrajini ranije ovog mjeseca.

U hitnoj presudi, ECHR je rekao da Rusija mora osigurati da se smrtna kazna ne provodi, ali je Rusija odbacila poziv da se muškarci poštede.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je: "Znate da Rusija više ne ispunjava zahtjeve ECHR-a", u izjavi koju je citirala novinska agencija Interfax.

17:40 Indonezijski predsjednik Joko Widodo rekao je da je ruskom čelniku Vladimiru Putinu prenio poruku ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog.

"Prenio sam poruku predsjednika Zelenskog predsjedniku Putinu", rekao je Widodo nakon razgovora u Moskvi.

Nije otkrio što piše u poruci, ali je dodao da je izrazio "spremnost" da pomogne u pokretanju komunikacije između dvojice čelnika.

17:30 Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ruski predsjednik Vladimir Putin podcijenio jedinstvo Sjevernoatlantskog saveza.

"Napravio je veliku grešku. Totalno je podcijenio snagu ukrajinskih oružanih snaga, hrabrost ukrajinskog vodstva i naroda, ali i jedinstvo NATO-a i njegovih partnera koji pružaju pomoć Ukrajini", rekao je Stoltenberg, prenosi CNN.

17:03 Grad Lisičansk "pati od beskrajnih zračnih napada", rekao je guverner regije Lugansk Serhij Hajdaj. U objavi na Telegramu napisao je kako Rusi koriste gotovo sve svoje snage kako bi zauzeli grad u istočnoj ukrajinskoj regiji.

"Teško je naći sigurno mjesto u gradu. Ljudi sanjaju barem pola sata tišine, ali okupatori ne prestaju pucati iz svih raspoloživih oružja", objavio je.

16:55 Ukrajina je prekinula diplomatske odnose sa Sirijom. Ministarstvo vanjskih poslova objavilo je to nakon što je Damask priznao okupirano područje istočne Ukrajine kao neovisnu državu.

⚡️Ukraine breaks off diplomatic relations with Syria because of the recognition of "LDPR"



Ukrainian MFA calls such a step by #Syria as an encroachment on sovereignty and territorial integrity of #Ukraine and a gross violation of Ukrainian legislation.



S: https://t.co/D0D5YYRCs6 pic.twitter.com/i7k94Jg31t